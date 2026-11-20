A Stronghold, empresa de infraestrutura para fintechs, anunciou hoje seu ingresso na comunidade New Champions do Fórum Econômico Mundial.

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A comunidade New Champions é uma rede global do Fórum Econômico Mundial composta por empresas orientadas por um propósito, provenientes de mais de 40 países e 20 setores. Seu trabalho concentra-se em como as empresas antecipam mudanças, adaptam-se a disrupções e constroem resiliência.

A Stronghold fornece infraestrutura de pagamentos para estabelecimentos comerciais e para os bancos que os atendem. A empresa realiza o trabalho de conformidade (compliance) que permite aos bancos atender a negócios licenciados que, de outra forma, seriam recusados, tornando esse processo transparente para todas as partes envolvidas em uma transação. É aí que a resiliência é colocada à prova: garantir que o fluxo de recursos continue, mesmo quando o mercado sofre alterações, regras mudam ou um banco reavalia seu apetite ao risco.

"A comunidade New Champions reflete valores que prezamos: confiança, conformidade e inovação financeira", afirma Tammy Camp, CEO da Stronghold. "Fazer parte desse grupo nos dá a oportunidade de aprender com líderes de setores e regiões distantes da nossa realidade, além de compartilhar o conhecimento que adquirimos no segmento de pagamentos. É um passo importante na forma como concebemos nosso papel na economia global."

A participação na comunidade oferece à Stronghold acesso, em toda a organização, à plataforma de Inteligência Estratégica do Fórum — incluindo o Relatório de Riscos Globais (Global Risks Report) e o Relatório sobre o Futuro do Trabalho (Future of Jobs Report) — além da participação em encontros da comunidade New Champions ao longo do ano. O primeiro deles, o New Champions Retreat and Strategic Intelligence Outlook 2026, acontece esta semana em Genebra.

Sobre a Stronghold

A Stronghold é uma empresa de infraestrutura para fintechs, cuja missão é oferecer serviços financeiros rápidos, seguros e acessíveis a todos. Suas APIs, desenvolvidas com foco nos desenvolvedores, viabilizam pagamentos via conta bancária (pay-by-bank) e pagamentos integrados (embedded payments) para centenas de estabelecimentos comerciais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261116525113/pt/

Ali Lovell

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ali@stronghold.co