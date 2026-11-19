O Lenovo GroupLimited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), juntamente com suas subsidiárias (“o Grupo”), divulgou hoje os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2026/27, demonstrando forte crescimento, um salto na lucratividade e melhorias estruturais nos fundamentos de negócios do Grupo.

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A receita total do Grupo no segundo trimestre atingiu um recorde histórico de US$ 30,2 bilhões, uma alta de 48% em relação ao mesmo período do ano anterior. Todos os grupos de negócios registraram receita recorde no segundo trimestre fiscal, evidenciando simultaneamente forte lucratividade, com o Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG) consolidando-se como um motor de hipercrescimento, cujo lucro operacional ultrapassou US$ 1 bilhão pela primeira vez. O lucro líquido ajustado[1]cresceu 166% na comparação anual, atingindo US$ 1,4 bilhão, com expansão na margem líquida ajustada de dois pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita relacionada à IA[2]avançou 79% em relação ao mesmo período do ano anterior, ultrapassando a marca de US$ 10 bilhões pela primeira vez e representando 36% da receita total do Grupo no segundo trimestre.

Esse desempenho foi impulsionado pelo dinamismo generalizado em todo o portfólio diversificado do grupo e pelo crescimento equilibrado em todas as regiões de vendas. À medida que o crescimento mais acelerado nos segmentos de maior valor agregado reestruturou a composição dos lucros do grupo, os fundamentos do negócio continuaram a se fortalecer. Tal diversificação ajuda a mitigar as pressões de custo no setor como um todo e a exposição aos ciclos de demanda por dispositivos, resultando em um perfil de lucratividade mais resiliente e sustentável.

O Grupo continua mantendo uma gestão disciplinada de caixa e capital, equilibrando o forte crescimento da receita e a alta dos custos dos componentes em todo o setor com investimentos controlados em despesas de capital e medidas de controle do risco de crédito em grandes projetos de infraestrutura de IA. Neste trimestre, gerou US$ 1,6 bilhão em fluxo de caixa operacional e US$ 1,2 bilhão em fluxo de caixa livre.

Perspectivas de mercado

A Lenovo continua altamente confiante nas oportunidades de crescimento de longo prazo nos segmentos de infraestrutura e dispositivos. À medida que a IA avança do treinamento para a inferência, a rápida expansão das aplicações no mundo real impulsiona uma demanda sustentada por capacidade computacional em ambientes de nuvem, de borda e corporativos. A receita do Grupo proveniente de provedores de serviços em nuvem cresceu quase 170% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a receita de infraestrutura destinada a grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs) aumentou 200% na mesma base de comparação. Ao mesmo tempo, a democratização da IA está gerando uma nova demanda por dispositivos inteligentes equipados com agentes de IA, como também por novos formatos de dispositivos, à medida que mais dados e cargas de trabalho de IA são gerados na borda. Com um portfólio abrangente de IA híbrida, que engloba dispositivos, soluções de borda, infraestrutura, soluções e serviços, a Lenovo ocupa uma posição diferenciada para aproveitar as oportunidades e capturar valor em todos os segmentos do mercado, ampliando ainda mais sua liderança.

O Conselho de Administração da Lenovo declarou um dividendo intermediário de HK$ 0,09 por ação.

Declaração de Yuanqing Yang, presidente e CEO da Lenovo:

“Registramos mais um trimestre excepcional. Mantivemos um crescimento robusto, avançamos significativamente em lucratividade e aprimoramos estruturalmente os fundamentos do nosso negócio. Esses resultados demonstram o sucesso de nossa transformação de líder no mercado de PCs a líder global em soluções completas de computação. A adoção de IA em cenários reais está em plena expansão, o que não apenas impulsionará um crescimento contínuo na demanda por infraestrutura, como também abrirá um enorme potencial de expansão no mercado de dispositivos. Com nossa estratégia de IA híbrida, nosso portfólio abrangente, que cobre desde dispositivos de clientes e bordas até a nuvem, e nossa rigorosa disciplina financeira e resiliência operacional, estamos confiantes em manter esse ritmo e alcançar uma receita anual de US$ 100 bilhões já neste ano fiscal.”

Declaração do CFO, Winston Cheng:

“Nossos resultados neste trimestre evidenciam a força de um negócio geograficamente diversificado e com uma base de clientes equilibrada. Ao mesmo tempo, avançamos em direção à nossa meta de longo prazo de atingir uma margem líquida superior a 5%. Esse desempenho, aliado a uma gestão disciplinada do capital de giro e a um controle rigoroso dos investimentos de capital (CAPEX), nos confere flexibilidade para investir no crescimento orgânico, mantendo simultaneamente uma liquidez sólida, um balanço resiliente e um perfil de crédito com grau de investimento. Em suma, nossa excelência operacional e disciplina financeira posicionam a Lenovo para capturar a demanda de longo prazo por computação voltada à IA e entregar um crescimento sustentável e rentável.”

Destaque financeiro:

2º tri. do AF 2026/27 Milhões de US$ 2º tri. do AF 2025/26 Milhões de US$ Variação Receita do Grupo 30.238 20.452 48% Lucro Líquido Ajustado (lucro atribuível aos acionistas – não conforme as Normas de Relatórios Financeiros de Hong Kong)[1] 1.361 512 166% Despesas com P&D 794 581 37%

Resultados do 2º trimestre:

Intelligent Devices Group (IDG):

A receita do IDG aumentou 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo o recorde de US$ 17,4 bilhões no segundo trimestre fiscal. Houve crescimento de dois dígitos na receita de PCs e dispositivos inteligentes em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem operacional do IDG, líder do setor, manteve-se estável em 7,1%, apesar do ambiente desafiador do mercado, refletindo a excelência operacional do grupo, a resiliência da cadeia de suprimentos e a inovação contínua.

A liderança da Lenovo no mercado global de PCs foi fortalecida ainda mais, com participação de 23,8%, ampliando a vantagem sobre o segundo colocado para um recorde histórico de mais de sete pontos percentuais.

O negócio de smartphones registrou receita recorde no segundo trimestre, com crescimento de dois dígitos em relação ao mesmo período do ano anterior.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

O ISG registrou seu melhor trimestre, tanto em receita quanto em lucro. A receita atingiu US$ 11,3 bilhões, um aumento de 178% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro operacional ultrapassou US$ 1 bilhão pela primeira vez. A margem operacional expandiu-se para um recorde de 9,6%.

O ISG fortaleceu sua liderança no mercado global de servidores tradicionais e, pela primeira vez, alcançou a primeira posição em remessas globais de servidores x86, com 16% [3] de participação de mercado — um aumento de seis pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.

de participação de mercado — um aumento de seis pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita dos setores corporativo e de pequenas e médias empresas (SMB) cresceu 200% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita de servidores com GPU aumentou mais de 300%, impulsionada por uma carteira de pedidos 48% maior que a do trimestre anterior, totalizando US$ 80 bilhões.

No primeiro trimestre completo como parte do Grupo Lenovo, a Infinidat registrou seu melhor trimestre de todos os tempos – com o portfólio de armazenamento de ponta ampliando os recursos de armazenamento corporativo do ISG.

Solutions and Services Group (SSG):

O SSG registrou receita trimestral recorde de US$ 3,1 bilhões, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, ultrapassando US$ 3 bilhões pela primeira vez. A margem operacional aumentou 3,7 pontos percentuais, atingindo um recorde de 26%.

O SSG está crescendo quase duas vezes mais rápido do que o mercado de serviços em geral, um desempenho superior cada vez mais impulsionado por segmentos de maior valor, à medida que as ofertas corporativas baseadas em IA ganham impulso. A área de Serviços Gerenciados, Projetos e Soluções atingiu um recorde de 63% da receita do SSG, demonstrando a força do modelo do SSG, orientado pela tecnologia e com baixa intensidade de mão de obra.

Os Serviços de IA continuaram a apresentar crescimento de receita de três dígitos em relação ao ano anterior, à medida que a SSG ampliou soluções repetíveis baseadas em IA e a propriedade intelectual da Lenovo em diversos setores, com impulso em áreas como varejo, manufatura e esportes.

A Biblioteca de IA também está ampliando casos de uso comprovados e validados em diversos setores e funções, ajudando os clientes a passar da fase de experimentação com IA para resultados comerciais mensuráveis até 24 vezes mais rápido.

Destaques corporativos

As conquistas, os anúncios e os compromissos notáveis do último trimestre incluem:

[1] Nota sobre o lucro líquido ajustado:A medida ajustada foi definida como um indicador financeiro que exclui as variações líquidas do valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, a amortização de ativos intangíveis decorrentes de fusões e aquisições, a perda por redução ao valor recuperável e a baixa de ativos intangíveis e do ativo imobilizado, as variações do valor justo de passivos financeiros derivativos relacionados a warrants, os juros nocionais sobre títulos conversíveis e o ganho por diluição da participação em uma coligada, além dos respectivos efeitos sobre o imposto de renda, se houver.

[2] Nota sobre a receita relacionada à IA:Dispositivos de IA: PCs e smartphones equipados com NPU; Servidores de IA: servidores equipados com GPU; Serviços de IA: serviços que permitem aos clientes desenvolver, expandir e gerenciar soluções de IA.

[3]A participação de mercado de servidores x86 é calculada excluindo-se as unidades de servidores x86 vendidas diretamente por ODMs do total de unidades comercializadas no mercado de servidores x86.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, ocupando a 153ª posição na lista da Fortune Global 500 e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Guiada por sua visão de “Tecnologia mais inteligente para todos”, a Lenovo está implementando uma estratégia de IA híbrida que abrange a IA pessoal — uma IA pessoal, vários dispositivos — e a IA empresarial — ajudando os clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é concretizada por meio do compromisso do Grupo com inovação de padrão internacional e um portfólio completo de IA, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, computação de ponta, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), como também software, soluções e serviços. Com presença global em mais de 20 centros de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos internacional que inclui mais de 30 unidades de fabricação em 11 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional. A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o nome de Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa sala de imprensa.

LENOVO GROUP RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2026 (em milhões de dólares americanos, exceto os dados por ação) 2º tri. do

AF 2026/27 2º tri. do

AF 2025/26 Var. A/A Receita 30.238 20.452 48% Lucro bruto 4.841 3.147 54% Margem bruta 16,0% 15,4% 0,6 pts Despesas operacionais (4.958) (2.504) 98% Despesas com P&D

(incluídas nas despesas operacionais) (794) (581) 37% Índice de despesas sobre a receita 16,4% 12,2% 4,2 pts (Prejuízo)/lucro operacional (117) 643 N/A Outras receitas/(despesas) não operacionais – líquidas (276) (149) 86% (Prejuízo)/lucro antes dos impostos (393) 494 N/A Impostos (320) (114) 181% (Prejuízo)/lucro do período (713) 380 N/A Participações de não controladores 73 (40) N/A (Prejuízo)/lucro líquido ((Prejuízo)/lucro atribuível aos acionistas) (640) 340 N/A Lucro líquido ajustado

(Lucro atribuível aos acionistas – não HKFRS)[1][1] 1.361 512 166% (Prejuízo)/lucro por ação (centavos de dólar)

Básico

Diluído (5,17) (5,17) 2,77 2,52 N/A N/A

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261118132467/pt/

Assessoria de Imprensa

Hong Kong – Angela Lee, angelalee@lenovo.com

Londres – Charlotte West, cwest@lenovo.com

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