DUBAI, Emirados Árabes Unidos e WUHU, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, estreou oficialmente no Oriente Médio com um evento da marca em Dubai, sob o tema "Elegância Sem Limites", em 18 de novembro. A cerimônia reuniu os modelos LEPAS L8, L6 e L4 na sua primeira apresentação conjunta no Golfo, com o L8 PHEV destinado a liderar a chegada da marca nos mercados da região.

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[LEPAS Lança Sua Linha de Modelos no Mercado do Oriente Médio]

“A elegância transcende fronteiras e, ao mesmo tempo, reflete as culturas locais. Por meio do design, conectamos diferentes perspectivas estéticas; por meio da tecnologia, proporcionamos confiança e tranquilidade. Esperamos trabalhar com pessoas em todo o Oriente Médio para tornar a elegância parte do dia a dia", afirmou Zhai Xiaobing, CEO da LEPAS.

[Zhai Xiaobing, CEO da LEPAS]

Estabelecendo Conexões Locais em Todo o Oriente Médio

A LEPAS planeja construir relacionamentos duradouros com os clientes por meio de produtos localizados, redes de vendas, e serviços e colaborações relacionadas ao estilo de vida. O L8 PHEV concluiu 10 mil quilômetros de testes em estrada em vários países do Golfo. O modelo combina um habitáculo espaçoso e uma autonomia estendida para deslocamentos diários, viagens interurbanas e trajetos mais longos. O L4 terá foco na mobilidade urbana ágil, enquanto o L6 oferecerá tecnologia inteligente e conforto cotidiano. Todos os três veículos chegarão em fases nos mercados do Golfo.

[Cenas do Evento de Lançamento da Marca no Oriente Médio]

Nos próximos dois anos, a LEPAS planeja apresentar seis modelos dos segmentos A–D, incluindo sistemas de propulsão híbridos e híbridos plug-in. Os futuros lançamentos serão adaptados às necessidades do mercado local e aos estilos de vida dos consumidores.

[ LEPAS L8 PHEV]

Em colaboração com parceiros regionais, a LEPAS expandirá sua rede de vendas e pós-vendas, oferecendo aos clientes acesso a experiências com veículos, serviços de compra e suporte contínuo. Um depósito de peças em Jebel Ali atenderá seis países do Golfo, com o objetivo de responder às solicitações de reposição em 48 horas. Parcerias com criadores regionais e mídia automotiva, participação em plataformas como a EV WORLD e ações com clientes em destinos de compras e estilo de vida aprofundarão o engajamento local.

Tornando a Elegância Sem Limites uma Experiência Local

Após os lançamentos no Sudeste Asiático e na Europa em 2026, a entrada da LEPAS no Oriente Médio impulsiona sua expansão global. "Elegância Sem Limites" expressa um equilíbrio entre o design global consistente, os padrões de qualidade e as identidades culturais de cada país. Ao ouvir os clientes locais e adotar diferentes perspectivas, a LEPAS busca criar uma expressão de elegância que pareça única para cada região, mantendo-se fiel à sua identidade global.

[Cenas do Evento de Lançamento da Marca no Oriente Médio]

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Sobre a Chery Auto

Fundada em 1997, a Chery Auto é uma fabricante automotiva global especializada no desenvolvimento de veículos, tecnologias inteligentes e novas soluções de energia. A empresa atua em mais de 130 países e regiões, apoiada por uma forte rede internacional de pesquisa, produção e parcerias estratégicas. A Chery Auto continua sendo a maior exportadora chinesa de veículos de passageiros há 23 anos consecutivos. Guiada por sua filosofia global de "Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar", a Chery Auto está comprometida com o avanço da mobilidade sustentável por meio da inovação contínua e da colaboração global.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Contato: Vincy wang

E-mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

Foto deste comunicado disponível em

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9882665)