A WHOOP, marca voltada ao desempenho humano, anunciou hoje uma parceria global de quatro anos com a Fórmula 1, tornando-se a Parceira Oficial de Dispositivos Vestíveis (wearables) de Saúde e Fitness da categoria, além de ser o primeiro dispositivo desse tipo voltado ao consumidor aprovado pela FIA para uso durante as corridas. A partir de 2027, a parceria levará o monitoramento fisiológico contínuo a um dos esportes mais exigentes do mundo, ajudando pilotos e equipes a compreenderem melhor como seus corpos reagem às demandas da competição, ao mesmo tempo em que oferece aos fãs uma nova perspectiva sobre o desempenho humano ao volante.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261118552669/pt/

WHOOP and Formula 1 Partner to Reveal the Human Performance Behind the Wheel

A WHOOP busca aproximar os fãs da ação como nunca antes; a Fórmula 1 integrará dados fisiológicos em tempo real dos pilotos participantes às suas transmissões ao longo da temporada, por meio do recurso WHOOP Live. Pela primeira vez, os fãs poderão acompanhar os dados fisiológicos dos pilotos durante alguns dos momentos mais intensos da competição — desde a largada, passando por ultrapassagens emocionantes, até a volta final — revelando um aspecto das corridas que, até então, permanecia invisível. Fora das pistas, a parceria ganhará vida por meio de ativações na zona de fãs (fan zone) — o WHOOP Performance Lab — em diversas etapas do campeonato, além de oferecer conteúdo exclusivo e experiências para os torcedores ao longo de todo o calendário da Fórmula 1.

O Grande Prêmio de Las Vegas, que acontece neste fim de semana, marcará a primeira vez em que os pilotos da Fórmula 1 estarão autorizados a utilizar o dispositivo WHOOP durante uma corrida, após aprovação da FIA. Esse marco abre um novo capítulo na compreensão das exigências fisiológicas da Fórmula 1, permitindo que a WHOOP capture e analise, em tempo real, como o corpo dos pilotos responde à intensidade das provas.

"A WHOOP traz uma dimensão totalmente nova à Fórmula 1 ao revelar o desempenho humano ao volante", afirmou Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. “Durante décadas, os fãs tiveram uma visão incrível dos carros, mas com pouco conhecimento sobre o impacto que as corridas exercem sobre os pilotos. Agora, pela primeira vez, podemos mostrar o que acontece dentro do corpo de um piloto durante os momentos mais intensos de uma corrida. Isso transformará a forma como os fãs vivenciam a Fórmula 1 e, em última análise, aprofundará nossa compreensão sobre o desempenho humano.”

A parceria amplia o relacionamento já existente entre a WHOOP e a Scuderia Ferrari, anunciado em janeiro de 2026, expandindo a presença da WHOOP na Fórmula 1. Como parte dessa colaboração, a WHOOP também se torna a parceira oficial de dispositivos vestíveis de saúde e condicionamento físico (wearables) da F1 ACADEMY, comprometendo-se a apoiar a próxima geração de atletas mulheres no automobilismo. Por meio de sua presença nos fins de semana de corrida da F1 ACADEMY, da participação de pilotos, da criação de conteúdo exclusivo e de ações de marca em eventos e plataformas digitais, a WHOOP ajudará a destacar o papel da saúde, do condicionamento físico e da recuperação para competir nos mais altos níveis do esporte.

“A Fórmula 1 leva você ao seu limite, tanto física quanto mentalmente, e a preparação é fundamental”, afirmou Lewis Hamilton, piloto da Scuderia Ferrari HP. “Uso a WHOOP há anos para entender melhor meu corpo, minha recuperação e o que é necessário para ter um desempenho de alto nível. É empolgante saber que, agora, os fãs terão a oportunidade de ver os dados dos pilotos e entender um pouco do que vivenciamos ao volante.”

Uma nova perspectiva sobre as exigências das corridas

A partir de 2027, a inclusão de dados fisiológicos nas transmissões oferecerá aos fãs uma nova maneira de vivenciar as exigências físicas da Fórmula 1. Por meio de dados fisiológicos em tempo real dos pilotos participantes, os fãs poderão observar mais de perto como o corpo reage durante a competição — desde a intensidade da largada até momentos decisivos na pista. Essa é uma expansão natural de integrações anteriores realizadas pela WHOOP em transmissões esportivas, incluindo o PGA Tour e grandes competições de ciclismo, como o Giro d’Italia, o Tour de France e a WHOOP UCI Mountain Bike World Series.

A tecnologia integrará informações fisiológicas à experiência de acompanhar a Fórmula 1, acrescentando uma dimensão humana aos dados técnicos que já são centrais no esporte. Os pilotos participantes usarão o WHOOP no bíceps, com uma braçadeira resistente ao fogo desenvolvida especialmente para esse fim, permitindo o monitoramento fisiológico durante as corridas.

Além de capturar dados fisiológicos em tempo real no calor da corrida, a parceria explorará as demandas mais amplas de desempenho na Fórmula 1 — desde a gestão de viagens internacionais, sono e recuperação por parte dos pilotos, até o trabalho das equipes nos bastidores. Ao coletar dados fisiológicos de forma contínua, dia e noite, o WHOOP oferece um contexto sobre como o corpo responde a treinos, competições, viagens e períodos de descanso.

“A Fórmula 1 sempre buscou superar limites, e esta parceria com a WHOOP abre um novo capítulo incrivelmente empolgante para o nosso esporte”, disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1. “Nosso objetivo é, pela primeira vez, aproximar ainda mais os fãs da experiência física e mental que nossos pilotos vivenciam durante os momentos mais intensos de uma corrida. A oportunidade de revelar novas percepções, contar novas histórias e mostrar o desempenho humano por trás da viseira é algo verdadeiramente inovador. Mal posso esperar para ver essas informações ganharem vida em nossas transmissões, oferecendo aos fãs uma maneira totalmente nova de vivenciar a Fórmula 1, ao mesmo tempo em que destacamos o incrível preparo físico, a resiliência e a determinação necessários para competir no mais alto nível do automobilismo.”

A parceria foi revelada hoje em Las Vegas, antes do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Las Vegas, com o fundador e CEO da WHOOP, Will Ahmed, o presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e o piloto da Racing Bulls, Liam Lawson.

Para obter mais informações sobre a parceria entre a WHOOP e a Fórmula 1, visite o Instagram da WHOOP ou explore o kit de imprensa, com imagens oficiais, vídeos, entrevistas com executivos e detalhes adicionais da parceria.

Sobre a WHOOP

A WHOOP oferece uma assinatura de dispositivo vestível para ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis ??e longas, ao liberar seu extraordinário potencial. Mediante um dispositivo vestível potente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP proporciona orientações inteligentes de saúde referentes ao sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e longevidade. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pelo FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas mostram que pessoas que usam a WHOOP diariamente registram mais de 90 minutos adicionais de exercícios por semana, dormem em torno de duas horas a mais e têm uma variabilidade da frequência cardíaca 10% maior.

Com a confiança de milhões de membros em todo o mundo, incluindo atletas, líderes globais, operadores militares, executivos e artistas, o WHOOP tornou-se um símbolo moderno de vida disciplinada e intencional. A WHOOP foi fundada em 2012 e tem sede em Boston. A empresa captou mais de US$ 900 milhões em capital de risco, realiza entregas em 56 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um período de teste gratuito de um mês, acesse whoop.com e se conecte à WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Pippa Doyle

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