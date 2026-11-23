INGOLSTADT, Alemanha, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A educação online é muito valorizada pelo seu cronograma flexível e por possibilitar o aprendizado independente do local. No entanto, os estudantes precisam de uma conexão de Internet estável e rápida, acesso confiável aos materiais didáticos e a certeza de que seus dados pessoais estejam totalmente protegidos. Uma ferramenta digital que pode ajudar a resolver esses desafios, mas que muitas vezes é negligenciada, é a Rede Privada Virtual (VPN).

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A pesquisa mais recente da Kaspersky* revelou que apenas 27% dos alunos usam uma VPN em cursos online. Embora uma VPN não seja tradicionalmente vista como uma "ferramenta de estudo", os experts da Kaspersky explicam por que ela pode ser benéfica para as atividades educacionais.

1. Protege a privacidade e os dados

A pesquisa revela que a proteção da privacidade é a principal motivação para o uso de uma VPN, com 28% dos entrevistados escolhendo essa opção. A preocupação é especialmente acentuada entre as mulheres (35%) e o público da Geração X (34%).

As VPNs, como a Kaspersky VPN, criptografam todo o tráfego e mascaram o endereço de IP do usuário, criando um túnel seguro entre o dispositivo e a Internet. Essa proteção garante que as informações pessoais permaneçam confidenciais, mesmo em redes desprotegidas.

2. Aumenta a velocidade e a estabilidade da conexão

O segundo motivo mais comum, citado por 24% dos usuários de VPN, é o desejo de aprimorar a qualidade da conexão. Esse fator é o mais importante para o público mais jovem: A Geração Z indica 30%.

Uma VPN pode melhorar a estabilidade da rede e, em alguns casos, a velocidade, ao rotear o tráfego por caminhos alternativos da rede. Ela pode ajudar a contornar certas práticas de limitação de banda dos provedores de Internet e reduzir os atrasos causados por um roteamento ineficiente.

3. Garante acesso a recursos educacionais fora do campus

As VPNs podem ser usadas como parte de um sistema de autenticação mais amplo (SSO, MFA) que verifica as pessoas antes de conceder acesso aos sistemas acadêmicos, especialmente para usuários remotos. Ao todo, 15% dos entrevistados indicaram que sua instituição de ensino exige o uso da ferramenta, enquanto 9% a utilizam para acessar sistemas ou bibliotecas internos.

4. Oferece acesso a conteúdo de outros países

As restrições geográficas podem ser um possível obstáculo ao material educacional. O acesso a recursos de ensino por meio de uma VPN enquanto os alunos estão em movimento é relatado por 13% dos entrevistados, enquanto 11% visualizam conteúdos internacionais com a ajuda dessa tecnologia.

Para tornar a educação digital mais segura, a Kaspersky recomenda que os usuários:

Tenham uma senha diferente para cada plataforma ou serviço de aprendizagem. Considerem usar o Kaspersky Password Manager para armazenar credenciais com segurança.

Ativem a MFA sempre que ela for oferecida.

Usem uma solução de segurança confiável, como o Kaspersky Premium, com proteção contra golpes baseada em IA.

Conectem-se a redes Wi-Fi confiáveis e protejam o tráfego com uma VPN reconhecida ao usar Wi-Fi público.





*O estudo foi realizado pelo centro de pesquisas de mercado da Kaspersky em agosto de 2026. Ele envolveu 1.864 participantes de 18 a 65 anos que realizaram atividades de educação online ou híbrida nos últimos 12 meses, em 18 países: Brasil, China, Colômbia, Egito, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Malásia, México, Arábia Saudita, Espanha, África do Sul, Tailândia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Vietnã.

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Kaspersky Labs GmbH Mai Al Akkad mai.alakkad@kaspersky.com Schloßlände 26 85049 Ingolstadt

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001314791)