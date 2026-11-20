Em uma nova conquista que destaca a pioneira posição de Dubai em edificações inteligentes e sustentáveis, o Al Shera’a, sede da Dubai Electricity and Water Authority (DEWA, Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai), conquistou o primeiro lugar no YeS Honor Award, categoria de Design Sustentável, na Competição Internacional de Edificações Sustentáveis da COP31. A premiação foi lançada pela Presidência da COP31 com o suporte da Aliança Global para Edifícios e Construção, sediada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente durante a COP31 em Antália, na Turquia.

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S. Ex.ª Saeed Mohammed Al Tayer, diretor-geral e CEO da DEWA, recebeu o prêmio da S. Ex.ª Hasan Suver, Vice-Ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da República da Turquia, representando a Presidência da COP31, na presença da S. Ex.ª Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministra das Mudanças Climáticas e do Meio Ambiente dos EAU.

A competição atraiu mais de 1.000 edificações de 99 países, avaliadas por um júri internacional de especialistas apontados pelo PNUMA. O prêmio reconhece a excelência em design sustentável, qualidade ambiental em ambientes interiores, seleção de recursos e desempenho energético. O Al Shera’a foi selecionado por sua integração de tecnologias de edificação inteligente, princípios de design sustentável e soluções de energia limpa, aprimorando a eficiência de recursos e o desempenho ambiental.

O Al Shera’a conta com um sistema cognitivo integrado que conecta ininterruptamente e coordena todos os sistemas operacionais. O sistema incorpora mais de 110.000 sensores inteligentes que monitoram os dados ambientais e operacionais em tempo real, junto com mais de 1.500 pontos de acesso sem fio e mais de 3.200 dispositivos de rede. Gera mais de 1,9 milhões de comandos de controle automatizados por dia, melhorando a integração operacional e a eficiência.

O Al Shera’a gera mais de 7.500 megawatts-hora de energia renovável anualmente através de painéis solares fotovoltaicos (FV), abrangendo mais de 26.000 metros quadrados em seu telhado e fachadas, permitindo que gere mais energia limpa do que consome. Seus sistemas solares FV têm uma capacidade instalada combinada de aproximadamente cinco megawatts (MW), distribuída em dois sistemas principais. O primeiro compreende 251 painéis fotovoltaicos integrados no edifício, abrangendo aproximadamente 9.000 pés quadrados (836,13 metros quadrados) de área de fachada, com uma capacidade instalada de 187 kilowatts (kW). O segundo compreende aproximadamente 8.400 painéis solares instalados no telhado, em aletas na fachada, ao nível do solo e em estruturas de sombreamento solar. Os painéis no telhado cobrem mais de 200.000 pés quadrados (18.580,608 metros quadrados).

*Fonte:AETOSWire

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Mosaad Abdelrahman

media@dewa.gov.ae

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