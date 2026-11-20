O Observatório Softex amplia sua atuação com o lançamento do Think Tank Softex, uma nova frente institucional voltada à produção de conhecimento aplicado e à análise de políticas públicas. Anunciada durante o Softex Experience, evento anual da Softex, a iniciativa fortalece a atuação estratégica da instituição e amplia o alcance do trabalho desenvolvido pelo Observatório na produção de estudos e indicadores sobre o setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

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A experiência acumulada de mais de duas décadas dará base a uma agenda de inteligência aplicada voltada à formulação e à avaliação de políticas públicas, à tomada de decisões empresariais e à inovação digital. Com essa ampliação, o Observatório também reforça sua participação no debate público e aproxima a produção de conhecimento dos desafios enfrentados por governos, empresas, startups e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs).

Além dos estudos e indicadores, a agenda inclui artigos, análises setoriais e policy briefs, documentos que sintetizam evidências e apresentam recomendações sobre temas estratégicos para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. As publicações seguirão critérios técnicos e metodológicos, com linguagem acessível a gestores públicos, lideranças empresariais, pesquisadores e demais integrantes do ecossistema digital. O lançamento será acompanhado pela apresentação de três policy briefs sobre segurança cibernética, regulação global da inteligência artificial e incentivos à expansão dos data centers no Brasil.

Dados e análises para orientar decisões

Entre as frentes de atuação está o Radar Político, dedicado ao acompanhamento de políticas públicas, marcos legais e programas governamentais. A área de Estudos e Publicações reunirá análises setoriais e comparativas, enquanto a de Dados e Painéis Estratégicos apresentará indicadores de TIC, séries históricas, recortes regionais e comparações internacionais. Debates, entrevistas, eventos e podcasts complementarão a agenda.

Para Rayanny Nunes, coordenadora de Inteligência e Design de Soluções da Softex, a ampliação da atuação do Think Tank Softex cria mais oportunidades de diálogo entre governo, setor produtivo, academia e sociedade civil. As análises poderão subsidiar desde a definição de prioridades e a elaboração de programas até o acompanhamento de sua execução e a avaliação de seus resultados.

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“Políticas públicas mais eficazes dependem de diagnósticos consistentes e de evidências que orientem as escolhas. Os estudos, artigos e policy briefs ajudarão a identificar desafios, antecipar tendências e formular recomendações estratégicas para o setor. Esse conhecimento também poderá apoiar a execução das políticas, permitindo acompanhar resultados, corrigir rumos e aproximar as iniciativas públicas das necessidades das empresas, dos profissionais da área e da sociedade”, explica Rayanny.