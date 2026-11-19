Os desafios da automação industrial, as transformações da intralogística e os impactos da inovação no futuro do trabalho estarão em discussão no AS2 Summit 2026, marcado para 24 de novembro, em São José dos Campos (SP). Promovido pela AS2 GROUP, empresa brasileira de tecnologia especializada em automação e integração de sistemas, o evento reunirá especialistas e representantes do setor produtivo para compartilhar tendências e experiências relacionadas à aplicação de novas tecnologias em operações industriais e logísticas.

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A programação contará com Gustavo Borges, medalhista olímpico; Piero Franceschi, CEO e sócio da StartSe; e Carlos Menchik, diretor do Grupo PROLOG e criador do canal Ser Logístico.

O evento já conta com inscrições confirmadas de profissionais de organizações como Johnson & Johnson, Embraer, Mercedes-Benz, Natura, Ericsson, Kenvue, Cebrace, Motherson e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A diversidade de setores representados amplia as possibilidades de troca de experiências sobre automação, integração de sistemas e aplicação de tecnologias nas operações.

Tecnologia e experiências práticas

Durante o AS2 Team Summit, o medalhista olímpico Gustavo Borges apresentará a palestra “Sonho, comprometimento e resultado”. Com quatro medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos, o ex-nadador compartilhará experiências relacionadas à disciplina, ao comprometimento e ao trabalho em equipe, destacando a importância desses fatores para alcançar resultados.

Já no AS2 Innovation Summit, que terá início às 13h30, Carlos Menchik apresentará a palestra “Tecnologia como habilitador do futuro do mercado intralogístico”. O especialista abordará tendências do setor no Brasil e no exterior, o avanço de novas tecnologias e os desafios enfrentados pelas empresas na modernização de suas operações.

Para Fábio Félix, sócio-fundador e diretor de automação da AS2 GROUP, a troca de experiências entre profissionais do mercado contribui para ampliar o conhecimento sobre a aplicação de novas tecnologias. “A automação precisa responder a necessidades reais das operações. Quando empresas compartilham suas experiências, conseguimos discutir não apenas as tecnologias utilizadas, mas também os desafios de implementação e os resultados alcançados. Essa troca de conhecimento contribui para que o setor avance de forma mais consistente”, afirma.

Inovação e futuro do trabalho

Outro destaque será a palestra de Piero Franceschi, CEO e sócio da StartSe e coautor do livro Organizações Infinitas. Com o tema “Como a inovação está mudando a forma como trabalhamos”, o executivo discutirá as transformações provocadas pela tecnologia nas estruturas corporativas, nos processos de gestão e nas atividades profissionais.

A apresentação abordará mudanças que já fazem parte da rotina corporativa e perspectivas para os próximos anos, considerando os impactos da evolução tecnológica sobre os modelos de trabalho e a gestão das organizações.

Segundo Elber Carretoni, sócio e diretor de sistemas e tecnologia da AS2 GROUP, a transformação tecnológica envolve desafios que vão além da adoção de novas ferramentas. “As companhias estão incorporando diferentes tecnologias às suas operações, mas o desafio está em fazer com que sistemas, equipamentos e pessoas trabalhem de maneira integrada. A inovação ganha relevância quando essas soluções conseguem se conectar às necessidades do negócio e contribuir para decisões mais eficientes”, explica.

O AS2 Summit 2026 será realizado no Espaço Full Trader, em São José dos Campos. A programação da manhã, denominada AS2 Team Summit, terá início às 8h30 e será voltada aos colaboradores da empresa. Já o AS2 Innovation Summit começará às 13h30, com palestras e apresentações de projetos, e será encerrado com um happy hour para integração entre os participantes. Os dois encontros terão apresentação e mediação de Everton Lima, empresário e especialista em comunicação. As inscrições para a programação destinada ao público externo podem ser realizadas pelo site oficial do evento. As vagas são limitadas e a participação está sujeita à confirmação da organização.

Sobre a AS2 GROUP

Fundada em 2014, a AS2 GROUP é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em soluções para a automação e digitalização de negócios em diversos setores. Com abordagem full-stack, desenvolve projetos sob medida que abrangem diferentes etapas das operações de seus clientes. Sua atuação inclui desenvolvimento de software, engenharia de dados, outsourcing, engenharia de automação, manufatura de maquinário, sistemas de visão, robótica e simulação de processos, entre outras tecnologias.



Atende empresas de médio e grande porte, com projetos voltados à eficiência, confiabilidade, continuidade das operações e competitividade, priorizando relações de longo prazo com seus clientes. Como empregadora, a AS2 GROUP recebeu a certificação Great Place to Work pelo quarto ano consecutivo e figura entre as melhores empresas para trabalhar na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo.

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Serviço:



Evento: AS2 Summit 2026

Data: 24 de novembro de 2026

Local: Espaço Full Trader — Aquarius Open Mall

Endereço: Avenida Florestan Fernandes, 500, Parque Residencial Aquarius, São José dos Campos (SP)

AS2 Team Summit: 8h30 às 12h — exclusivo para colaboradores

AS2 Innovation Summit: 13h30 às 18h — clientes, parceiros e fornecedores

Inscrições: summit.as2group.com.br

Vagas: limitadas, mediante confirmação da organização