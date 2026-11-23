O dono de uma empresa média que decide crescer no Brasil costuma montar, sem perceber, um quebra-cabeça. Faz um curso de gestão, contrata um consultor, assina um CRM, paga uma agência de tráfego, compra uma ferramenta de inteligência artificial e fecha com um mentor. Cada peça vem de um fornecedor, segue uma lógica diferente e nenhuma conversa com a outra.

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Para Carlos Busch, ex-vice-presidente da Salesforce para a América Latina, essa fragmentação representa um dos principais desafios das pequenas e médias empresas brasileiras. Sua resposta chega ao mercado nesta semana: o ONE, sistema de crescimento empresarial da BCORP, empresa de advisory para geração de receitas, que coloca educação, método, mentoria, advisory, software e IA na mesma solução, obedecendo à mesma tese.

A analogia que ele usa é a do smartphone. Até 2007, quem queria telefone, câmera, tocador de música, GPS e internet no bolso comprava cinco aparelhos de cinco fabricantes, cada um com seu carregador, seu manual e sua lógica. O smartphone não inventou nenhuma dessas funções. Reuniu várias delas em um único aparelho, com um sistema integrado, e modificou a maneira como as pessoas utilizavam esses recursos. “A PME brasileira ainda está em 2006”, diz Busch. “Compra curso, mentoria, ambiente, conselho, CRM, agência e IA como se fossem vários aparelhos. Paga seis vezes para ficar no mesmo lugar, porque o curso ensina uma coisa, o consultor recomenda outra, o CRM registra uma terceira e a agência mede uma quarta. Ninguém executa junto.”

A plataforma, acessível em www.bcorp.one, reúne em um único ambiente os diferentes recursos oferecidos pela empresa. O método é o BLUEFIN, sistema de crescimento de receita criado pela BCORP e utilizado por organizações em vários países. O advisory é a própria equipe da BCORP, que opera dentro do método com o cliente. O software inclui CRM nativo, prospecção automatizada por LinkedIn, e-mail e WhatsApp, um SDR de inteligência artificial que qualifica leads e agenda reuniões, inteligência de mercado com mais de 22 milhões de empresas brasileiras mapeadas, análise de reuniões comerciais e estúdio de vídeo. A plataforma também conta com um agente de IA que acompanha o funil de vendas, monitora prazos e responde a mensagens pelo WhatsApp.

A diferença, segundo a empresa, não está apenas em algum módulo isolado, mas no fato de todos lerem e escreverem no mesmo contexto. As informações do diagnóstico realizado pela equipe de advisory são compartilhadas com o CRM e o agente de IA, que acompanha a execução do plano estabelecido pelo método. Os dados ficam disponíveis para o empresário, os vendedores e os advisors. “No ONE a mesma tese atravessa tudo, e a BCORP está dentro, operando com o cliente”, afirma Busch.

Na prática, o empresário abre uma tela só. Vê o diagnóstico da empresa, o plano do trimestre, o funil de vendas e o que o agente fez em seu nome naquele dia: leads prospectados, reuniões agendadas, prazos cobrados. Quando precisa de gente, o advisor da BCORP entra na mesma tela, com os mesmos dados. Se precisar de conhecimento, tem formação presencial e online tanto para o próprio dono quanto para seu time.

“Eu vi por dentro como Salesforce e Oracle crescem. É um método, um dado, um sistema, todo mundo olhando para o mesmo número. A PME brasileira tenta fazer isso com seis fornecedores que nunca se falaram. A inteligência artificial permitiu entregar esse pacote inteiro, integrado, por uma fração do que custava”, diz o fundador.

A BCORP não divulga preço de tabela. Os programas da empresa passam a ser níveis de uma mesma oferta, do empresário que conduz sozinho com o sistema até o acompanhamento completo da equipe de advisory. O lançamento ocorre em um mercado que ganhou novos concorrentes em 2026, com consultorias, escolas de negócios e startups ampliando a oferta de soluções de inteligência artificial para pequenas e médias empresas. Busch afirma que a proposta da empresa se diferencia pela integração entre consultoria, formação e tecnologia. “Eles ensinam ou vendem ferramenta. Nós operamos com o cliente, dentro de uma solução só. É a diferença entre vender o MP3 e vender o smartphone.”

Três anos, mais de 30 países e um prêmio global

A aposta chega com histórico. Fundada em 2023, a BCORP afirma ter passado de zero a múltiplas dezenas de milhões de reais em receita, dobrando de tamanho a cada ano, com mais de 5 mil empresários atendidos em mais de 30 países e um índice de satisfação (NPS) de 99%. Segundo dados compartilhados pela companhia, as empresas que utilizaram o método cresceram, em média, 69% ao ano. O levantamento considera informações de mais de 2 mil clientes.

Em 2025, a BCORP recebeu o prêmio CCWS de melhor solução global de inteligência artificial para experiência do cliente no segmento B2B e o selo Best Software 2025 da G2, maior plataforma de avaliação de software do mundo.

“O número que me importa não é o meu faturamento. É o do cliente. Quando uma empresa de 40 funcionários cresce 69% num ano, ela contrata, paga imposto e muda a cidade onde está”, diz Busch.

De lavador de caminhão a vice-presidente da Salesforce

A trajetória profissional do fundador está relacionada à metodologia que ele desenvolveu para orientar o crescimento de empresas. Nascido em Lajeado, no interior gaúcho, começou a trabalhar aos 13 anos lavando caminhões. O primeiro emprego formal foi um estágio na reprografia de uma universidade, de onde saiu convidado para trabalhar na ONU, na América Latina.

Foi no ecossistema Microsoft, onde passou mais de uma década, que aprendeu a vender tecnologia para grandes contas. Seguiu para Oracle e Software AG até chegar à vice-presidência da Salesforce para a América Latina. Na carreira, acumulou mais de US$ 5 bilhões em vendas e foi reconhecido quatro vezes como “Top Global” em vendas.

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Em 2023, deixou o mundo corporativo para fundar a BCORP e, desde então, treinou pessoalmente mais de 5 mil empresários e escreveu o método BLUEFIN. O lançamento do ONE, diz ele, fecha um ciclo. “O empresário está cansado de ficar em um ciclo de comprar promessas sequenciais. Tudo o que a BCORP aprendeu com 5 mil empresas agora está numa solução só, com a mesma tese do primeiro ao último módulo. O empresário para de montar quebra-cabeça e passa a crescer.”