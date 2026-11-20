Quando a IA pode despertar temores sobre o futuro da humanidade e tecnologias defasadas podem paralisar o transporte aéreo, o custo de uma governança fragilizada é impossível de ignorar. Para auxiliar as empresas fortalecendo a governança de suas informações e tecnologia, a ISACA lançou o COBIT 7, uma versão atualizada de sua metodologia globalmente reconhecida para governança de informações e tecnologia (I&T).

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Criada para um mundo digital em rápida transformação, a nova metodologia COBIT 7 combina orientações confiáveis, uma plataforma digital intuitiva, recursos personalizáveis e ferramentas práticas para auxiliar os profissionais convertendo a tecnologia em valor mensurável, alinhar decisões à estratégia e lidar com confiança com riscos emergentes, incluindo a IA. O COBIT 7 reforça o papel consolidado da metodologia apoiando as empresas no alinhamento de suas operações de I&T aos objetivos estratégicos mais amplos, gerenciar riscos tecnológicos e assegurar a conformidade regulatória.

“Nos últimos 30 anos, o COBIT tem sido uma estrutura de referência confiável para diversas organizações, oferecendo uma abordagem holística e estruturada para a governança digital, a segurança e a responsabilidade corporativa”, afirma Karen Heslop, vice-presidente de Desenvolvimento de Conteúdo da ISACA. “Com essas atualizações, o COBIT 7 aproveita os pontos fortes do COBIT para oferecer às organizações mais valor, facilidade de uso e relevância no cenário atual de tecnologias, normas e estruturas de referência.”

Agora disponível em uma plataforma digital moderna, o COBIT 7 apresenta diversas melhorias, incluindo:

Um novo módulo de gestão e avaliação de desempenho, desenvolvido para apoiar a concepção e a implementação de sistemas de governança de TI nas empresas. O módulo inclui orientações para profissionais, ferramentas de avaliação para download em três níveis distintos e vídeos tutoriais

Um conjunto de ferramentas adaptável e personalizável de acordo com as metas da organização, que ajuda a automatizar o fluxo de trabalho atualizado e sugere níveis de cumprimento para cada objetivo do COBIT 7 com base nas informações fornecidas pelo profissional durante o projeto

Objetivos atualizados, com atividades ampliadas dos componentes dos processos

Estruturas organizacionais apresentadas por função, em vez de por tarefa

Um guia de projeto atualizado, que simplifica o fluxo de trabalho de quatro para três etapas e ajusta as atividades de cada uma delas

Mecanismos de pontuação revisados, que indicam se os fatores de projeto são prospectivos ou refletem a situação atual da empresa

Dois novos fatores de projeto: Contexto de Saúde Organizacional e Estratégias de Gestão de Informações/Dados

Novos cenários de risco relacionados à IA incorporados ao fator de projeto Perfil de Risco de TI

Métodos de implementação de TI que contemplam o uso de IA e computação em nuvem

Exemplos atualizados de questões relacionadas à TI, que abordam IA, segurança cibernética e outros aspectos do panorama tecnológico atual

“Considero o COBIT, ao longo da minha carreira, a estrutura para gerenciar outras estruturas: uma poderosa ferramenta para filtrar a complexidade excessiva e extrair de cada modelo apenas os elementos que ajudam a organização a alcançar seus objetivos e apoiar sua estratégia”, afirma Mark Thomas, integrante do Hall da Fama da ISACA. “É empolgante ver a estrutura se tornar ainda mais sólida como uma solução completa de governança, com um módulo de avaliação mais robusto, fatores de design adicionais e atividades de processo ampliadas.”

Acompanhando o lançamento, há uma versão atualizada do Certificado COBIT 7 Foundation (com o Certificado COBIT 7 de Projeto e Implementação previsto para 2027), um Programa de Consultoria para profissionais individuais de COBIT, como também Licenças Corporativas e Licenças Comerciais.

Há uma variedade de ofertas do COBIT 7 para diferentes perfis de necessidades que foram lançadas junto com a metodologia atualizada, incluindo:

Plataforma Digital COBIT 7 – Acesso Básico : inclui a Introdução e Metodologia do COBIT, a Metodologia do COBIT: Objetivos de Governança e Gestão e o Guia de Implementação | Gratuito tanto para membros quanto para não membros por meio da plataforma digital da ISACA

: inclui a Introdução e Metodologia do COBIT, a Metodologia do COBIT: Objetivos de Governança e Gestão e o Guia de Implementação | Gratuito tanto para membros quanto para não membros por meio da plataforma digital da ISACA Plataforma Digital COBIT 7 – Acesso Premium : inclui o conteúdo do Acesso Básico ao COBIT 7, além de três avaliações para download e a ferramenta de projeto atualizada | US$ 300 para membros e US$ 550 para não membros

: inclui o conteúdo do Acesso Básico ao COBIT 7, além de três avaliações para download e a ferramenta de projeto atualizada | US$ 300 para membros e US$ 550 para não membros Caderno de Exercícios dos Objetivos do COBIT 7: Processos, Práticas e Atividades: Inclui uma cópia em PDF dos objetivos, processos, práticas e atividades detalhadas | US$ 75 para membros e US$ 200 para não membros

Conheça em detalhes as novidades do COBIT 7 no webinar da ISACA, “Uma primeira visão do COBIT 7”, gratuito para associados e com custo de US$ 75 para não associados. Saiba mais e inscreva-se em www.isaca.org/store2/product/LMS-W110326.

Para saber mais ou para acessar o COBIT 7 e recursos relacionados, visite www.isaca.org/cobit.

Sobre a ISACA

Há mais de 55 anos, a ISACA® (www.isaca.org) capacita sua comunidade de mais de 200 mil membros, oferecendo o conhecimento, as credenciais, o treinamento e a rede de contatos necessários para o sucesso em áreas como segurança da informação, governança, garantia, gestão de riscos, privacidade de dados e tecnologias emergentes. Presente em mais de 190 países, com quase 230 filiais no mundo todo, a ISACA oferece recursos adaptados a cada etapa da carreira de seus membros. Por meio da Fundação ISACA, a organização amplia também as trajetórias profissionais nas áreas de tecnologia da informação (TI) e educação, promovendo oportunidades para o desenvolvimento da próxima geração de profissionais da área.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261119633046/pt/

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Emily Ayala, +1.847.385.7223

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