A parcela de casas alugadas no Brasil bateu recorde. Segundo a Pnad Contínua do IBGE, 23,8% dos domicílios do país eram alugados em 2025, o maior percentual desde o início da série, em 2016, quando eram 18,4%. São 18,9 milhões de lares e 48,7 milhões de pessoas. Em alguns lugares a proporção é ainda maior, como no Distrito Federal, com 34,5%, e em São Paulo, com 28,5%.

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Quem aluga esbarra numa dúvida que o dono do imóvel não tem: o inquilino pode furar a parede? A resposta está na Lei do Inquilinato, de 1991, que determina que ele não pode "modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador" e que deve devolvê-lo "no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal". O que conta como uso normal costuma ser discutido na vistoria de saída, e furo em azulejo é dos danos mais difíceis de esconder. Na dúvida, muita gente simplesmente deixa de instalar o gancho ou o suporte que faria falta no dia a dia.

A casa equipada sem mexer no imóvel

Foi esse vazio que levou a LUMAI, marca de utilidades domésticas, a investir em acessórios que dispensam furar a parede. Lucas Maia, sócio-fundador da empresa, conta como a linha surgiu. "A gente viu a demanda crescente de pessoas indo morar de aluguel, e muita gente deixava de equipar a casa porque não podia mexer no imóvel do proprietário. Essas opções, com um adesivo adequado, davam essa liberdade de instalar e tirar quando precisar, sem danificar a parede. Depois vimos que caiu no gosto das pessoas também pela facilidade, porque instala sem ferramenta e sem chamar profissional".

Ventosa, fita ou cola: qual usar

A escolha depende do tipo de parede e do peso que a peça vai carregar. No box e no azulejo do banheiro, a ventosa costuma ser o caminho mais fácil. Ela funciona por vácuo, então precisa de superfície bem lisa, como vidro ou azulejo, e sai sem deixar marca quando chega a hora da mudança. Os ganchos de ventosa da LUMAI, em aço inoxidável, têm uma trava de rosca que reforça a pressão e seguram até 7 kg cada, o bastante para uma toalha de banho molhada. Em parede pintada, a ventosa não segura.

Fora do box, a fita dupla face resolve a maior parte dos itens leves. Quanto mais fita encosta na parede, mais peso ela aguenta, e a aderência aumenta nas primeiras horas depois da instalação. Na LUMAI, o porta-shampoo de canto e o porta-chaves de parede já vêm com um adesivo escolhido para o peso de cada peça, e o suporte de vassoura da lavanderia usa fita 3M.

Para o que fica carregado o tempo todo, como um trilho de cozinha cheio de conchas e pegadores, a cola é mais segura. O suporte de utensílios da marca, de 50 cm, já vem com cola na caixa e precisa de dois dias até poder ser usado. A desvantagem é que ela dá mais trabalho para sair na mudança. Assim como os ganchos de ventosa, os demais acessórios citados aqui aguentam até 7 kg, o suficiente para o uso diário, desde que instalados na superfície indicada.

Como fazer a fixação durar

Quando um gancho cai, a causa costuma estar na superfície escolhida. "O erro mais comum é instalar em superfície inadequada", diz Maia. "Os adesivos e as ventosas têm aderência em superfície lisa e não porosa. O ideal é sempre evitar papel de parede e parede irregular. Quando é com adesivo, a gente indica sempre na embalagem que seja aguardado 24 horas antes de usar, pra aumentar a aderência".

Antes de colar, vale passar um pano com álcool na superfície para tirar a gordura e esperar secar por completo. Na hora de aplicar, a pressão conta: apertar a peça com firmeza por alguns segundos ajuda o adesivo a assentar. E o limite de peso de cada item precisa ser respeitado, porque a fixação que aguenta uma toalha pode ceder com uma mochila pendurada todos os dias. E como tirar sem estragar a parede no dia da mudança? Tanto a fita quanto a cola soltam melhor depois de aquecidas com secador. A fita sai puxada devagar, com a ajuda de um fio dental passado por trás da peça, e a cola vai saindo aos poucos com uma espátula de plástico.

O que o inquilino leva na mudança

Para Maia, a vantagem vai além de preservar a parede. "Pra quem mora de aluguel, esse é o investimento que mais vale a pena. Além de não danificar a parede, muitas vezes você consegue levar o item com você quando se mudar. Se for pra casa própria, pode instalar com parafuso da próxima vez, ou procurar um adesivo novo e aproveitar a peça que, de outra forma, ficaria no apartamento do proprietário. Mesmo no imóvel próprio dá pra usar adesivo com boa resistência, e você instala sozinho, sem chamar ninguém. Só precisa ter cuidado onde compra, porque tem muito item de baixa qualidade no mercado, e marca que não é confiável vai te dar dor de cabeça". A LUMAI, que vende pelo site lumaistore.com.br e pelas lojas oficiais nos principais marketplaces, oferece cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação em todos os produtos.

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Com quase um quarto das casas do país alugadas, o gancho que sai inteiro da parede no dia da mudança deixou de ser detalhe. Para quem vive trocando de endereço, é a diferença entre começar a casa nova do zero ou chegar com o banheiro e a cozinha já resolvidos dentro de uma caixa.