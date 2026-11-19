A NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em Inteligência do Consumidor, anunciou hoje a nomeação de Danny Lange e Chris Tung para o seu Conselho de Administração, com vigência a partir de 18 de novembro de 2026.

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Lange traz mais de três décadas de liderança no setor de tecnologia, incluindo cargos de alto nível dedicados à criação e expansão de capacidades de inteligência artificial e aprendizado de máquina (machine learning) no Google, Unity, Uber, Amazon e Microsoft. Tung traz uma vasta experiência operacional, voltada ao consumidor e ao comércio digital na Grande China e na região da Ásia-Pacífico, acumulada por meio de cargos de liderança na Shangri-La Asia, Alibaba, PepsiCo, L’Oréal e outras empresas globais. Juntas, suas experiências fortalecem a perspectiva do Conselho, à medida que a NIQ avança em sua estratégia de IA e amplia seu impacto nos mercados globais.

"Danny e Chris trazem uma expertise que se alinha diretamente à direção que a NIQ está tomando",afirmou Jim Peck, presidente executivo do Conselho e CEO da NIQ. "Danny dedicou sua carreira à construção de capacidades de IA e aprendizado de máquina em larga escala. Chris traz uma profunda experiência operacional na Grande China e na região da Ásia-Pacífico, além de um histórico comprovado no uso de dados e tecnologia para fortalecer marcas e impulsionar o crescimento de negócios. Suas perspectivas serão fundamentais à medida que executamos nossa estratégia, ampliamos novas ofertas de IA — incluindo o NIQ Optiq e o ConnectAI — e ajudamos nossos clientes a crescer em um mercado em rápida transformação."

Sobre Danny Lange

Lange é fundador da Agentimus LLC, uma empresa de consultoria em IA, na qual presta assessoria a investidores de private equity e growth equity — bem como às empresas de seus portfólios — sobre temas relacionados à inteligência artificial. Anteriormente, ocupou os cargos de Vice-Presidente de Business Intelligence e IA no Google, Vice-Presidente Sênior de Inteligência Artificial na Unity Software, Chefe de Aprendizado de Máquina no Uber e Gerente Geral de Aprendizado de Máquina na Amazon. Também ocupou posições de liderança na área de engenharia na Microsoft. Lange integra os conselhos de administração da Trifork Group AG e da ZeroNorth A/S. Ele possui mestrado e doutorado em ciência da computação pela Universidade Técnica da Dinamarca e consta como inventor em 24 patentes nos Estados Unidos.

“A NIQ possui uma vantagem em IA difícil de replicar: dados proprietários, confiáveis ??e prontos para uso em IA, fundamentados no comportamento real do consumidor”, afirmou Lange. “A oportunidade agora é tornar essa inteligência utilizável pela próxima geração de sistemas de IA e fluxos de trabalho baseados em agentes — incluindo o comércio conduzido por agentes. Estou entusiasmado em ajudar a NIQ a transformar essa vantagem em produtos e plataformas que gerem valor significativo para clientes e acionistas.”

Sobre Chris Tung

Recentemente, Tung ocupou os cargos de Diretor de Marketing do Grupo (Group CMO) e Diretor Executivo (CEO) para a China na Shangri-La Asia Limited. Anteriormente, atuou como Presidente do Alibaba Group, liderando o desenvolvimento estratégico, após ter exercido a função de Diretor de Marketing (CMO) da empresa. Em etapas anteriores de sua carreira, foi CEO da VML China e ocupou cargos de alta liderança na PepsiCo China, L’Oréal, GigaMedia e Procter & Gamble. Tung também criou o sistema “Uni Marketing” do Alibaba, que utilizava inteligência de negócios para aprimorar a eficácia de ações de marketing e publicidade. Seu trabalho conquistou amplo reconhecimento no setor; a Forbes o nomeou um dos CMOs mais influentes do mundo em 2018, 2022 e 2023. Ele é bacharel em engenharia elétrica pela Universidade de Taiwan e possui mestrado em engenharia industrial pela Universidade de Michigan.

“A NIQ possui uma perspectiva global poderosa sobre o comportamento do consumidor e uma oportunidade significativa de ampliar seu impacto na Ásia e ao redor do mundo”,disse Tung. “Como cliente da NIQ durante meu tempo na Alibaba, inclusive quando construí o sistema Uni Marketing, vi em primeira mão como os dados da NIQ podem ajudar as marcas a entender os consumidores e a tomar melhores decisões. Tenho o prazer de fazer parte do Conselho e apoiar a empresa à medida que ela avança em sua estratégia e fortalece o valor que oferece aos clientes”

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

NIQ-IR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261119138925/pt/

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Stephanie Manning: stephanie.manning@nielseniq.com