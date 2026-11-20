A Shopee realiza a 5ª edição de "Cartinhas de Natal”, campanha de Shopee Doações que permite aos consumidores apadrinhar crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. No aplicativo, o usuário escolhe a cartinha, aplica o cupom de 50% de desconto e realiza o pagamento do brinquedo escolhido. A Shopee e a ONG parceira entregam o presente no Natal. Neste ano, a iniciativa alcançará mais de 10 mil pessoas, cinco vezes mais que na edição do ano passado, com 2 mil.

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Participam da iniciativa o Instituto Água Viva (IAV), com crianças atendidas em Lapão, na Bahia, Vitória, no Espírito Santo e Petrolina e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco; a ARCO Associação Beneficente, em São Paulo; o Instituto Alicerce, também na capital paulista; e o Instituto Vakinha, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



“Cada cartinha é um sonho escrito à mão por uma criança em situação de vulnerabilidade. Quando alguém apadrinha, ela recebe um presente novo, com seu nome, e se sente vista. Chegar à quinta edição de Cartinhas de Natal mostra a força dessa mobilização quando nosso ecossistema se une em torno de um propósito comum. Queremos que cada cartinha se transforme em um momento especial para muitos brasileiros neste Natal”, afirma Luciana Ferraz, head de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da Shopee.

Desde 2022, a Shopee já entregou 7 mil brinquedos, 5 mil kits escolares e 2 mil livros para mais de 5 mil crianças em 4 edições de Cartinhas de Natal.

Como funciona

O consumidor escolhe uma ou mais cartinhas, cada uma com um presente de R$26 a R$100. A Shopee cobre metade do valor de pedido por meio de um cupom de 50% de desconto por produto, sujeito à disponibilidade. A ONG parceira recebe o valor integral, compra o item junto a vendedores brasileiros parceiros e o entrega em parceria com a Shopee. Não há cobrança de frete nem de comissão.

A ação conta com 16 vendedores parceiros, que participam com doação de produtos ou garantindo o estoque dos itens: Adora, Atacarejo Kids, Babyland, Bic, Brinquedos Estrela, Brinquei, Ciranda Cultural, Dmontão, Editora Yumi, Foot One Sports, Grupo Magic, Juninho Toys, Lepok, Papel Papelaria, ReiBlocks e ToysNet.

Abaixo, o passo a passo para presentear uma criança no Natal:

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Acesse a página Cartinhas de Natal Shopee; Resgate o cupom de 50% de desconto; Selecione a ONG, escolha a carta desejada e adicione ao carrinho*; Aplique o cupom e finalize o pedido. Se quiser, é possível deixar uma mensagem para a criança apadrinhada ao final da compra; A ONG parceira receberá o valor integral, comprará o presente e em parceria com a Shopee entregará à criança.





* Não há limite de cartinhas por pessoa. Cada anúncio disponibiliza até 50 cartinhas.