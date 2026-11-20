A procura por cidadania europeia nos canais de comunicação do Grupo MN e GM cresceu 878,2% em 2026, segundo levantamento interno. Formado pela MN Cidadania Europeia e pela GM Cidadania, o grupo acompanha hoje mais de 5 mil processos de cidadania e vive o maior volume de procura desde a sua fundação, há mais de oito anos.

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Essa demanda chega a uma operação liderada por Marcela Nogueira, CEO e fundadora, à frente da análise técnica dos casos; Gabriela Vergani, sócia responsável pela gestão dos processos e pela organização da equipe; e Lucas Bin, cofundador, que conduz a estratégia e a expansão do grupo. “O que mudou não foi só o número de mensagens, foi o tom delas”, afirma Marcela Nogueira. “Antes, a pessoa chegava por curiosidade. Agora chega com a pasta de documentos na mão, querendo saber o que precisa fazer. É uma decisão de família, não um impulso”.

O que 5 mil processos revelam

Com esse volume em andamento ao mesmo tempo, o grupo enxerga padrões que um caso isolado não mostra: quais países concentram a demanda, quais documentos mais atrasam os processos e como cada mudança de regra no exterior aparece, em poucos dias, na procura dos brasileiros. “Quem acompanha milhares de processos vê o movimento antes de ele virar notícia. É essa escala que nos coloca à frente”, diz Lucas Bin.

“O que as pessoas têm em comum é uma vontade: ter opções”, diz Marcela. “Um passaporte europeu é como um seguro. Você não faz pensando em usar amanhã, faz para que seus filhos tenham uma porta aberta”. A cidadania de um país da União Europeia permite morar, estudar e trabalhar em qualquer um dos 27 países do bloco e, dentro das regras de cada país, pode ser transmitida aos filhos. Na via por descendência, o país não concede a cidadania: reconhece um direito de nascimento, quando a família se enquadra na lei.

Por dentro da operação

Por trás do volume, há método. Um processo de cidadania passa por uma sequência longa de etapas: estudo da árvore genealógica, busca de certidões no Brasil e no exterior, retificações, traduções juramentadas, apostilamento e, por fim, o pedido no consulado, na prefeitura italiana ou na Justiça. Com escritório na Europa, parte dessas etapas é acompanhada de perto, junto a arquivos, paróquias e prefeituras.

“Com esse volume, organização não é detalhe: é o que protege o cliente”, afirma Gabriela Vergani, sócia da GM Cidadania e responsável pela gestão dos processos do grupo. “Cada família tem um responsável, cada documento é conferido antes de seguir para a próxima etapa e o cliente sabe em que fase o processo dele está. Nada depende da memória de uma pessoa.”

Segundo ela, a maior parte dos atrasos nasce antes do protocolo: sobrenomes grafados de formas diferentes entre gerações, datas que não batem entre certidões, documentos estrangeiros ainda não localizados. “Uma letra trocada numa certidão de 1890 pode custar meses. Por isso a conferência acontece antes, e não depois que o problema aparece.”

A lei mudou, mas o direito nem sempre acabou

Em 2025, a Itália aprovou o chamado Decreto Tajani, convertido na Lei 74/2025. Para quem nasceu no exterior e tem outra cidadania, o reconhecimento por descendência passou a valer, em regra, para filhos e netos de quem tinha só a cidadania italiana, ou para filhos de pai ou mãe italiano que morou dois anos seguidos na Itália antes do nascimento. Pedidos protocolados ou com agendamento confirmado até 27 de março de 2025 seguem as regras anteriores. Em abril de 2026, a Corte Constitucional italiana manteve a lei; em julho, levou uma questão sobre ela à Corte de Justiça da União Europeia, e a lei segue em vigor.

“Muita gente leu que a cidadania italiana acabou e desistiu. Não é verdade para todos”, explica Marcela. “Cada família tem uma árvore diferente. Um detalhe, como a data em que o avô se naturalizou brasileiro, muda o caso inteiro. Há quem tenha direito por outro país de origem, pelo casamento ou por um caminho que só aparece na análise dos documentos.”

Como escolher uma assessoria

Com a alta da procura, cresce também o risco de promessas fáceis. Marcela e Gabriela recomendam cinco cuidados a quem pensa em iniciar um processo:

1. Entender a regra do país antes de juntar documentos, sempre em fontes oficiais, como consulados e ministérios.

2. Desconfiar de prazo garantido: o tempo de análise depende do governo estrangeiro, não da empresa contratada.

3. Pedir números: quantos processos a assessoria acompanha e há quantos anos atua.

4. Perguntar como o processo será acompanhado: quem é o responsável, como os documentos são conferidos e como o cliente fica sabendo de cada etapa.

5. Verificar se há advogados habilitados na Itália para a via judicial, usada em casos como a linha materna anterior a 1948.

“A cidadania é um processo documental e técnico. A análise inicial é a etapa mais importante: é nela que se descobre se o caminho existe e qual é o mais seguro”, afirma Marcela.

Referência em cidadania europeia

“Somos referência em cidadania europeia no Brasil, e referência não se declara: se prova”, afirma Lucas Bin. “São mais de oito anos de atuação, com cidadanias reconhecidas toda semana. As famílias nos procuram porque veem resultado”.

“Cada reconhecimento fecha uma história”, conta Marcela. “Muitas vezes é o sonho de um antepassado que saiu da Europa sem nada e hoje volta, simbolicamente, pelas mãos dos descendentes”.

Sobre o Grupo MN e GM

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O Grupo MN e GM é referência em cidadania europeia no Brasil. Reúne a MN Cidadania Europeia e a GM Cidadania, com mais de 5 mil processos ativos e mais de oito anos de atuação em cidadania por descendência e mobilidade internacional. Fundado por Marcela Nogueira e Lucas Bin, tem Gabriela Vergani como sócia da GM Cidadania e responsável pela gestão dos processos. Com escritórios em São Paulo e na Europa e em expansão nos Estados Unidos, atua em cidadania italiana, inclusive pela via judicial, portuguesa, espanhola, polonesa e alemã, além de vistos de trabalho, estudo e residência. Mais informações em mncidadania.com e gmcidadania.com.