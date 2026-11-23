WUHU, China, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, conquistou cinco estrelas na categoria segurança para seus modelos L8, L6 e L4, de acordo com os protocolos de avaliação de 2026. As classificações foram divulgadas pelo European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) em 18 de novembro de 2026. O anúncio integra sua análise mais recente, que abrangeu 10 modelos em quatro áreas principais: Condução Segura, Prevenção de Colisões, Proteção Contra Colisões e Segurança Pós-Colisão.

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Os protocolos de 2026 marcam a atualização mais significativa do Euro NCAP desde 2009, com a introdução de critérios mais rigorosos em quatro pilares de segurança veicular. Os testes revisados priorizam cenários do mundo real, incluindo cruzamentos complexos, abertura de portas em ciclistas e resgate pós-colisão. Nesta rodada, o LEPAS L4 obteve 84% em Prevenção de Colisões, enquanto o L6 e o L8 alcançaram 87% em Proteção Contra Colisões e 95% em Segurança Pós-Colisão.

As três notas máximas destacam a vasta experiência da Chery Auto no desenvolvimento e validação da segurança automotiva, respaldada por mais de 1.500 ensaios de colisão anuais em mais de 67 cenários. Com a rede global de P&D "1+7+N" do Grupo Chery, a LEPAS aplica essa experiência na plataforma inteligente LEX. Essa arquitetura integra várias camadas de proteção que abrangem a estrutura do veículo, a segurança dos ocupantes, a integridade da bateria e resposta a emergências. O conjunto é complementado por sistemas de segurança ativa redundantes e blindagem da bateria em 360 graus.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Sobre a Chery Auto

Fundada em 1997, a Chery Auto é uma fabricante automotiva global especializada no desenvolvimento de veículos, tecnologias inteligentes e novas soluções de energia. A empresa atua em mais de 130 países e regiões, apoiada por uma forte rede internacional de pesquisa, produção e parcerias estratégicas. A Chery Auto continua sendo a maior exportadora chinesa de veículos de passageiros há 23 anos consecutivos. Guiada por sua filosofia global de "Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar", a Chery Auto está comprometida com o avanço da mobilidade sustentável por meio da inovação contínua e da colaboração global.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Contato: Vincy wang

E-mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

Foto deste comunicado disponível em

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9882996)