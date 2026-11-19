São Paulo mantém a liderança no Índice de Inovação dos Estados 2026, divulgado nesta terça?feira (17) em Brasília, ocupando a primeira posição em nove dos 12 indicadores que compõem o ranking. O estudo, elaborado pelo Observatório da Indústria Ceará (FIEC) em parceria com o Observatório Nacional da Indústria (CNI) e com apoio da ABDI, também coloca o Rio de Janeiro em segundo lugar e destaca avanços de Goiás, Mato Grosso do Sul e da região Centro?Oeste.

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São Paulo liderou nas categorias Capital Humano – Graduação, Capital Humano – Pós?Graduação, Investimento e Financiamento Público em Ciência e Tecnologia, Infraestrutura, Competitividade Global, Empreendedorismo, Produção Científica, Propriedade Intelectual e Sustentabilidade Ambiental. O estado ficou em segundo nas categorias Instituições e Inserção de Mestres e Doutores e completou o top?3 em Intensidade Tecnológica e Criativa.

Mário Guerra Amorim, superintendente de Economia da CNI, afirma que o índice funciona como “bússola” para orientar políticas públicas e decisões empresariais. “Muito mais do que um ranking, o olhar sobre o Índice de Inovação dos Estados deve ser de orientação para que se possa refletir, buscar conhecimento e discutir isso no território de forma a pensar o futuro da indústria”, diz.



Guilherme Muchale, economista?chefe da FIEC, atribui a permanência dos estados no topo à densidade e maturidade de seus ecossistemas de inovação, citando a sinergia entre academia, setor público e produtivo. Rafael Silva e Sousa, gerente do Observatório Nacional da Indústria, destaca que os ganhos de Mato Grosso do Sul, Goiás e Centro?Oeste mostram o impacto de investimentos consistentes em ciência, educação e ambiente de negócios.

Mato Grosso do Sul subiu seis posições nos últimos cinco anos, passando de 17.º em 2022 para 11.º em 2026; Goiás avançou para a oitava posição, o maior salto anual; Alagoas e Tocantins ganharam quatro posições cada. Na classificação regional, o Centro?Oeste avançou para o terceiro lugar, ultrapassando o Nordeste, enquanto Sudeste e Sul mantêm as primeiras posições.

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O Índice avalia 27 unidades da Federação e cinco regiões a partir de duas dimensões — Capacidades e Resultados — que englobam 12 indicadores e 28 subindicadores, como formação em CTEM, infraestrutura, investimentos públicos, produção científica, empreendedorismo, propriedade intelectual e sustentabilidade ambiental. O estudo serve de referência para formuladores de políticas, lideranças empresariais e pesquisadores.



Para acessar o relatório completo, basta visitar: https://www.observatorio.ind.br/inteligencia-competitiva