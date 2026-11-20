A Tradlinx, plataforma de dados para a cadeia de suprimentos, constatou que o gerenciamento das previsões de chegada (ETA) de embarcações por meio de sua ferramenta de IA reduz os custos operacionais na fase final do transporte em 15,5% na média, com picos de até 56%.

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Análise de custo operacional AI-ETA (Imagem: Tradlinx)

A simulação abrangeu 320 cenários — 191 envolvendo embarcadores e 129 envolvendo agentes de carga ou operadores logísticos (3PLs) — cobrindo remessas para os Estados Unidos, Canadá, México, América Central, Caribe e América do Sul.

O congestionamento persistente nos portos, as incertezas nas rotas do Mar Vermelho e do Canal de Suez, além das restrições no Canal do Panamá, elevaram significativamente o número de chegadas com atraso este ano. Isso causou transtornos no transporte rodoviário, na alocação de equipes em armazéns, nos trâmites alfandegários e na produção, gerando prejuízos para embarcadores e agentes de carga.

A análise revelou uma economia média de 15,5% em tarefas concluídas nos cinco dias que antecedem a chegada da embarcação, incluindo o agendamento de transporte rodoviário e ferroviário, a alocação de pessoal em armazéns e os preparativos alfandegários. Em um caso de transbordo envolvendo um operador logístico (3PL) em Joinville, Brasil, a economia nos trâmites alfandegários atingiu 56%.

Avisos antecipados permitiram a redução de custos. Em Savannah, uma previsão de chegada (ETA) fornecida pela transportadora não detectou um atraso superior a quatro dias; como resultado, um caminhão agendado teve de esperar 12 horas, acabou saindo vazio e exigiu um novo agendamento, gerando um custo adicional de US$ 1.410. A ferramenta de IA teria permitido realizar o agendamento para quatro dias depois, evitando esses custos.

Consequentemente, o tempo de espera de caminhões e equipes foi reduzido em 25% na média. Para agentes de carga e operadores logísticos (3PLs), as maiores economias ocorreram nas áreas de trâmites alfandegários e inspeção (26,8%), bem como em armazenagem, operações em terminais de carga (CFS) e transbordo (24,2%).

Decisões relacionadas à produção apresentaram consequências ainda mais significativas. Quando atrasos não notificados se acumulam no envio de células de bateria de Busan para uma fábrica nos Estados Unidos, os planejadores — que dependem das previsões de chegada (ETAs) fornecidas pelas transportadoras — podem acreditar erroneamente que o estoque de segurança será suficiente. A ferramenta AI-ETA identifica esses atrasos antes do prazo limite para a tomada de decisão, permitindo a transferência de inventário a partir de outra unidade fabril. A análise demonstrou que isso poderia evitar uma paralisação de 96 horas, com um custo de US$ 674 mil, mantendo as despesas — incluindo as de transferência — em torno de US$ 15 mil.

A diferença reside no fator tempo. As ETAs das transportadoras podem permanecer inalteradas ou indisponíveis por dias; além disso, conexões perdidas podem resultar em esperas de três a oito dias, com atualizações surgindo apenas no momento da partida da embarcação seguinte. A AI-ETA da Tradlinx prevê atrasos no destino e riscos de transbordo, auxiliando as equipes a identificar conexões perdidas com antecedência e a planejar alternativas.

Em mais de 508 mil casos de validação, a AI-ETA reduziu o erro médio de previsão em 31%, passando de 15,4 para 10,6 horas. As melhorias foram mais expressivas nos cenários em que as ETAs das transportadoras apresentavam as maiores discrepâncias — justamente nos embarques que representam a maior parte dos custos operacionais. Antecipar essas informações antes de alocar caminhões ou equipes permite gerar economias; por isso, as tarefas definidas pouco antes da chegada foram as que mais se beneficiaram.

Rotas longas com transbordos frequentes apresentaram os maiores ganhos: Golfo dos EUA (22,7%), América Central e Caribe (21,0%) e América do Sul (16,7%). A economia obtida em rotas com transbordo foi, em média, de 15,8% — quase o dobro dos 8,4% registrados em rotas diretas.

Min Kyu Park, CEO da Tradlinx, afirmou: “Além de sinalizar atrasos precocemente, a AI-ETA auxilia as equipes a decidirem o momento ideal para ajustar o despacho de caminhões, a alocação de pessoal e os planos de produção”. Ele acrescentou: “À medida que a volatilidade na cadeia de suprimentos aumenta, a diferença de custos entre as empresas que gerenciam atrasos nos embarques com o auxílio de IA e aquelas que não o fazem tende a crescer”.

Os resultados completos estão disponíveis no blog da Tradlinx.

Sobre a Tradlinx

A Tradlinx atende a mais de 60 mil empresas ao redor do mundo. A solução Tradlinx Ocean Visibility oferece rastreamento de carga em tempo real e a tecnologia AI-ETA. Seu site rastreia embarques da MSC, Maersk e CMA CGM.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Tradlinx

Daniel Yoo

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