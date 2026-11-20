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O troféu do F1® Allwyn Global Community Award 2026 foi entregue à instituição de caridade local vencedora, The Just One Project, no FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, em Las Vegas

LAS VEGAS, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Allwyn AG, empresa multinacional de entretenimento de jogos, anunciou hoje que The Just One Project foi a vencedora do F1® Allwyn Global Community Award no FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026. A organização sem fins lucrativos, dedicada a combater a insegurança alimentar e capacitar as famílias da região, recebeu € 100 mil da Allwyn. A doação irá financiar diretamente a expansão da iniciativa "Groceries on the Go" — o primeiro mercado móvel de baixo custo do sul de Nevada — de operações de meio período para operações em tempo integral. Isso irá dobrar seu alcance para 50 locais atendidos por mês e fornecer produtos acessíveis e nutritivos a aproximadamente 5 mil moradores da área por ano.

Apesar de vizinhos da energia vibrante da Strip de Las Vegas, quase 15% dos adultos e 22% das crianças residentes do sul de Nevada fazem parte de famílias com insegurança alimentar. Eles enfrentam obstáculos sistêmicos diários para obter refeições saudáveis nos seus próprios bairros. Ao levar mantimentos nutritivos de baixo custo diretamente a essas comunidades, o The Just One Project transforma a incerteza em apoio, para superar os entraves financeiros, geográficos e de transporte que dificultam o acesso das famílias locais a insumos essenciais.

A iniciativa "Groceries on the Go" é uma solução prática e desenvolvida a partir do zero para facilitar a obtenção de comida. Operando um modelo de loja móvel, em vez de depender apenas de despensas fixas, ela entrega itens básicos saudáveis diretamente onde são mais necessários. Ao eliminar os desafios de custo e transporte e, por meio da doação e aumento do número de visitas mensais aos locais de 25 para 50, o programa fortalece a segurança alimentar e a nutrição das famílias, para que elas sintam o verdadeiro apoio comunitário.

A parceria da The Just One Project com a Formula 1® continua crescendo por meio deste Prêmio e do Grand Prix. Tendo recebido anteriormente incentivo do Las Vegas Grand Prix para combater a insegurança alimentar, a organização irá atuar como parceira de resgate de alimentos no fim de semana da corrida, estendendo o impacto do evento diretamente para a população. Juntamente com o fundo do prêmio, essa colaboração contínua cria um legado duradouro em Las Vegas muito tempo depois da última volta no circuito.

Este é o segundo ano em que o prêmio é entregue em Las Vegas. No ano passado, a Green Our Planet também recebeu € 100 mil da Allwyn para expandir seu programa HydroConnect, que ensina jovens estudantes a cultivar alimentos enquanto dominam as áreas de STEM, nutrição e agricultura sustentável.

Robert Chvatal, CEO do Grupo da Allwyn e jurado do F1® Allwyn Global Community Award, disse: "A promoção de um impacto positivo na comunidade está no centro do que fazemos na Allwyn. Temos muito orgulho desta doação, e esperamos que as famílias recebam o apoio de que precisam. Iniciativas como o The Just One Project possibilitam que a nossa presença nos Grands Prix proporcione uma diferença tangível e mensurável para as populações locais mais carentes."

Brooke Nuerbauer, CEO e Fundadora do The Just One Project, afirmou: "O The Just One Project acredita que a obtenção de alimentos frescos e nutritivos nunca deve ser determinada pelo local onde alguém mora ou pelo que pode pagar. Esse reconhecimento da Allwyn e da Formula 1® é mais do que um investimento na nossa organização. É um investimento na saúde, na estabilidade e no bem-estar da nossa comunidade. Com o Groceries on the Go, estamos reimaginando como o acesso a mantimentos pode ser, levando produtos de mercado a preços acessíveis diretamente para os bairros onde são mais necessários. Somos incrivelmente gratos por esta parceria e pela oportunidade de expandir nosso alcance, atender a mais famílias e continuar criando um sul de Nevada mais forte e saudável.”

Ellen Jones, Dirigente de ESG da Formula 1® e jurada da F1® Allwyn Global Community Award, disse: "Estamos muito felizes em ver o The Just One Project ganhar este prêmio. Para a Formula 1®, o sucesso de uma corrida não é definido apenas pela competição na pista, mas também pelo legado que deixamos nas cidades que visitamos. Projetos como The Just One Project são essenciais porque oferecem soluções práticas e escaláveis para problemas locais urgentes, como a insegurança alimentar. Ao capacitar organizações que atendem diretamente aos lares, o Prêmio F1® Allwyn Global Community Award atua como um catalisador de mudanças significativas recebidas diretamente por 5 mil famílias. A premiação cria também comunidades mais fortes e resilientes."

O The Just One Project é o sétimo e último vencedor a ser reconhecido pelo prêmio F1® Allwyn Global Community Award em 2026, após a britânica Starlight Children's Foundation; a iniciativa canadense La Tablée des Chefs; a organização sem fins lucrativos austríaca Sindbad Mentoring; a entidade holandesa Spieren voor Spieren; a Del Valle ISD Education Foundation de Austin; e a Fundación Reintegra do México.

Notas aos Editores

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma empresa multinacional de entretenimento de jogos com foco em loterias líder no mercado e com marcas confiáveis na Europa e na América do Norte, listadas na Euronext Athens. Seu objetivo é aprimorar a experiência de jogo para todos, com foco na inovação, tecnologia, segurança dos jogadores e direcionamento de mais recursos a causas sociais, por meio de um portfólio crescente de entretenimento em jogos casuais.

Sobre a parceria da Allwyn com a Formula 1®

A parceria de vários anos com a Formula 1® é um incentivo ao aumento da conscientização global da Allwyn, com suas 24 corridas do esporte pelo planeta, 750 milhões de fãs e 96 milhões de seguidores nas redes sociais, bem como seu alcance em canais de transmissão e estabelecimentos de entretenimento.

A parceria irá destacar a posição da Allwyn como uma marca internacional que impulsiona o impacto na comunidade em todo o mundo, em apoio aos seus planos de crescimento global.

Essa colaboração está focada no desenvolvimento de iniciativas que apoiem a ambição da empresa de contribuir positivamente para a sociedade globalmente. Com a Allwyn e a Formula 1® igualmente comprometidas em capacitar os fãs e as comunidades locais, a aliança dará à Allwyn a oportunidade de utilizar a crescente base internacional de admiradores do esporte para homenagear quem faz mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras em todo o mundo.

Sobre a Formula 1®

As corridas de Formula 1® tiveram início em 1950 e passaram a ser o campeonato de automobilismo anual mais prestigiado e mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Formula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. Formula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) atribuída à ação de rastreamento do Formula One Group. O logotipo F1, F1 Formula 1®, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Formula 1®. Todos os direitos reservados.

Para mais informações sobre o F1® Allwyn Global Community Award, incluindo os critérios de elegibilidade e o processo de seleção, visite o nosso site: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Sobre o The Just One Project

O The Just One Project é uma organização sem fins lucrativos do sul de Nevada dedicada a promover o acesso a alimentos frescos e nutritivos, recursos essenciais e serviços de apoio que fortalecem nossa comunidade. Por meio de programas inovadores de distribuição, parcerias locais e serviços abrangentes, o The Just One Project trabalha para eliminar barreiras, promover a dignidade e criar oportunidades para que indivíduos e famílias prosperem. Programas como o Groceries on the Go, o primeiro mercado móvel de baixo custo do sul de Nevada, levam itens acessíveis e nutritivos diretamente aos bairros com oferta limitada de mantimentos. Por meio da sua abordagem abrangente de segurança alimentar e apoio comunitário, o The Just One Project está criando um sul de Nevada mais forte e saudável.

Para mais informações, visite thejustoneproject.org.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b738c7fe-246e-4451-a732-634bfeb8957d

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001304747)