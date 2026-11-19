A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical Group” ou a “Empresa”), prestadora de serviços abrangentes de gestão para corporações médicas e suas clínicas, comunicou hoje a ocorrência de recentes incidentes de segurança cibernética relacionados a informações de clientes vinculadas a determinadas clínicas no Japão, bem como o estágio atual de sua resposta.

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Visão geral dos incidentes

Em 16 de novembro de 2026, ocorreu um acesso não autorizado a determinados bancos de dados dentro de um sistema de site gerenciado e operado pela SBC Medical Group, Ltd., subsidiária japonesa da Empresa, em relação aos seus serviços de gestão no Japão. A Empresa confirmou que um terceiro não autorizado acessou e extraiu informações de clientes. O método de invasão e o alcance completo continuam sob investigação.

Com base nas informações atuais, as informações obtidas e o número de clientes afetados são os seguintes:

Categoria Tipos de informação Indivíduos Período Informações pessoais básicas (sem informações sobre reservas ou tratamentos) Nomes, sexo, números de telefone, endereços de e-mail, senhas, endereços, datas de nascimento, números de cartões de pacientes, números de identificação de membros e respostas a pesquisas (todos ou alguns desses itens)* 1.624,000 2010–2023 Solicitações de reserva por meio de páginas de publicidade, de afiliados e de campanhas Algumas ou todas as categorias de informações básicas acima mencionadas, bem como as informações relativas ao pedido de reserva 255.416 2007–2026 Consultas enviadas por meio de formulários do site Algumas ou todas as informações básicas e o conteúdo inserido nos formulários de consulta na web 217.769 2004–2026 Informações sobre o monitoramento do tratamento Algumas ou todas as informações básicas, descrições de tratamentos e nomes dos arquivos de imagem armazenados (não as próprias imagens) 4.513 2013–2026 Avaliações enviadas diretamente ao grupo Algumas ou todas as informações básicas, nomes dos tratamentos e texto da revisão 15.007 2015–2018 *Observação: As informações inseridas nos formulários de consulta incluem, em alguns casos, dados de cartão de crédito (14 pessoas afetadas). A empresa confirmou que todos esses cartões de crédito estavam em uma situação em que não era possível processar pagamentos adicionais, como, por exemplo, por terem vencido. O período relevante para os dados inseridos nos formulários de consulta é de 2010 a 2018.

Também foram obtidas senhas de clientes. Informações de contas de funcionários, incluindo nomes, números de identificação e senhas, também foram obtidas para funcionários do grupo da Empresa e das instituições médicas que ela apoia, envolvendo aproximadamente 20.000 registros. No caso de 459 funcionários, informações fornecidas no momento da contratação, incluindo dados bancários e relacionados à previdência, certificados de imposto retido na fonte e declarações de isenção de dependentes, também foram afetadas. Consultas históricas de clientes envolvendo 14 pessoas incluíam informações de cartão de crédito. As categorias e o escopo das informações afetadas continuam sob investigação. Até a data deste comunicado, a Empresa não confirmou a obtenção não autorizada de prontuários médicos eletrônicos ou informações no site de reservas mySBC. Os sistemas de atendimento clínico e os históricos diretos de tratamento estavam fora do escopo do incidente com o banco de dados gerenciado pela Empresa. As informações de monitoramento de tratamento incluíam nomes de arquivos de imagem, e não as imagens em si.

Em paralelo, em 16 de novembro de 2026, a Empresa foi notificada sobre um acesso não autorizado às contas dos administradores de clínicas no “Tribeau”, um serviço de reservas de terceiros utilizado por 56 clínicas às quais a Empresa presta serviços de gestão. O operador da plataforma identificou que foram acessadas as seguintes informações:

Categoria Tipos de informação Indivíduos Somente com reserva Nome em kana, número de telefone, idade, tratamento solicitado, cardápio especial e observações adicionais 12.641 Dentre os mencionados acima, aqueles que trocaram mensagens com a clínica As informações acima, além do conteúdo da mensagem, data de nascimento e sexo 3 Tratamento recebido Informações sobre a reserva, nome e data do tratamento e valor do tratamento 6.804

A operadora confirmou que as informações obtidas não estavam relacionadas a dados de casos ou avaliações no Tribeau, incluindo fotografias. Endereços de e-mail, endereços residenciais, informações de cartão de crédito, senhas e prontuários médicos eletrônicos não foram afetados por esse incidente. A Empresa e o provedor continuam investigando o acesso e sua causa.

Resposta e investigação em andamento

Após seu sistema de monitoramento de segurança detectar atividades anômalas em 16 de novembro, a Empresa tomou medidas para isolar o servidor afetado e bloquear o acesso não autorizado. A Empresa estruturou uma equipe de resposta a incidentes, preservou os registros do sistema, reforçou as restrições de acesso e o monitoramento, além de contratar especialistas externos em segurança cibernética para conduzir uma investigação detalhada.

Após notificação da operadora do Tribeau, todas as contas das clínicas às quais a Empresa presta serviços de gestão nessa plataforma tiveram suas senhas invalidadas, e as comunicações provenientes das fontes de ataque foram bloqueadas. A Empresa continua atuando em conjunto com a operadora.

A Empresa comunicou o incidente no banco de dados à Comissão de Proteção de Informações Pessoais do Japão em 16 de novembro. A Empresa tomará medidas adequadas e firmes, incluindo a comunicação à polícia. Até a data desse comunicado, a Empresa não confirmou qualquer uso fraudulento ou outro uso indevido secundário de informações pessoais resultante dos incidentes.

Impacto potencial nos negócios

A Empresa continua avaliando o impacto potencial dos incidentes em seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.

A receita do principal segmento da SBC vem de franquias, da venda de produtos, de serviços de gestão, de aluguel e de outras fontes. As taxas de determinados serviços levam em consideração o tamanho da clínica, os serviços utilizados e suas características operacionais. Já os componentes da receita relacionados à aquisição de produtos e a determinados serviços de gestão variam de acordo com a atividade da clínica. A receita dos serviços de locação refere-se principalmente a equipamentos médicos alugados a empresas médicas. Ainda não se sabe ao certo como os incidentes poderão afetar essas fontes de receita. A Empresa também prevê custos com notificação de clientes, operações de call center, investigação forense, serviços jurídicos e de consultoria, indenizações e outras medidas de resposta. Uma parte desses custos poderá ser coberta pelo seguro cibernético de sua subsidiária japonesa, de acordo com os termos e limites da apólice.

As empresas médicas envolvidas decidiram suspender a publicidade na televisão e certas outras formas de publicidade por um período limitado após os incidentes, e a Empresa espera que as consultas de novos pacientes nas clínicas afetadas possam diminuir durante esse período. Também podem surgir pagamentos de indenizações.

A Empresa não está, no momento, em condições de estimar razoavelmente os impactos financeiros ou de outra natureza decorrentes dos incidentes. A avaliação da Empresa continuará à medida que a investigação avançar.

Sobre a SBC Medical Group Holdings Incorporated

A SBC Medical é uma organização de serviços médicos que oferece suporte à gestão em diversas áreas da saúde, incluindo estética avançada, dermatologia, ortopedia, tratamentos de fertilidade, ginecologia, odontologia, tratamento para queda de cabelo (alopecia androgenética) e oftalmologia. A Empresa gerencia um portfólio diversificado de marcas de clínicas e está ampliando sua presença global — especialmente nos Estados Unidos e na Ásia — por meio de operações próprias e iniciativas de turismo médico. A Empresa abriu seu capital na Nasdaq em setembro de 2024 e foi selecionada para compor o índice Russell 3000® em junho de 2025.

Para mais informações, acesse https://sbc-holdings.com

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Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Elas não são fatos históricos nem descrições de condições atuais, mas sim as convicções da Empresa a respeito de eventos e desempenho futuros — aspectos que, por sua própria natureza, são inerentemente incertos e fogem ao seu controle. Essas declarações refletem a visão atual da Empresa sobre temas como incidentes de cibersegurança recentes, planos e estratégias de expansão de serviços, crescimento de receita e resultados, e perspectivas de negócios. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos como “pode”, “deveria”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial”, “meta” ou “almeja” — ou, ainda, por meio de formas negativas ou expressões semelhantes. A Empresa recomenda aos leitores que não depositem confiança excessiva em declarações prospectivas, as quais são válidas apenas na data desse comunicado e estão sujeitas a diversos riscos, incertezas, premissas ou mudanças de circunstâncias, difíceis de prever ou quantificar. As declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas atuais da administração e não constituem garantia de desempenho futuro. A Empresa não assume qualquer obrigação de divulgar publicamente atualizações ou revisões dessas declarações para refletir mudanças em suas expectativas ou alterações nos eventos, condições ou circunstâncias que serviram de base para tais declarações, exceto conforme exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais divirjam materialmente das expectativas atuais podem surgir ocasionalmente, sendo impossível para a Empresa prever todos eles. Tais fatores incluem, entre outros: a extensão e as consequências dos incidentes de cibersegurança descritos nesse comunicado — incluindo medidas regulatórias, litígios, custos de remediação e resposta, e impactos na demanda por parte dos pacientes; alterações nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado ou regulatórias, seja em nível global, regional ou local; como também os fatores listados na seção “Fatores de Risco” e em outros trechos dos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”), os quais podem ser consultados no site da SEC em www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261118052609/pt/

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