O teamLab Biovortex Kyoto inaugura, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, a Casa de Chá em um Mar de Luz, onde os visitantes poderão apreciar chá em meio à instalação Mar de Luz Solidificada.

As obras de arte expostas na casa de chá, incluindo Chá em Ordem Espontânea, também acabam de ser reveladas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117254399/pt/

Aged Coffee Tonic, Tea in Spontaneous Order, 2021- ©? teamLab *Shot in real space. No AI or CGI. *No Artificial Colors

Casa de Chá em um Mar de Luz

Um espaço para saborear chá em meio a um mar de luz.

Quando uma xícara de chá é preparada, a obra de arte nasce.

O chá interage com o chá ao seu redor e com o mar de luz, criando uma estrutura temporal que se estende por todo o espaço da obra de arte. Os visitantes bebem parte dessa própria ordem que se forma.

Coincidindo com a inauguração da exposição Casa de Chá em um Mar de Luz, o Jardim de Bolso da Existência Eterna foi recém-inaugurado no portão de entrada do museu.

teamLab Biovortex Kyoto

O teamLab Biovortex Kyoto é o maior museu do teamLab no Japão e tem como conceito Universo da Existência, Universo da Percepção.

Localizado a poucos minutos de caminhada da Estação de Kyoto e com mais de 10.000 metros quadrados, o museu reúne mais de 50 obras de arte, incluindo instalações baseadas no conceito de Fenômenos Ambientais, além de Athletics Forest, um complexo espaço criativo e multidimensional dedicado a atividades físicas, e Future Park, um espaço colaborativo voltado à cocriação. Ambos integram os projetos educacionais do teamLab.

Em 7 de outubro de 2026, o teamLab Biovortex Kyoto comemorou seu primeiro aniversário, tendo recebido mais de 1,3 milhão de visitantes de 167 países e regiões.

teamLab Biovortex Kyoto

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

#teamLabKyoto

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

https://maps.app.goo.gl/hykGEnPfHjujfabP7

Horário de funcionamento

Das 9h às 21h

*Última entrada: 19h30.

Fechado

Terça-feira, 15 de dezembro

Terça-feira, 19 de janeiro

*As datas de fechamento estão sujeitas a alterações. Para consultar as informações mais recentes, acesse o site oficial.

Material de imprensa

https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=y32z92c7awdpeux6i9a5e7atk&st=z7le6598&dl=0

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teamLab

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