O tratamento do câncer de próstata pode controlar a doença, mas alguns homens continuam a apresentar sequelas, como incontinência urinária e disfunção erétil, após cirurgia ou radioterapia. Essas alterações afetam a rotina, a autoestima e os relacionamentos. A reabilitação urológica permite avaliar alternativas de cuidado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde masculina, a informação sobre essas possibilidades ganha destaque. A intensidade e a duração das sequelas variam conforme o tratamento e as características de cada paciente.

Incontinência urinária: opções de tratamento

A perda involuntária de urina pode limitar atividades cotidianas e o convívio social. O tratamento pode incluir fisioterapia do assoalho pélvico e outras medidas conservadoras. Quando o quadro persiste, opções cirúrgicas podem ser consideradas conforme a gravidade.

Uma dessas alternativas é o esfíncter urinário artificial AMS 800™, da Boston Scientific, indicado para homens com incontinência urinária decorrente de deficiência do mecanismo de fechamento da uretra, especialmente após cirurgia de próstata. Implantado no organismo, o sistema reúne três componentes: um manguito ao redor da uretra, um balão regulador de pressão e uma bomba de controle no escroto.

O manguito mantém a uretra fechada. Para urinar, o paciente aciona a bomba, que transfere o líquido para o balão e libera a passagem da urina. Depois, o líquido retorna ao manguito. O objetivo é melhorar o controle urinário, embora os resultados variem. A indicação exige avaliação urológica, discussão de riscos e benefícios e treinamento.

Disfunção erétil: alternativas terapêuticas

A disfunção erétil pode ocorrer quando estruturas nervosas e vasculares relacionadas à ereção são afetadas pelo tratamento. A condição pode impactar a intimidade e a autoestima, mas há alternativas terapêuticas.

Quando medicamentos orais ou outras opções não apresentam resultados satisfatórios, a prótese peniana inflável AMS 700™, da Boston Scientific, pode ser considerada para pacientes selecionados. Implantado cirurgicamente, o dispositivo possui dois cilindros nos corpos cavernosos do pênis, um reservatório de solução salina e uma bomba de controle no escroto.

Ao acionar a bomba, o paciente transfere o líquido para os cilindros, promovendo a rigidez peniana. Após o uso, o sistema é desativado e o pênis retorna à flacidez. Totalmente implantada, a prótese não fica visível externamente. Ela não restaura necessariamente a sensibilidade ou todos os aspectos da função sexual; orgasmo e ejaculação também dependem de fatores individuais e dos efeitos do tratamento.

Diretrizes da Associação Europeia de Urologia (EAU) reúnem estudos que relatam índices de satisfação de 92% a 100% entre pacientes e de 91% a 95% entre parceiros após implante de prótese peniana. Os percentuais variam conforme a população estudada, o dispositivo e os critérios utilizados.

Acompanhamento integra a recuperação

A avaliação especializada identifica as sequelas, seu impacto na qualidade de vida e as opções disponíveis. O esfíncter artificial pode ser considerado em casos de incontinência persistente; a prótese peniana inflável é uma alternativa para determinados casos de disfunção erétil.

“A recuperação após o câncer de próstata envolve diferentes etapas, e o acompanhamento das possíveis sequelas é parte desse processo. Ter informação sobre as alternativas disponíveis contribui para que pacientes e médicos possam discutir os caminhos mais adequados para cada caso”, afirma Fernanda Mello, diretora da Urologia da Boston Scientific.

Sobre a Boston Scientific

Há mais de 45 anos, a Boston Scientific desenvolve tecnologias médicas para diagnosticar e tratar doenças complexas, com soluções nas áreas cardiológica, vascular, digestiva, oncológica, neurológica e urológica. Para mais informações, basta acessar www.bostonscientific.com.br e acompanhar a empresa no Instagram, no Facebook (@bostonscientificbrasil) e no LinkedIn (boston-scientific-latam).



Contato para a imprensa: boston.scientific@ideal-axicom.com



CUIDADO: A lei restringe a venda desses dispositivos a médicos ou mediante prescrição médica. As indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo ou em www.IFU-BSCI.com. Os produtos exibidos têm apenas fins informativos e podem não estar aprovados e/ou registrados ou disponíveis para venda em determinados países. Este material não se destina ao uso na França. © 2026 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este material é apenas para fins informativos e não se destina a diagnóstico médico. Estas informações não constituem aconselhamento e/ou recomendação médica ou jurídica, e a Boston Scientific não garante os benefícios médicos mencionados neste conteúdo. A Boston Scientific recomenda fortemente que você consulte seu médico sobre todas as questões relacionadas à sua saúde. O conteúdo desta publicação é de exclusiva responsabilidade de seu autor ou editor e não representa a opinião da Boston Scientific.