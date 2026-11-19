O North Star, um projeto de remoção de dióxido de carbono (CDR) em larga escala, desenvolvido pelo Meadow Lake Tribal Council (MLTC) e pela Svante Technologies Inc. (Svante), foi selecionado pelo Governo do Canadá como fornecedor qualificado no âmbito do processo federal de "Solicitação de Oferta Permanente" (RFSO) para a aquisição e o cancelamento de créditos provenientes de projetos de remoção de dióxido de carbono.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261118526421/pt/

The proposed North Star bioenergy with carbon capture and storage project is being developed by the Meadow Lake Tribal Council (MLTC) and Svante. The project will generate durable carbon dioxide removal credits by capturing biogenic CO2 from the MLTC Bioenergy Center in Meadow Lake, SK, Canada, and storing it deep underground in a geological storage site.

O North Star foi um dos três únicos projetos de bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS) selecionados por meio de um processo competitivo, após uma avaliação rigorosa de requisitos técnicos, comerciais e de contratação. A seleção estabelece o North Star como um fornecedor elegível para futuras compras anuais, pelo governo federal, de créditos de remoção de carbono de alta qualidade.

"Este anúncio marca um passo importante para a indústria de remoção de carbono no Canadá", afirmou Claude Letourneau, presidente e CEO da Svante. "Criar uma demanda confiável por créditos de remoção de dióxido de carbono ajuda a destravar investimentos, acelerar o desenvolvimento de projetos e fortalecer a posição do Canadá em um mercado global de carbono em rápido crescimento. Com o tempo, as remoções de carbono têm o potencial de se tornar uma exportação estratégica do Canadá, sob a estrutura do Artigo 6.0 do Acordo de Paris, gerando valor econômico por meio de investimentos e criação de empregos, ao mesmo tempo em que auxiliam organizações, tanto no Canadá quanto no exterior, a atingirem suas metas climáticas."

Localizado em Meadow Lake, Saskatchewan, o North Star está sendo desenvolvido para converter resíduos florestais de origem sustentável em energia limpa, capturando e armazenando permanentemente o dióxido de carbono de origem biogênica. Espera-se que o projeto gere créditos de remoção de carbono duradouros, criando, simultaneamente, oportunidades econômicas para comunidades indígenas e para toda a região.

"Este reconhecimento reforça a solidez da visão por trás do North Star", disse o chefe Jeremy Norman, líder tribal do MLTC. "Nossas Nações compreendem, há muito tempo, a importância da gestão responsável da terra e de seus recursos. Por meio do projeto North Star, temos a oportunidade de gerar empregos, atrair investimentos e construir uma iniciativa econômica liderada por povos indígenas, que proporcione benefícios duradouros às nossas comunidades e, ao mesmo tempo, contribua para as metas climáticas do Canadá."

O North Star também firmou um contrato de longo prazo para a aquisição de créditos de remoção de carbono com a Microsoft, posicionando-se entre os projetos de remoção de carbono mais avançados em planejamento no Canadá. Além do mercado voluntário de carbono, o programa de compras do Governo do Canadá foi estruturado para criar demanda por remoções de carbono de alta qualidade, auxiliando o governo federal a avançar em seus objetivos climáticos. Sendo uma das primeiras iniciativas desse tipo no país, o projeto representa um passo importante para a construção de um mercado interno robusto voltado à remoção tecnológica de carbono.

Sobre o North Star

O North Star é um projeto de bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS) em fase de planejamento, sendo desenvolvido em Meadow Lake, Saskatchewan, Canadá. Ao utilizar resíduos florestais obtidos de forma sustentável, provenientes do MLTC Bioenergy Centre, para gerar energia e, simultaneamente, remover permanentemente o dióxido de carbono da atmosfera, o North Star busca promover a remoção duradoura de carbono, apoiar a participação econômica indígena e contribuir para as metas climáticas e econômicas do Canadá.

Sobre a MLTC

A MLTC foi formada em 1981 e representa nove First Nations localizadas no noroeste de Saskatchewan. A organização investe em empreendimentos para garantir uma participação significativa na economia de Saskatchewan, promovendo a reconciliação econômica em uma área rural e remota da província. 100% dos recursos distribuídos são destinados a essas nove Primeiras Nações, visando fomentar o crescimento econômico local e aprimorar áreas como educação nas reservas, saúde, programas para jovens e idosos, habitação e outras necessidades sociais e de infraestrutura comunitária.

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa de gestão integrada de carbono sediada em Vancouver, Canadá. A companhia produz filtros nanoengenheirados e equipamentos modulares de contato rotativo, capazes de capturar e remover CO2, tanto de emissões industriais quanto do ar, de maneira ambientalmente responsável. A empresa fabrica filtros para a captura direta de carbono a partir do ar, e desenvolve projetos de captura e armazenamento de carbono, abrangendo desde a fonte emissora até o destino final. A Svante figura na lista "World Changing Ideas" de 2026 da Fast Company, no "Hall of Fame" do Global Cleantech 100 e na lista das principais empresas de greentech de 2025, elaborada pela TIME e pela Statista. Para mais informações, acesse www.svanteinc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a mídia

Svante

Colleen Nitta

Diretora de Marketing e Comunicação

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