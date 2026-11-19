A Xsolla (EUA), Inc., uma empresa global de comércio, anuncia o Xsolla Ads, uma solução de marketing com recompensas que conecta marcas a públicos de jogos por meio de missões nas quais os jogadores escolhem participar. Estúdios geram receita além das compras feitas pelos jogadores, enquanto marcas impulsionam engajamento, aquisição e vendas mensuráveis. Os jogadores escolhem de quais campanhas participar e quais recompensas desejam receber.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117927805/pt/

Graphic: Xsolla

Os jogadores encontram o Xsolla Ads onde já estão, incluindo o aplicativo da Xsolla, lojas virtuais de jogos, páginas de marcas na Xsolla, pesquisas "Xsolla Choice" e um "Offerwall" (mural de ofertas) com adesão voluntária. As missões são acionadas por eventos dentro do jogo — como alcançar um novo nível ou uma nova temporada —, permitindo que os estúdios conectem campanhas às atividades que os jogadores já realizam em seus jogos. Ao concluir missões, os jogadores podem desbloquear moedas dentro do jogo, itens digitais, "Xsolla Points" e outras recompensas, entregues por meio do "Xsolla Backpack", onde os jogadores armazenam seus itens digitais.

O lançamento surge em um momento em que anunciantes enfrentam dois desafios: mensurar o impacto de suas campanhas e alcançar o público certo. O Xsolla Ads foi desenvolvido para solucionar ambos. Como os jogadores no ecossistema Xsolla escolhem as missões das quais desejam participar e quais informações desejam compartilhar, as campanhas conectam-se à atividade real dos jogadores, alcançando aqueles que optaram por participar de uma missão.

“A maioria dos jogadores nunca fará uma compra dentro de um jogo, mas eles dedicam seu tempo a ele”, afirmou Chris Hewish, presidente da Xsolla (USA), Inc. “Uma recompensa só tem valor se levar a algum lugar. Com o Xsolla Ads, os jogadores escolhem como participar, os anunciantes financiam as recompensas e os estúdios geram receita adicional sem interferir na jogabilidade. Tudo isso funciona em diversas plataformas e utiliza o Xsolla ID — que os estúdios já adotam —, permitindo uma nova fonte de receita sem aumentar o orçamento de aquisição. Além disso, os anunciantes obtêm insights que os próprios jogadores optaram por compartilhar.”

O Xsolla Ads reúne três produtos, cada um cobrindo uma etapa de uma campanha baseada em recompensas:

Sponsored Quests (Missões Patrocinadas): Integram marcas às experiências de jogos. Bilhões de pessoas jogam, e a maioria das marcas ainda não está presente nesse universo. As "Missões Patrocinadas" apresentam o produto de uma marca aos jogadores como uma recompensa que eles podem resgatar, claramente identificada como patrocinada. Os jogadores concluem uma missão real — acionada por eventos no jogo, como o início de uma temporada ou o alcance de um determinado nível — e, na sequência, o produto é disponibilizado por meio de uma loja virtual do jogo ou de uma página personalizada da marca na plataforma Xsolla. A marca fica responsável pelo envio de recompensas físicas. A Xsolla cuida do design da missão, da entrega de recompensas digitais e da geração de relatórios, além de verificar a conclusão das missões por meio das contas de jogador que já são utilizadas no jogo. As campanhas alcançam os jogadores que optaram por participar, utilizando ferramentas proprietárias da Xsolla, e as ações são exibidas em ambientes operados pela própria Xsolla.

Bilhões de pessoas jogam, e a maioria das marcas ainda não está presente nesse universo. As "Missões Patrocinadas" apresentam o produto de uma marca aos jogadores como uma recompensa que eles podem resgatar, claramente identificada como patrocinada. Os jogadores concluem uma missão real — acionada por eventos no jogo, como o início de uma temporada ou o alcance de um determinado nível — e, na sequência, o produto é disponibilizado por meio de uma loja virtual do jogo ou de uma página personalizada da marca na plataforma Xsolla. A marca fica responsável pelo envio de recompensas físicas. A Xsolla cuida do design da missão, da entrega de recompensas digitais e da geração de relatórios, além de verificar a conclusão das missões por meio das contas de jogador que já são utilizadas no jogo. As campanhas alcançam os jogadores que optaram por participar, utilizando ferramentas proprietárias da Xsolla, e as ações são exibidas em ambientes operados pela própria Xsolla. Xsolla Choice: Insights verificados de jogadores, compartilhados mediante consentimento. O Xsolla Choice permite que anunciantes obtenham informações a partir de jogadores que decidem responder a pesquisas. Os anunciantes recebem os insights coletados, e não os dados de contato dos jogadores. O Xsolla Choice está disponível em diversos formatos dentro do ecossistema Xsolla, permitindo que os anunciantes alcancem os jogadores onde eles já estão. Os jogadores decidem o que compartilhar, e as respostas provêm de contas Xsolla verificadas. As pesquisas do Xsolla Choice serviram de base para os dados apresentados no novo relatório da Xsolla sobre o período de festas, intitulado “Por que os videogames devem fazer parte da sua estratégia comercial de fim de ano” (“Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy”). No estudo, mais de 4.000 jogadores revelaram seus hábitos de jogo, intenções de compra e quais formatos de anúncio eles consideram bem-vindos.

O Xsolla Choice permite que anunciantes obtenham informações a partir de jogadores que decidem responder a pesquisas. Os anunciantes recebem os insights coletados, e não os dados de contato dos jogadores. O Xsolla Choice está disponível em diversos formatos dentro do ecossistema Xsolla, permitindo que os anunciantes alcancem os jogadores onde eles já estão. Os jogadores decidem o que compartilhar, e as respostas provêm de contas Xsolla verificadas. As pesquisas do Xsolla Choice serviram de base para os dados apresentados no novo relatório da Xsolla sobre o período de festas, intitulado “Por que os videogames devem fazer parte da sua estratégia comercial de fim de ano” (“Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy”). No estudo, mais de 4.000 jogadores revelaram seus hábitos de jogo, intenções de compra e quais formatos de anúncio eles consideram bem-vindos. Offerwall: Mais uma forma de recompensar os jogadores. O Offerwall é um dos diversos canais onde as campanhas do Xsolla Ads são veiculadas. Ele oferece aos jogadores um marketplace de missões — com participação opcional — onde as tarefas ativas e as recompensas ficam reunidas, ao lado da "Xsolla Backpack" (mochila digital) do usuário. Os jogadores escolhem uma missão proposta por um jogo ou marca anunciante, concluem-na e recebem recompensas, como moeda dentro do jogo, Xsolla Points ou itens digitais que são armazenados em sua Xsolla Backpack. Os anunciantes financiam essas recompensas, criando uma oportunidade de receita para os estúdios — que vai além das compras dentro do jogo — ao mesmo tempo em que incentivam o retorno dos jogadores. A configuração não exige a adição de código nem a integração de um SDK, e um painel centralizado permite acompanhar a receita e o desempenho das campanhas.

Em conjunto, esses produtos oferecem aos jogadores mais opções de campanhas com as quais interagir, ajudam os estúdios a gerar receita além das compras tradicionais e permitem que anunciantes alcancem o público de jogos eletrônicos por meio da participação voluntária.

O Xsolla Ads foi desenvolvido para estúdios que já possuem uma base de jogadores consolidada e buscam ampliar sua receita para além das compras dentro dos aplicativos, bem como para anunciantes — focados tanto em performance quanto em branding — que desejam acesso verificado ao público de jogos eletrônicos.

O Sponsored Quests está sendo lançado em versão beta por meio do "Sponsored Quests Founders Program", um programa restrito a um grupo exclusivo de marcas. Os parceiros fundadores serão os primeiros a ingressar no mercado e ajudarão a moldar o produto antes de seu lançamento em maior escala.

Estúdios, anunciantes e marcas podem obter mais informações em xsolla.com/xsolla-ads.

Os usuários também podem completar uma breve "Xsolla Quest" (missão da Xsolla) em xsolla.pro/p2-quest.

O que é Xsolla Quest? A Xsolla Quest permite que os usuários realizem algumas etapas simples em uma página da Xsolla para receber um item.

Sobre a Xsolla

A Xsolla (USA), Inc. é uma empresa global de comércio que desenvolve e fornece tudo o que os desenvolvedores precisam para lançar, expandir e monetizar videogames. Com sede em Los Angeles, Califórnia, a empresa oferece suporte a estúdios de todos os portes — de independentes a AAA — por meio de soluções que abrangem comércio direto ao consumidor (D2C), pagamentos inteligentes, propriedade intelectual (IP) voltada ao entretenimento e produtos para engajamento de jogadores. A Xsolla auxilia desenvolvedores a financiar, distribuir, promover e monetizar seus jogos em grande escala. Com a confiança de mais de 70% dos 100 jogos de maior faturamento, a Xsolla atua como a entidade comercial responsável (merchant of record) em mais de 200 regiões, oferecendo acesso a mais de 1.000 métodos de pagamento locais ao redor do mundo. Fundamentada em uma profunda convicção no futuro dos videogames, a Xsolla está comprometida em criar oportunidades e impulsionar o crescimento para criadores em todos os lugares.

Para mais informações, acesse xsolla.com.

O Xsolla Ads é oferecido pela Xsolla (USA), Inc. (“Xsolla”). As Sponsored Quests constituem publicidade paga. A participação é opcional; os jogadores escolhem de quais missões participar e quais informações compartilhar, conforme descrito na Política de Privacidade da Xsolla. Recompensas, emblemas e "Xsolla Points" (pontos Xsolla) não possuem valor monetário e não podem ser trocados por dinheiro ou criptomoedas. Moedas dentro de um jogo só podem ser utilizadas conforme permitido pelo próprio jogo que as emite. As recompensas estão disponíveis apenas em territórios contemplados.

© 2026 Xsolla (USA), Inc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261117927805/pt/

Contato para a Mídia – Xsolla (EUA)

Derrick Stembridge

Vice-presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla (EUA), Inc.

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