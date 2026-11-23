As marcas chinesas avançam no interesse do consumidor, mostram duas pesquisas da Webmotors Autoinsights. No levantamento sobre carros eletrificados, feito em junho com mais de 1.200 usuários da plataforma, cerca de metade dos donos de híbridos e elétricos ouvidos já têm carro de marca chinesa. Entre quem pretende comprar um, a BYD passou a liderar a preferência de marca, com 24% (eram 17% em 2025). A Toyota, que liderava com 28% no ano passado, recuou para 19%.

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O movimento vai além da BYD. Na pesquisa sobre fidelização de marcas, feita em setembro com 2.574 usuários, Omoda|Jaecoo, Geely e GAC lideram a intenção de compra entre as marcas emergentes testadas.

"O consumidor está mais aberto a experimentar marcas novas, mas não troca seu carro por outro no escuro. Antes de arriscar, ele quer saber se vai encontrar peças, manutenção e atendimento depois da compra. Além disso, a tecnologia de eletrificação está sendo rapidamente adotada pelo motorista brasileiro e é um fator de grande influência na decisão de compra. As marcas que resolverem esse mix vão transformar as dúvidas do consumidor em vendas", analisa Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

Os dados da Webmotors confirmam a tendência. Entre junho de 2025 e junho de 2026, os leads (contatos de compradores com vendedores) de eletrificados da BYD passaram de 1,7 para 2,9 vezes o volume da Toyota. A GWM cresceu ainda mais no período: alta de 119% nos leads, contra 109% da BYD.

Novas marcas já chegam à garagem



Entre os donos de eletrificados ouvidos, a BYD lidera, com 25%, seguida por Toyota (14,2%), GWM (9,4%) e Caoa Chery (4,7%). Volvo (3,8%), Honda, Kia e Fiat (1,9% cada) também aparecem entre as marcas citadas, com menos menções. A liderança está menos concentrada do que no ano passado: em 2025, a BYD tinha 30,6% dos donos e a Toyota, 20,6%.



Ao mesmo tempo, novas marcas chinesas já aparecem entre as compradas, todas citadas espontaneamente. A Omoda|Jaecoo, ausente na edição de 2025, reúne 4,7% dos donos e GAC e Geely têm 2,8% cada. Somando as seis marcas chinesas, cerca de metade dos donos de eletrificados da amostra têm carro de marca chinesa.



Faixa de 35 a 44 anos é a mais decidida pelo eletrificado



Entre quem ainda não tem um eletrificado, a intenção de compra chega a 83% na faixa de 35 a 44 anos, contra 65% entre quem tem 55 anos ou mais. É também nessa faixa que a vantagem chinesa aparece com mais força: entre 35 e 44 anos, a BYD recebe 1,7 menção para cada uma da Toyota; entre quem tem 55 anos ou mais, a relação cai para 1,2. A adoção é recente: 63% dos donos de eletrificados compraram o carro há menos de um ano.

Cerca de 3 em cada 10 entrevistados cogitam as marcas recentes Omoda|Jaecoo e Geely



A princípio, o consumidor ainda é cauteloso com o desconhecido: só 17,6% comprariam hoje uma “marca nova ou pouco conhecida”, e 44,8% descartam a ideia. Por outro lado, quando a marca é citada pelo nome na pesquisa, o cenário muda, mesmo que seja uma marca recente. Omoda|Jaecoo (30,8%), Geely (27,9%) e GAC (22,5%) lideram a intenção de compra entre as emergentes testadas, e só 10,4% não conhecem a Omoda|Jaecoo. Os mais propensos são donos de SUV (49,8%, contra 36,9% entre donos de sedan) e quem pagou de R$ 150 mil a R$ 200 mil, faixa em que a Omoda|Jaecoo chega a 42,5%.

O maior grupo, de 37,7%, diz que a decisão depende das condições. E elas são práticas: facilidade de encontrar peças e manutenção (28,9%) e melhor custo-benefício (28,2%) lideram os motivos para arriscar uma marca nova. "Só escolheria uma marca nova ou desconhecida se eu soubesse que ela ficaria muitos anos no Brasil, no mínimo 10 anos", respondeu um dos participantes.

Além disso, a pesquisa indica que o motorista brasileiro já não é tão fiel: dois em cada três entrevistados (67,4%) não se consideram fiéis a nenhuma marca, e a maioria (55,7%) diz não ter marca fixa, embora tenha preferidas. Ou seja, o consumidor não se prende a uma marca, mas tende a circular entre as que já conhece.

Quem já tem uma chinesa é o mais disposto a experimentar outra. Entre os donos de BYD, 77% consideram provável comprar ao menos uma emergente, e a Geely aparece para 62% deles.



Para quem já migrou, a decisão passa pela confiança no pós-venda. Gabriel Baltazar, de 35 anos, que mora em São Paulo e trabalha com tecnologia, teve oito carros de seis marcas antes de comprar um SUV híbrido plug-in da BYD. "Para mim, o que muda tudo é o atendimento. Eu sabia com quem falar, eu sabia para quem ligar", conta.

Para ele, uma marca recém-chegada precisa provar que veio para ficar. "Não é só um produto. Eles não estão vendendo celular, estão vendendo um item de 200 mil reais, que é o dinheiro que a gente tem para anos e anos da nossa vida. Realmente tem que passar confiança." Isso inclui transparência sobre os planos da empresa no país: "Senão fica parecendo tudo meio provisório."

A próxima compra já tem direção, mas depende da infraestrutura. "Eu teria novamente um BYD, mas um 100% elétrico quando estivermos em um momento melhor de estrutura de carregamento". Por fim, ele brinca com o papel de evangelizador que acabou assumindo devido a sua fidelização à marca: "Eu virei vendedor da BYD, porque vendi para uma amiga minha, vendi para o meu irmão".

Chinesas ocupam o pódio dos 0 km mais buscados na Webmotors



O GWM Haval H6 foi o carro zero quilômetro mais buscado na Webmotors em setembro, seguido pelo Omoda 5 (2º) e pelo Omoda 7 (3º). Com isso, modelos de marcas chinesas ocupam as três primeiras posições do ranking de carros novos.

Na sequência aparecem o Jeep Avenger (4º) e o Changan UNI-T (5º), seguidos pela Ford Ranger (6º) e pelo Toyota Yaris Cross (7º). Honda HR-V (8º), Hyundai Creta (9º) e Volkswagen T-Cross (10º) completam a lista. Ao todo, quatro dos dez 0 km mais buscados no mês são de marcas chinesas.

Sobre as pesquisas



Eletrificados: pesquisa quantitativa on-line com usuários da Webmotors, feita em junho de 2026. A base inicial contou com 1,7 mil respondentes. Foram ouvidos 106 proprietários de veículos eletrificados e 1.112 pessoas que ainda não possuem esse tipo de veículo.

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Fidelização de marcas: pesquisa quantitativa on-line com 2.574 usuários da Webmotors, feita em setembro de 2026. Foram 1.551 questionários completos e 1.023 parciais, considerados nas perguntas respondidas.