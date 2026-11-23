A inteligência artificial aplicada a cirurgias cerebrais, novas técnicas para o tratamento de tumores e procedimentos menos invasivos para pacientes idosos estiveram entre os temas do I Congresso Internacional de Neurocirurgia, realizado no dia 11 de novembro, no Centro Edson Bueno, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Promovido pelo Grupo Amil, o encontro reuniu especialistas brasileiros e britânicos para discutir os avanços científicos e tecnológicos da especialidade e os desafios para ampliar o acesso à assistência neurocirúrgica.

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Um dos assuntos apresentados foi o impacto das fraturas vertebrais na população idosa. Dados discutidos durante o congresso apontam que uma em cada quatro mulheres terá algum tipo de fratura vertebral até os 75 anos. Aos 85, a proporção chega a uma em cada duas. Embora as complicações neurológicas sejam menos frequentes, essas lesões estão associadas a índices importantes de morbidade e mortalidade. O risco de morte durante a internação pode ser duas a três vezes maior, enquanto a mortalidade no primeiro ano após o evento pode chegar a 30%.

A programação contou com a participação de nomes de destaque da neurocirurgia internacional, como Luis Borba, presidente da World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS); Peter Hutchinson, presidente da British Society of Neurological Surgeons; Paulo Aguiar, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN); e Paulo Niemeyer Filho, diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro.

A cerimônia de abertura teve a presença do cônsul-geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Edward Haxton, que destacou a importância da cooperação entre os dois países em áreas como educação, inovação, gestão e políticas públicas.

“O congresso foi inovador ao aproximar duas grandes escolas de neurocirurgia, a brasileira e a britânica, e abrir espaço para a troca de experiências entre o NHS, o SUS e a saúde suplementar brasileira. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi o papel central da medicina baseada em evidências no NHS, tanto na definição das melhores práticas assistenciais quanto nas decisões sobre a incorporação de tecnologias e a sustentabilidade do sistema”, afirma o neurocirurgião e organizador do evento, Maurício Giraldi.

Inteligência artificial e novas possibilidades de tratamento

A aplicação da inteligência artificial na neurocirurgia foi um dos destaques científicos do encontro. José Marcus Rotta, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e diretor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE-IAMSPE), apresentou resultados do uso da tecnologia em cirurgias oncológicas do sistema nervoso.

A ferramenta auxilia os médicos durante os procedimentos, com análises do tecido tumoral retirado e informações preditivas baseadas nas características individuais dos pacientes. Os recursos podem contribuir para a avaliação do tratamento e a estimativa do risco de recorrência do tumor.

O especialista ressaltou, no entanto, que a tecnologia deve ser utilizada como apoio à tomada de decisão médica, com supervisão e avaliação crítica dos profissionais.

Técnicas menos invasivas e cuidado individualizado

Outras apresentações abordaram novas possibilidades de tratamento para gliomas, tumores malignos que podem atingir o cérebro e a medula espinhal. As discussões incluíram medicamentos, estratégias para ampliar a sobrevida e a participação dos pacientes nas decisões terapêuticas, incluindo os cuidados paliativos.

A médica brasileira Cristina Bleil, que atua no The Royal London Hospital, apresentou técnicas minimamente invasivas de cirurgia intrauterina para tratar malformações congênitas, como a espinha bífida. A abordagem busca favorecer o desenvolvimento do bebê e reduzir possíveis impactos da condição, considerando também a saúde da gestante.

Já o neurocirurgião Manoel Teixeira discutiu os resultados da Estimulação Cerebral Profunda (DBS, na sigla em inglês), procedimento utilizado para controlar sintomas motores da doença de Parkinson. A técnica consiste na implantação de eletrodos em regiões específicas do cérebro, conectados a um dispositivo semelhante a um marca-passo, que emite estímulos elétricos para modular a atividade cerebral.

A programação também incluiu debates sobre cirurgias com o paciente acordado, procedimentos realizados com o paciente sentado, uso de coletes no tratamento da escoliose e alternativas menos invasivas para pessoas idosas. As apresentações reforçaram a importância de individualizar as condutas médicas de acordo com as condições clínicas e as necessidades de cada paciente.

Educação médica e intercâmbio científico

Com nove anos de trajetória e mais de cinco mil profissionais de saúde capacitados, o Centro Edson Bueno é o pilar de educação, pesquisa e inovação do Grupo Amil. Com sede no Rio de Janeiro e atuação também em São Paulo, Fortaleza e Natal, a instituição desenvolve iniciativas voltadas à formação médica, à pesquisa e à disseminação de conhecimento.

Para Kenneth Almeida, diretor-executivo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Grupo Amil, a realização do congresso reforça a importância da educação continuada e da cooperação internacional para a evolução da assistência.

“Receber um encontro dessa dimensão reforça nosso compromisso com a formação médica, a pesquisa e a disseminação de práticas que contribuam para uma assistência mais segura e eficiente”, afirma.

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A proposta é que o intercâmbio científico tenha continuidade para além do evento, conectando especialistas, instituições e centros de formação. “O legado que o Grupo Amil pretende deixar não é apenas um congresso, mas uma plataforma permanente de desenvolvimento da neurocirurgia, conectando conhecimento internacional, treinamento prático, tecnologia, pesquisa e colaboração. Queremos transformar o aprendizado compartilhado em melhores práticas de ensino, pesquisa e cuidado aos pacientes”, destaca Ricardo Casalino, diretor de Educação Corporativa do Grupo Amil.