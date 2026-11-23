DUBLIN, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Holafly anunciou o lançamento da Holafly for Resellers, uma nova divisão da sua área corporativa, a Holafly for Business, que possibilita que os parceiros adicionem planos de eSIM corporativos às suas ofertas e ganhem uma margem sobre as vendas para seus clientes empresariais. Os parceiros podem gerenciar várias contas de clientes em uma plataforma dedicada com relatórios e faturamento centralizados, enquanto a Holafly cuida da infraestrutura e do suporte aos viajantes.

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Para deslocamentos corporativos, organizar voos e hotéis é apenas uma parte da preparação do itinerário. Os viajantes também precisam ter acesso à Internet para consultar o endereço de uma reunião, abrir documentos de trabalho ou entrar em contato com um colega quando os planos mudam. Com a Holafly for Resellers, os parceiros podem adicionar serviços de conectividade para viagens às suas ofertas, e ajudar as empresas a gerenciar os desembolsos com trajetos e levar tranquilidade aos seus colaboradores no exterior. Os clientes podem contratar dados móveis de um provedor conhecido, garantindo uma coisa a menos para fazer antes de embarcar.

Os revendedores podem se beneficiar da crescente demanda por conexão móvel no exterior e do investimento contínuo em deslocamentos profissionais. A GBTA estima que os gastos com viagens a trabalho com origem na Europa chegarão a € 404 bilhões em 2026, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.

Com a Holafly for Resellers, essas companhias podem oferecer planos diários para viagens ocasionais, ou assinaturas mensais e anuais para trajetos frequentes. A solução inclui planos de dados móveis ilimitados em mais de 160 destinos por meio de um único eSIM, com opções tanto para visitas curtas quanto para itinerários que envolvem vários países para os colaboradores.

“Os clientes já recorrem aos seus fornecedores de viagens e tecnologia para ajudar com os preparativos para o trabalho no exterior. O acesso à Internet móvel por meio desses mesmos provedores resulta em uma coisa a menos a ser resolvida", afirmou Ciarán McGoldrick, Diretor Sênior da Holafly for Business. "Para os parceiros, é uma oportunidade de resolver mais um problema prático para seus clientes e expandir seus negócios por meio de um serviço que essas empresas podem usar sempre que viajarem."

O Holafly Reseller Center disponibiliza aos parceiros a capacidade de gerenciar contas de clientes, preços e ganhos, além de materiais de treinamento e marketing para ajudar suas equipes a começar a vender imediatamente. A Holafly oferece suporte tanto aos parceiros quanto aos viajantes, com atendimento humano 24h em 18 idiomas, para que os revendedores comercializem os serviços da empresa sem precisar criar sua própria operação de assistência.

Os parceiros interessados em trabalhar com a Holafly podem obter mais informações em partners.holafly.com/reseller.

Contato com a Mídia: press@holafly.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/842682da-13a4-4263-b32b-4b501ab8976c

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001304759)