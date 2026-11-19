Explorar um museu do outro lado do mundo, percorrer patrimônios históricos ou conhecer ambientes naturais sem sair da escola. Essas são algumas possibilidades da realidade virtual, tecnologia que vem ganhando espaço na educação pública do Rio de Janeiro. Para ampliar seu uso pedagógico, o Experimente Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou uma formação para mais de 200 Professores Articuladores dos Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs).

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Os encontros aconteceram nos dias 6 e 13 de novembro de 2026, em seis polos, e abordaram o uso dos equipamentos, os fundamentos das tecnologias imersivas e possibilidades de aplicação de conteúdos educativos ao currículo. A iniciativa parte de um desafio concreto: transformar os óculos de realidade virtual já disponíveis nos GETs em instrumentos de aprendizagem utilizados com maior frequência no cotidiano escolar.

Uma trajetória que começou na pandemia

A aproximação do Experimente Cultura com a realidade virtual ganhou força durante a pandemia. Diante da impossibilidade de realizar visitas presenciais, o projeto desenvolveu alternativas para manter estudantes conectados aos museus e espaços culturais. A experiência abriu caminho para novas formas de mediação e para o uso de ambientes imersivos como complemento às atividades educativas.

“Quando a pandemia nos afastou dos museus, buscamos na tecnologia uma forma de continuar aproximando estudantes e espaços culturais. O que começou como uma resposta àquele momento se tornou uma possibilidade permanente de ampliar o acesso à cultura. Ver essa ferramenta ganhar espaço nas escolas, por meio de uma política pública como a dos GETs, é muito significativo. É gratificante contribuir para que mais professores e alunos possam explorar seu potencial de aprendizagem”, afirma Renata Prado, idealizadora e curadora do Experimente Cultura.

Experiências imersivas com propósito pedagógico

Nas formações, os educadores conheceram possibilidades de visitas virtuais a museus brasileiros e internacionais, explorações de paisagens naturais e percursos por locais de importância histórica. Esses conteúdos podem apoiar atividades de História, Geografia, Ciências, Artes e outras áreas do conhecimento.

A proposta do Experimente Cultura é que a realidade virtual não seja apenas uma experiência pontual ou recreativa. Sua metodologia prevê preparação em sala de aula, vivência imersiva mediada e atividades posteriores de reflexão, pesquisa ou criação. Assim, o recurso pode despertar a curiosidade e favorecer a compreensão dos temas estudados, mantendo o professor no centro do processo educativo.

Próximas etapas em 2027

A formação de novembro não encerra o trabalho com os GETs. Para o primeiro trimestre de 2027, estão previstas novas etapas de aperfeiçoamento dos professores e a produção e organização de conteúdos educativos, com maior ênfase em aplicações práticas e propostas conectadas aos currículos escolares.

O objetivo é facilitar o acesso a materiais, ampliar a autonomia dos Professores Articuladores e incentivar a utilização regular das ferramentas tecnológicas já presentes nas unidades. A continuidade também permitirá aprofundar estratégias para que as experiências imersivas sejam integradas ao planejamento das aulas, e não tratadas como atividades isoladas.

Experimente Cultura na 1ª Feira Maker dos GETs

Outra etapa dessa parceria será a participação do Experimente Cultura na 1ª Feira Maker dos GETs, em 4 de dezembro de 2026, das 9h30 às 13h30, no GEO Isabel Salgado. O projeto terá um estande próprio no evento, que reunirá todos os GETs em atuação na Secretaria Municipal de Educação e instituições parceiras que contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem nas escolas.

A feira será uma oportunidade para compartilhar experiências, aproximar educadores e dar visibilidade a iniciativas que combinam criatividade, tecnologia e educação pública.

Acesso à cultura e novas formas de aprender

Ao levar experiências de museus e outros espaços de conhecimento para o ambiente escolar, a realidade virtual ajuda a reduzir barreiras de acesso e amplia o repertório dos estudantes. Seu valor está na mediação pedagógica: provocar perguntas, estimular a investigação e criar conexões entre o conteúdo curricular e o mundo que os alunos podem explorar.

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O Experimente Cultura é incentivado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Assim Saúde.