SHENZHEN, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enquanto um grupo de crianças fazia uma apresentação animada do tradicional Xingshi (despertar do leão), Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, e as cônjuges dos líderes das economias da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) testemunharam como as expressões artísticas centenárias da província de Guangdong, no sul da China, estão sendo transmitidas a uma nova geração, mantendo essas tradições locais empolgantes e vivas.

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Na quinta-feira, em Shenzhen, também em Guangdong, Peng e o grupo de convidados internacionais visitaram uma mostra na Praça Cultural da Baía de Shenzhen. A exibição apresentou a herança histórica distinta da região, desde o patrimônio imaterial nacional, como o Xingshi e o Yingge, até artefatos delicados e projeções digitais de ruas de arcadas locais, todos destacando as características únicas da cultura Lingnan.

Localizada na porção meridional do país, Lingnan é conhecida pelo seu rico legado, que reflete a sabedoria tradicional chinesa de viver em harmonia com a natureza. Ao compartilhar suas próprias raízes, a China também está convidando outros países e regiões a participar do intercâmbio cultural e a fortalecer o entendimento mútuo entre si.

Intercâmbio cultural: uma ponte para uma maior cooperação

A compreensão mútua além das fronteiras nacionais geralmente tem início com o conhecimento das culturas umas das outras.

Peng enfatizou essa ideia em diversas ocasiões. Em uma entrevista de 2021 à revista UNESCO Courier, ela ressaltou a importância de educar as gerações futuras para que entendam outros países e povos, respeitem a diversidade cultural e reconheçam o direito de cada um de escolher seus próprios caminhos de desenvolvimento e modos de vida. Ao fazer isso, diferentes civilizações podem apreciar a beleza umas das outras, ao mesmo tempo em que valorizam a sua própria, e alcançar um desenvolvimento comum, afirmou ela.

Essa ideia se reflete em vários eventos artísticos organizados como parte da APEC China 2026.

Um exemplo é a exposição especial "A China Através do Seu Patrimônio Imaterial", que apresenta mais de 200 obras locais, incluindo pinturas tradicionais, caligrafia, esculturas, cerâmica, tecidos e arte em bronze. A mostra exibe a beleza da estética chinesa e o artesanato por trás de seu rico legado.

Além de apresentar sua própria cultura, o país também convidou músicos da China, Rússia, Estados Unidos, Austrália e Singapura, todos membros das economias da APEC, para se reunirem em um evento chamado "Ouça Todas as Vozes". Na ocasião, os artistas puderam compartilhar suas inspirações criativas e explorar as conexões entre diferentes tradições.

Por meio dessas iniciativas, além de mostrar seu patrimônio cultural ao mundo, a China também oferece uma plataforma para a comunicação e o diálogo entre os povos, estabelecendo uma base sólida para a cooperação fundamentada no entendimento e no apreço mútuo.

Embora conhecer as origens uns dos outros possa criar as bases para a amizade, esses laços se fortalecem por meio do engajamento contínuo e da colaboração estreita. O mesmo se aplica à construção de parcerias sólidas em toda a comunidade da região Ásia-Pacífico.

Em seu discurso na 33ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC na quinta-feira, o presidente chinês Xi Jinping pediu a criação de uma comunidade na região Ásia-Pacífico caracterizada pela solidariedade e assistência mútua, abertura e integração, empreendedorismo e inovação, bem como pelo desenvolvimento inclusivo.

Para impulsionar essa visão, a China continuará aumentando a cooperação entre as economias da APEC e ampliando os intercâmbios culturais. Esse esforço também se alinha ao compromisso mais amplo do país no âmbito da Iniciativa de Civilização Global de incentivar a tolerância, a coexistência, as trocas e o aprendizado mútuo entre diferentes civilizações.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-19/How-cultural-exchanges-build-a-close-Asia-Pacific-community-1ScMKLIdOKs/p.html

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Contato? Jiang Simin jiang.simin@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9882728)