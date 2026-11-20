A Belkin, marca líder em eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, anunciou hoje que sua película de tela Titan SmartShield Pro Bright Privacy foi apontada como homenageada no CES Innovation Awards® 2027 na categoria de dispositivos móveis, acessórios e aplicativos. O reconhecimento celebra a inovadora abordagem da Belkin com relação à proteção de tela, combinando privacidade aprimorada, clareza óptica e durabilidade sem comprometer a experiência cotidiana com os smartphones.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261119666860/pt/

Belkin Named CES Innovation Awards® 2027 Honoree for Titan SmartShield Pro Bright Privacy Screen Protector

O programa do CES Innovation Awards® 2027 recebeu um número recorde de inscrições – quase 4.000 –, antes da CES 2027, que acontece de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas. A competição anual, de propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, reconhece design e engenharia excelentes em 37 categorias de produtos de tecnologia. As inscrições são avaliadas por um painel independente de especialistas do setor, incluindo designers, engenheiros e membros da imprensa.

Redefinindo a privacidade, sem comprometimentos

As películas de tela para privacidade tradicionais geralmente comprometem o brilho da tela, obrigando os usuários a aumentar o brilho da tela para manter a visibilidade, o que pode contribuir para maior consumo de bateria. A película de tela Titan SmartShield Pro Bright Privacy da Belkin lida com esse desafio com uma tecnologia avançada de difusão de luz que limita a visibilidade a partir dos ângulos laterais, ao passo que fornece uma experiência de visualização mais brilhante e mais nítida para o usuário.

Criada para fornecer privacidade sem sacrificar o desempenho, a Bright Privacy oferece até 10% mais brilho na tela e até 10% mais duração de bateria comparado com as películas de privacidade bidirecionais tradicionais sob condições controladas de teste. Sua tecnologia antirreflexo reduz ainda mais o reflexo, preservando as cores vibrantes e a nitidez da tela, fazendo com que seja mais fácil ver o conteúdo durante o dia.

Além de privacidade e desempenho óptico, a Bright Privacy fornece proteção durável todos os dias através da tecnologia Nano-Titan da Belkin, oferecendo até 9 pés (2,74 metros) de proteção contra impacto e resistência a arranhões e desgaste cotidiano. Seu design ultrafino de 0,29 mm preserva a experiência nativa de tela sensível ao toque, enquanto um revestimento que evita marcas de dedos e uma bandeja de alinhamento fácil de usar fornece uma experiência fluida ao usuário, da instalação ao uso diário.

"A privacidade não deve comprometer a experiência que as pessoas esperam dos seus dispositivos", afirmou Dermot Keogh, diretor sênior de gestão de produtos da categoria de proteção de dispositivos da Belkin. "Com a Bright Privacy, nos propusemos a resolver uma frustração comum com as películas de privacidade tradicionais, combinando privacidade, clareza, proteção e eficiência energética em uma única solução. O reconhecimento do CES Innovation Awards é prova do compromisso da nossa equipe com design bem pensado e inovação significativa que deixa melhor a tecnologia do cotidiano".

O reconhecimento reforça o compromisso da Belkin com o avanço da proteção de dispositivos através de inovação com propósito, combinando ciência de materiais, engenharia óptica e design centrado no usuário para lidar com as crescentes necessidades do consumidor.

A película de tela Titan SmartShield Pro Bright Privacy está disponível para modelos selecionados do iPhone em Belkin.com e lojas participantes. Para mais informações, acesse belkin.com.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

Sobre o CES®

O CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo; o campo de testes para tecnologias revolucionárias e inovadores globais. É nele que as maiores marcas do mundo fazem negócios e encontram novos parceiros, e os inovadores mais brilhantes sobem ao palco. De propriedade e produção da Consumer Technology Association (CTA)®, o CES apresenta cada aspecto do setor de tecnologia. O CES 2027 acontece de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga o CES nas mídias sociais.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA representa o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo, de startups a marcas globais, ajudando a sustentar mais de 17 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz o CES®, o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de imprensa

Cassie Pineda

Gerente sênior global de comunicações

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