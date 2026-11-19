O programa Cria Mais selecionou 60 projetos de empreendedores para participar de mentorias individuais e receber um aporte de R$ 8 mil em capital semente. Patrocinado pela Mastercard, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realizado pela Gael Comunicação, o projeto busca levar conhecimento prático sobre educação financeira e gestão como suporte para a sustentabilidade de pequenos negócios criativos desenvolvidos nas periferias do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com mais de 4,6 mil alunos inscritos em 699 cidades de todos os estados brasileiros, o programa consolidou um mapeamento detalhado da força produtiva nas comunidades. A nova etapa do Cria Mais concentra esforços na transição entre o potencial criativo e a solidez operacional, oferecendo acompanhamento personalizado e injeção direta de recursos para acelerar negócios com viabilidade econômica e impacto comunitário.

"O Brasil é uma potência criativa. O Cria Mais mostra que talento não falta ao empreendedor brasileiro; o grande gargalo histórico está no acesso a ferramentas práticas de gestão e educação financeira para transformar esse talento em negócios. Com capacitação, mentorias e capital semente, apoiamos esses empreendedores na construção de autonomia financeira, além do desenvolvimento do seu negócio, de forma sustentável e a longo prazo", afirma Taciana Lopes, Vice-Presidente Sênior de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil.

Raio-x dos selecionados: liderança feminina e representatividade nacional

A seleção dos 60 projetos reflete a diversidade demográfica e a vocação cultural que movimentam a economia criativa na base da pirâmide:

Protagonismo feminino: Em sintonia com o avanço do empreendedorismo feminino no país — que cresceu quase 30% na última década e atingiu o maior patamar da série histórica, segundo dados do Sebrae —, o programa registra forte adesão de empreendedoras. Nesta etapa, 75% dos negócios contemplados são liderados por mulheres , reafirmando o papel central delas na geração de renda e inovação nas comunidades.

Em sintonia com o avanço do empreendedorismo feminino no país — que cresceu quase 30% na última década e atingiu o maior patamar da série histórica, segundo dados do Sebrae —, o programa registra forte adesão de empreendedoras. Nesta etapa, , reafirmando o papel central delas na geração de renda e inovação nas comunidades. Capilaridade regional: projetos distribuídos pelas cinco regiões do país, alcançando 33 cidades em 15 estados, com destaque para a representatividade de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Entre as capitais de maior concentração estão São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza.

projetos distribuídos pelas cinco regiões do país, alcançando 33 cidades em 15 estados, com destaque para a representatividade de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Entre as capitais de maior concentração estão São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. Setores prioritários: os segmentos de maior destaque são Artesanato, Gastronomia, Moda e Beleza.

os segmentos de maior destaque são Artesanato, Gastronomia, Moda e Beleza. Maturidade dos negócios: 43,1% das empresas têm até 3 anos de atuação formal ou informal, enquanto 24,5% já operam entre 5 e 10 anos, demonstrando resiliência e busca por consolidação.

Mentorias individuais e direcionamento prático

Nesta nova fase, os projetos selecionados iniciam um ciclo de três meses de mentorias individuais e online, desenhadas sob medida para seus respectivos segmentos e momentos de maturação. O objetivo é estruturar o planejamento estratégico e a governança financeira, permitindo que a aplicação do capital semente proporcione tração comercial e ganho de eficiência.

"A autonomia de um negócio criativo só acontece quando o empreendedor amadurece as capacidades de gestão necessárias para o seu desenvolvimento. Planejamento e controle financeiro são essenciais nesse momento", destaca Gaetano Lops, da Gael Comunicação.

Kit de ferramentas de gestão e continuidade das trilhas

Para além dos projetos contemplados com as mentorias e o aporte financeiro, o Cria Mais segue democratizando o conhecimento para todos os inscritos. A plataforma anunciou a liberação de um kit exclusivo de Ferramentas de Gestão para os alunos que concluírem as 20 horas da formação obrigatória até o mês de dezembro, junto ao certificado de conclusão.

Desenvolvido para atender à rotina dos pequenos negócios criativos, o kit inclui matrizes aplicadas, como a Matriz SWOT (Análise de Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) e a Matriz GUT (Priorização de Gravidade, Urgência e Tendência), além de um Planner Financeiro dedicado à organização do fluxo de caixa cotidiano.

A plataforma de aprendizado do Cria Mais conta com o apoio técnico e pedagógico da SoulCode e a parceria do portal Super Finanças. O conteúdo programático contempla trilhas de Empreendedorismo na Economia Criativa, Gestão e Marketing, Inovação e Tecnologia, além de temas eletivos como Leis de Incentivo, Moda, Gastronomia, Música e Produção Audiovisual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todas as informações podem ser encontradas no site criamaisfinancas.com.br, além do perfil no Instagram @criamais.finanças