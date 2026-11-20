A Clínica Maikai atua no cuidado especializado em reabilitação para quem enfrenta a dependência química e o alcoolismo, com o desenvolvimento de um plano terapêutico individualizado para cada paciente. O trabalho oferecido por uma clínica de recuperação considera a história, as necessidades e cada etapa da recuperação, com acompanhamento de equipe multidisciplinar em ambiente seguro e acolhedor. A proposta parte do entendimento de que não existe um caminho único, e sim um plano construído a partir das particularidades de quem chega ao tratamento.

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Entre os pilares desse modelo estão o tratamento individualizado, o ambiente seguro e acolhedor, o suporte para familiares e o atendimento contínuo, com acolhimento 24 horas por dia e 365 dias por ano. A estrutura busca respeitar as necessidades de cada paciente e de sua família ao longo de todas as etapas da recuperação. Uma análise sobre o funcionamento de uma clínica de reabilitação em Piracicaba pode contribuir para que famílias compreendam como esses elementos são organizados na prática do cuidado especializado.

O contexto que cerca o tratamento da dependência química no país também passa pelo debate sobre as políticas públicas voltadas ao tema. A pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), divulgada em novembro de 2026 pela Agência Brasil, aponta que o sistema de justiça criminal brasileiro gasta R$ 14,5 bilhões por ano com a guerra às drogas ilícitas. Os números apresentados no relatório mostram que o montante foi usado em 2024 para manter o trabalho de polícias, defensorias públicas, ministérios públicos, sistema prisional e órgãos da Justiça no enfrentamento ao tráfico.

Marcos Vizzuso, Gestor de Recuperação da Clínica de Recuperação Maikai e autor das obras “Gestão da Recuperação: Um guia essencial para superar a dependência química e o alcoolismo” (ISBN 9786501526591) e “Dúvidas, Limites e Decisões: Manual estratégico para famílias de dependentes químicos e alcoolistas” (ISBN 9786502084182), avalia que o cenário reforça a importância de modelos de cuidado que considerem a complexidade de cada caso. Segundo o especialista, "a dependência química é uma condição que envolve fatores clínicos, emocionais, familiares e sociais, e precisa ser tratada com um plano terapêutico desenhado para cada paciente. O trabalho de uma equipe multidisciplinar permite acompanhar diferentes dimensões ao mesmo tempo, com médicos, psicólogos e demais profissionais olhando para o paciente de forma integrada. Esse cuidado individualizado tende a oferecer condições mais sólidas para a continuidade do tratamento".

No contexto analisado pelo estudo do Cesec, o maior gasto é com os sistemas prisionais, com R$ 3,88 bilhões, ou 27% do total, destinados ao encarceramento de pessoas processadas pela lei de drogas. Dados apontam que, em segundo lugar, estão os gastos com polícias militares e Rodoviária Federal, com R$ 3,24 bilhões, o equivalente a 22% do total, o que evidencia que a maior parte dos recursos tem se concentrado nas pontas repressiva e punitiva.

Além disso, a pesquisadora Rachel Machado, do Cesec, responsável pelo levantamento, considera que o dinheiro seria mais bem gasto se fosse direcionado para políticas de transferência de renda, educação ou ampliação de Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps-AD). A pesquisa afirma que os R$ 14,5 bilhões poderiam ser usados para construir 6 mil Caps-AD, o que evidencia o debate sobre o fortalecimento das redes de cuidado.

O estudo aponta que, em média, as Unidades da Federação usaram 7,9% de seus orçamentos do sistema de justiça criminal com a aplicação da Lei de Drogas, enquanto a União destinou 10,9% de seu orçamento ao enfrentamento das drogas. A pesquisa afirma que esses números reforçam a necessidade de ampliar o debate sobre estratégias complementares de cuidado e prevenção.

Para Vizzuso, o cenário reforça o papel das clínicas de reabilitação na oferta de acompanhamento humanizado e contínuo. "O suporte oferecido à família é parte fundamental do processo, porque a recuperação do paciente é sustentada também pelo fortalecimento da rede de apoio. O acolhimento 24 horas e o atendimento continuado ao longo do ano oferecem segurança para que cada etapa seja conduzida no tempo necessário. Esse modelo de cuidado tende a contribuir para que o paciente desenvolva autonomia e consiga manter os resultados do tratamento ao longo do tempo", conclui.

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Conteúdo escrito por Marcos Vizzuso, Gestor de Recuperação da Clínica de Recuperação Maikai e autor das obras “Gestão da Recuperação: Um guia essencial para superar a dependência química e o alcoolismo” ISBN 9786501526591 e “Dúvidas, Limites e Decisões: Manual estratégico para famílias de dependentes químicos e alcoolistas” ISBN 9786502084182.