A CGTN publicou um artigo destacando o apelo renovado da China para a expansão de como a zona Ásia-Pacífico deve prosperar em conjunto. O texto também analisa como o próprio desenvolvimento chinês cria uma série de oportunidades para o crescimento econômico em toda a região e além dela.

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SHENZHEN, China, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para Martin Chu, cofundador de uma startup de tecnologia verde, a Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau não serve apenas como um polo geográfico, mas também como uma rede integrada de inovação e indústria.

A presença da sua empresa em três cidades, com aproximadamente metade da sua equipe localizada em Shenzhen e a outra metade em Hong Kong, além da produção em Guangzhou, é somente um microcosmo desse ecossistema mais amplo. Essa rede tecnológica está se formando em toda a Região da Grande Baía.

Em um reconhecimento global, Shenzhen-Hong Kong-Cantão manteve o primeiro lugar entre os polos de tecnologia do mundo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o ranking de 2026 da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

As regiões das baías, com a Ásia-Pacífico concentrando a maior parte delas no mundo, tiveram destaque na quarta-feira, quando o presidente chinês, Xi Jinping, anunciou que a China apoia a criação de uma Associação Mundial para a Cooperação Econômica das Regiões das Baías.

Isso visa aprofundar os intercâmbios e as interações entre essas áreas costeiras de todo o mundo e explorar novas formas de fortalecer a integração econômica na zona Ásia-Pacífico. A declaração foi dada por Xi em um pronunciamento na cerimônia de abertura da Cúpula de CEOs da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) de 2026, em Shenzhen.

Ele pediu esforços conjuntos para enfrentar os desafios do desenvolvimento por meio da abertura, gerar impulso para o crescimento por meio da inovação, e buscar a prosperidade para todos por meio da colaboração.

Uma comunidade da região Ásia-Pacífico

Impulsionada por décadas de expansão de comércio, investimentos, integração industrial e conectividade transfronteiriça, a região Ásia-Pacífico tem sido um importante motor do crescimento global. As 21 economias-membro da APEC, que abrangem cerca de 40% da população mundial, respondem por quase 50% de todo o comércio internacional e mais de 60% do PIB global.

Nas suas perspectivas econômicas regionais divulgadas no mês passado, o Fundo Monetário Internacional identificou três grandes forças que moldam a economia da Ásia-Pacífico: o choque energético decorrente do conflito no Oriente Médio, o boom tecnológico movido pela inteligência artificial, e o realinhamento comercial contínuo após as turbulências na política comercial.

"O que está acontecendo com o mundo? O que devemos fazer na região Ásia-Pacífico? Abrir ou fechar as portas, trabalhar em conjunto ou uns contra os outros, se adaptar às mudanças ou manter os velhos hábitos?", Xi perguntou na cúpula de quarta-feira. Ele descreveu essas questões como "perguntas difíceis dos nossos tempos que devemos responder".

Para proporcionar prosperidade geral na zona Ásia-Pacífico, ele pediu esforços conjuntos para manter a paz e a estabilidade, bem como construir pontes de abertura e cooperação. O líder também solicitou ações para impulsionar a inovação a fim de estimular o crescimento, e expandir as formas de obter benefícios mútuos e resultados vantajosos para todos.

Como exemplo da crescente influência da região no cenário global de inovação, os rankings da OMPI de 2026 incluíram todos os sete principais polos tecnológicos do mundo em economias da APEC, cobrindo o Leste Asiático e os Estados Unidos.

Destacando a liderança da APEC em pesquisa e desenvolvimento, Xi pediu mais esforços para estabelecer parcerias em ciência, tecnologia e inovação, aprofundar a colaboração na economia digital e na IA, e promover a transição verde e de baixo carbono.

"Com isso, podemos transformar pontos fortes em inovação em vetores de expansão e dar um impulso significativo no crescimento econômico na área da Ásia-Pacífico", afirmou ele.

Uma lista de oportunidades

As reuniões da APEC em Shenzhen ocorrem apenas alguns dias após a China ter encerrado a 9ª China International Import Expo (CIIE), a primeira feira de nível nacional do mundo com o tema de importação. Os negócios previstos para um ano na exposição atingiram um valor recorde de US$ 85,45 bilhões, um aumento de 2,3% em relação à edição anterior.

Ao se dirigir aos líderes empresariais na quarta-feira, Xi citou a CIIE como um exemplo concreto do mercado aberto de grande porte da China, o segundo maior do mundo atualmente, como uma fonte de novas possibilidades.

"De veículos de nova energia a casas inteligentes, da economia prateada ao turismo de gelo e neve, cada nova área de crescimento está criando chances inéditas para empresas de todo o mundo", afirmou ele.

Xi declarou que a China também irá proporcionar para as comunidades empresariais globais um terreno e um ambiente promissor para o desenvolvimento que possibilite uma cooperação de fortalecimento mútuo.

O "Ano da China" da APEC em 2026 coincide com o início do 15º Plano Quinquenal do país (2026-2030) para o desenvolvimento econômico e social, bem como com o 25º aniversário da adesão chinesa à Organização Mundial do Comércio (OMC).

O Banco Mundial destacou em julho que Pequim está focada em uma nova fase de crescimento de alta qualidade e impulsionado pela produtividade. Nos primeiros três trimestres do ano, o PIB nacional cresceu 4,6% em relação ao ano anterior, enquanto seu comércio com outras economias da APEC aumentou 23,9%, chegando a 24,07 trilhões de yuans (US$ 3,6 trilhões).

Observando que o 15º Plano Quinquenal teve um bom começo, Xi disse que ele não é apenas um projeto para o desenvolvimento interno, mas também oferece uma lista de oportunidades para a promoção do crescimento econômico da região Ásia-Pacífico e do mundo em geral.

Destacando que o país tem cumprido totalmente seus compromissos com a OMC nos últimos 25 anos, Xi afirmou que a China resistiu ao unilateralismo e ao protecionismo**. Ele acrescentou que a nação** manteve seu empenho com o verdadeiro multilateralismo, com a defesa desse sistema comercial e das regras da organização, e com o avanço de sua reforma.

"Independentemente de como o cenário internacional possa evoluir, a China não irá hesitar na sua busca por uma cooperação do tipo "ganha-ganha" com todos os demais países."

https://news.cgtn.com/news/2026-11-18/How-China-is-creating-new-opportunities-for-an-Asia-Pacific-community-1SaEt6x1CO4/p.html

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9881762)