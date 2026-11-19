A forma de pagar pela energia elétrica poderá mudar nos próximos anos. Em 9 de novembro de 2026, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) apresentou a proposta da Tarifa Hora Certa, que prevê valores diferentes para o kWh conforme o horário de consumo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para quem tem ou pretende instalar energia solar, a mudança reforça a importância de um projeto que considere não apenas quanto se produz, mas também quando a energia é consumida. É nesse contexto que as baterias e a inteligência artificial ganham espaço.

Como funcionará a Tarifa Hora Certa?

A proposta divide o dia em três períodos:

Ponta: três horas consecutivas, geralmente no início da noite, com a tarifa mais alta.

Intermediário: normalmente uma hora antes e uma depois da ponta, com preço intermediário.

Fora de ponta: demais horários, com a tarifa mais baixa. Aos sábados, domingos e feriados nacionais, vale durante todo o dia.

Os horários e preços efetivos dependem da distribuidora. Assim, dois imóveis com o mesmo consumo mensal poderão ter contas diferentes, conforme os horários de uso de ar-condicionado, aquecimento, piscina e outros equipamentos.

Quem poderá ser incluído?

A proposta abrange consumidores de baixa tensão residenciais (B1), rurais (B2) e comerciais/industriais (B3), respeitadas as exceções regulatórias. O enquadramento automático poderá alcançar unidades com média mensal a partir de 500 kWh, calculada em 12 meses, de forma gradual: os preparativos são previstos para 2027 e a implementação começa em abril de 2028 pelas faixas de maior consumo. Consumidores abaixo de 500 kWh poderão aderir voluntariamente, quando elegíveis.

Para novos projetos de energia solar, há uma regra específica: pedidos de conexão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) apresentados a partir de 90 dias após a publicação da norma deverão entrar na Tarifa Hora Certa, independentemente do consumo e sem opção de saída, segundo o texto proposto.

Se a norma for publicada em dezembro de 2026, essa regra poderá alcançar novos pedidos em 2027. A data exata, porém, ainda não está confirmada. Para sistemas já conectados, a transição proposta é distinta, iniciando-se gradualmente em 2028.

Por que as baterias ganham importância?

Os painéis solares geram energia principalmente durante o dia, enquanto parte relevante do consumo residencial pode ocorrer à noite. Com baterias, é possível guardar energia produzida pelo sistema fotovoltaico e utilizá-la quando a tarifa da rede estiver mais cara.

Em certas configurações, também é possível carregar a bateria com energia comprada da rede fora da ponta e utilizá-la na ponta. Essa estratégia é chamada de arbitragem de energia: aproveitar o período mais barato para reduzir compras no período mais caro.

Imagine, como exemplo, um kWh a R$ 0,60 fora de ponta e R$ 1,20 na ponta. Armazenar energia no primeiro período para uso no segundo pode gerar economia. Mas o retorno depende da diferença real entre as tarifas, das perdas do armazenamento, da vida útil da bateria e do custo do investimento. Injetar energia armazenada na rede não garante receber um valor maior por isso.

A inteligência artificial ajuda a escolher o melhor momento

A tecnologia permite ir além de simplesmente guardar energia. Soluções da Sigenergy integram baterias e recursos de inteligência artificial capazes de considerar hábitos de consumo, previsão de geração solar, clima, tarifas disponíveis e nível de carga.

Com dados e configurações compatíveis, o sistema pode priorizar o autoconsumo, guardar energia para o horário caro ou manter uma reserva para situações de necessidade. O proprietário define seus objetivos, enquanto o gerenciamento inteligente auxilia na escolha dos momentos de carga e descarga. As funcionalidades dependem do modelo instalado, das informações tarifárias disponíveis e das regras aplicáveis no Brasil.

i9 Solar já vinha antecipando essa tendência

A i9 Solar já acompanhava a evolução do armazenamento e incorporava ao seu ecossistema tecnologias como as da Sigenergy. Sua proposta é integrar geração fotovoltaica, baterias e gestão inteligente para oferecer mais controle sobre o consumo e ampliar as possibilidades de eficiência e economia.

“A energia solar já permite ao consumidor produzir parte da própria eletricidade. Com as baterias e a gestão inteligente, ele também pode escolher melhor quando utilizar essa energia. É uma evolução que pode trazer mais controle e eficiência ao imóvel”, afirma Flavio Abreu, CEO da i9 Solar.

Em imóveis de alto padrão, com climatização, piscina aquecida, automação e carregador de veículo elétrico, entender o consumo por horário pode ser especialmente relevante. A mesma análise vale para empresas com demanda concentrada em certos períodos.

A empresa apresenta a tecnologia em seu canal no YouTube, que pode ser acessado pelo link https://youtu.be/QN1ooIDF7Yk

Instalar bateria será obrigatório?

Não. A proposta da ANEEL altera a modalidade tarifária de determinados consumidores, mas não exige baterias. O armazenamento poderá ser mais atraente em alguns perfis; em outros, a conta pode não fechar. A decisão requer um estudo que considere consumo, tarifas, geração solar, necessidades de reserva e investimento.

O futuro da energia depende também de quando ela é usada

A Tarifa Hora Certa reforça que produzir energia limpa é apenas parte da estratégia. Armazenamento e gerenciamento inteligente podem ajudar proprietários a consumir com mais eficiência, controlar custos e preparar seus imóveis para mudanças no setor elétrico.

Para a i9 Solar, investimento inteligente é empregar tecnologia para transformar sustentabilidade em eficiência, conforto e valor no longo prazo.

Sobre a i9 Solar

A i9 Solar desenvolve soluções sustentáveis para imóveis residenciais e empresariais, incluindo sistemas fotovoltaicos, baterias, aquecimento solar, eficiência hídrica e carregamento de veículos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar o site: https://www.i9solar.com/?utm_source=dino&utm_medium=guest-post&utm_campaign=tarifa-hora-certa&utm_content=baterias-energia-solar