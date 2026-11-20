SHENZHEN, China, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CGTN publicou uma reportagem que analisa como a visão de abertura do presidente chinês, Xi Jinping, pode impulsionar o crescimento compartilhado em toda a região Ásia-Pacífico. Começando com um produtor de durião vietnamita que se beneficia do acesso ao mercado chinês, a reportagem relaciona oportunidades comerciais individuais com uma integração regional mais ampla, destacando como as reduções de tarifas e uma cooperação econômica mais estreita podem abrir caminho para a prosperidade conjunta entre as economias da APEC.

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Le Tuan Tai, um agricultor vietnamita, dá leves batidas em um durião com uma faquinha, atento ao som oco que indica que a fruta está madura.

Sua família trabalha neste terreno de 10 hectares há quase 40 anos — primeiro com seringueiras, depois com café e, agora, com cerca de 2 mil árvores de durião. Ele espera colher 350 toneladas este ano, das quais 70% serão destinadas à China.

"O café nos proporcionou uma vida estável. O durião nos deixou em uma situação melhor", afirmou ele.

A matemática é clara. Uma cooperativa vizinha informou que um hectare de café rende cerca de 160 milhões de dongs (aproximadamente US$ 6.200) por ano, enquanto um hectare de durião pode gerar 1,3 bilhão de dongs. A plantação de durião na província de Dak Lak triplicou para 45 mil hectares desde 2022.

O que se moveu primeiro foi uma porta. Em julho de 2022, a China e o Vietnã assinaram um protocolo fitossanitário autorizando a entrada do durião fresco vietnamita no mercado chinês. Em 2025, a China importou quase 1,87 milhão de toneladas da fruta por ano, o dobro do nível de 2022, de acordo com dados da alfândega chinesa.

Essa porta foi aberta pelos dois governos. Os argumentos a favor da abertura de muitas outras portas são o que as 21 economias da APEC têm discutido em Shenzhen esta semana, onde o presidente chinês, Xi Jinping, disse na Reunião de Líderes Econômicos da APEC na quinta-feira que a região "deve defender o regionalismo aberto, promover de forma constante a integração econômica e desenvolver um modelo de cooperação aberto e integrado, em vez de exclusivo ou fragmentado".

"Milagre da região Ásia-Pacífico"

As declarações de Xi têm evidências que vão muito além de um pomar.

A Malásia envia cerca de 70% da sua produção de durião para a China, e a Tailândia destina oito em cada dez dos seus cocos perfumados para lá, disseram exportadores locais ao China Media Group. As exportações chilenas de salmão para a China mais do que dobraram no primeiro trimestre de 2026, o maior aumento anual de qualquer mercado, de acordo com o site de notícias do setor SalmonBusiness.

Uma fazenda que muda de cultura é uma curiosidade. Uma região que realiza essa mudança em conjunto é um modelo de crescimento – o tipo que acaba aparecendo nas contas nacionais.

As 21 economias da APEC, que abrangem cerca de 36% da população mundial, respondem por quase metade de todo o comércio internacional e mais de 60% do PIB global.

Nada disso foi por acaso. Isso foi o resultado de três décadas de decisões de abrir em vez de fechar as portas.

Um relatório da APEC mostra que as tarifas médias em toda a área caíram de 16,9% em 1989 para 5,1% em 2024, e mais de dois terços do comércio de mercadorias dos membros agora ocorrem entre eles.

"Ao longo de mais de 30 anos, a região Ásia-Pacífico assumiu uma nova aparência, criando o 'milagre da Ásia-Pacífico' de rápido desenvolvimento econômico", disse Xi.

Esse caminho ainda não acabou. Este ano marca 20 anos desde que os membros da APEC endossaram a ideia de uma Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico como uma perspectiva de longo prazo; um processo formal foi iniciado em 2014, em Pequim.

Obstáculos além das tarifas

As tarifas são apenas o primeiro entrave. A aprovação da quarentena, o registro sanitário, os prazos de liberação, a verificação de documentos e a liquidação de pagamentos, tudo isso constitui barreiras, e, diante de qualquer uma delas, o durião acaba estragando. Um protocolo bilateral soluciona apenas o primeiro.

O restante depende dos mecanismos regionais. A alfândega chinesa vinculou seu sistema de balcão único a 10 economias da APEC e reconhece os dados das declarações de 12 delas, enquanto o comércio sem papel em toda a região atingiu uma taxa média de implementação de 89%. A reunião dos ministros do Comércio da APEC em Suzhou, no leste da China, em maio, confirmou o compromisso com a operação digital e o reconhecimento transfronteiriço dos documentos eletrônicos.

Em seu discurso na quinta-feira, Xi pediu esforços para "alinhar vários acordos econômicos e comerciais regionais, impulsionar a facilitação e a digitalização do comércio e dos investimentos, e reduzir as barreiras a esses fluxos".

A função da APEC, nessa interpretação, é transformar as aberturas bilaterais em corredores regionais. Uma porta pode ser aberta por duas economias; derrubar um muro de barreiras exige que todas as 21 economias se sentem à mesma mesa. Em um ano sediado pela China, foram realizados cerca de 300 eventos da APEC, que produziram quase 50 resultados.

"A China é defensora, promotora e pioneira da cooperação econômica da região Ásia-Pacífico. Gostaríamos de trabalhar com todos para reunir sabedoria e sinergia na construção dos quatro pilares fundamentais de uma comunidade regional", disse Xi.

Ele anunciou US$ 20 milhões para financiar a cooperação da APEC.

"Estabeleceremos um Centro de Estudos da Comunidade da Ásia-Pacífico em Shenzhen para a realização de pesquisas e intercâmbios de políticas e apoio intelectual. Em consonância com as necessidades da cooperação na área da Ásia-Pacífico, criaremos instituições de cooperação em setores como tecnologia digital, fluxo de dados transfronteiriço, energia limpa e desenvolvimento de PMEs, para contribuir para o crescimento impulsionado pela inovação e sustentável nesse bloco", afirmou Xi.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-19/From-one-open-door-to-all-Xi-Jinping-s-vision-for-Asia-Pacific-growth-1Scut1gjYas/p.html

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Contato: CGTN Digital jiang.simin@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9882331)