Custos, produtividade, nível de serviço, volumes e prazos compõem o acompanhamento diário dos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs), estruturas que concentram atividades de apoio de diferentes áreas de uma organização. Contar com painéis de controle, porém, não garante que a liderança converta os números em decisões no momento oportuno. Segundo dados da MIA, plataforma de Inteligência de Mercado do Instituto de Engenharia de Gestão (IEG), 63% dos CSCs acompanham seus indicadores sem automatização, 36% já operam com rotina automática e apenas 1% não realiza esse monitoramento de forma estruturada.

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O retrato ajuda a explicar por que muitas operações convivem com falhas recorrentes. Quando coletar e consolidar informações consome a maior parte do esforço das equipes, sobra pouco tempo para investigar padrões e chegar à raiz dos desvios. Para Pedro Moi, sócio do IEG e responsável pela MIA, o descumprimento de metas de acordos de nível de serviço (SLA, na sigla em inglês) costuma ser apenas a face visível do problema.

“Na maioria dos casos, a liderança está olhando para o resultado, e não para o que o produz. Um SLA abaixo da meta ou um prazo de pagamento descumprido são sintomas. A causa geralmente está em etapas anteriores: um volume fora do padrão para a época, uma etapa do processo que gera retrabalho, uma exceção que se repete sem ser tratada”, afirma.

Sintomas e causas no painel de controle

Segundo o executivo, quando o acompanhamento registra o desvio somente depois que ele ocorre, a operação corrige o efeito e o problema reaparece no ciclo seguinte. O IEG identifica esse tipo de situação ao comparar cada operação com a de outros CSCs por meio de benchmarking e ao cruzar indicadores de resultado com indicadores de processo. “Quando uma empresa tem bons números agregados, mas desempenho abaixo do mercado em etapas específicas, ou alto volume de exceções e retrabalho, isso indica que o painel não está mostrando a origem do problema”, explica Moi.

A escolha das métricas também exige atenção, já que volume e produtividade, isolados, não informam se o serviço foi bem prestado. “Um bom teste é perguntar, para cada indicador, que decisão ele ajuda a tomar. Se ninguém muda nada quando o número sobe ou cai, ele provavelmente está no painel porque é fácil de extrair, não porque é relevante”, observa o sócio do IEG. Por isso, a cesta de indicadores precisa combinar eficiência, qualidade e percepção do cliente interno, com vínculo a objetivos como custo e conformidade.

Barreiras para agir com antecedência

De acordo com Moi, três obstáculos dificultam a reação antecipada a sinais de risco. O primeiro é o tempo, já que, no monitoramento manual, os dados chegam consolidados quando a janela de ação se fechou. O segundo envolve qualidade e integração das informações entre sistemas, sem as quais um alerta pode ser apenas ruído. O terceiro é de gestão: falta estabelecer previamente o que fazer quando um alerta dispara, quem decide e com que autonomia.

Essas barreiras variam conforme o grau de maturidade da operação. Nas operações que ainda acompanham dados manualmente, o desafio é automatizar a coleta. Nas que já dispõem de painéis automatizados, o gargalo passa a ser transformar visualização em alerta e alerta em ação, uma vez que, nas palavras do executivo, “ter um dashboard atualizado não significa ter uma operação preditiva”. Nos estágios mais avançados, a discussão migra para a confiança nos modelos e a compreensão de seus limites. “Prever cenários com base em dados incompletos ou em padrões históricos que já não se repetem pode levar a decisões tão ruins quanto não prever nada”, alerta.

Até onde a inteligência artificial pode decidir

A adoção de inteligência artificial (IA) para apoiar decisões nos CSCs pede cautela adicional em casos com impacto financeiro relevante, risco regulatório ou fiscal, efeito sobre pessoas e cenários sem precedente nos dados históricos. Bases fragmentadas ou pouco estruturadas são outro ponto sensível. “A IA amplia a capacidade analítica, mas também amplia os erros dos dados em que se apoia”, pondera Moi.

O especialista propõe definir o limite da automação em níveis, conforme o risco. Decisões repetitivas, de baixo risco e com regras claras, como redistribuir filas ou reprocessar uma exceção conhecida, admitem execução automática dentro de parâmetros definidos. Nas intermediárias, a IA sinaliza e recomenda, cabendo ao gestor aprovar. Nas críticas, a tecnologia apoia a análise, mas a palavra final é humana.

“Em todos os casos, a responsabilidade continua sendo da liderança, que define as regras, acompanha os resultados e revisa os limites. Automatizar não significa tirar o gestor da decisão, mas concentrar sua atenção onde contexto e julgamento fazem diferença”, diz.

Da gestão reativa à gestão por exceção

Na avaliação do IEG, a principal transformação dos próximos anos será a passagem de um modelo que olha para o que já aconteceu para uma gestão por exceção, na qual apenas os desvios relevantes chegam à liderança, cada vez mais acompanhados de uma recomendação de ação. O instituto descreve essa evolução em cinco etapas: monitorar, automatizar, alertar, antecipar e agir. Como a maioria dos centros ainda acompanha indicadores manualmente, grande parte do mercado tem pela frente um passo anterior à IA, que é automatizar e integrar os dados. Na sequência, ganham peso os indicadores antecedentes, capazes de sinalizar risco antes do impacto.

Algumas perguntas permitem avaliar a prontidão de cada operação: se os indicadores são atualizados sem esforço manual, se os sistemas compartilham dados entre si, se há clareza sobre o significado de cada métrica e sobre quem responde por ela, se a empresa sabe quais números antecipam seus principais riscos e se existe governança para definir o que pode ser automatizado.

“Quem responde sim à maioria dessas perguntas está preparado para avançar. Quem ainda não, já sabe por onde começar”, resume Moi. Para o sócio do IEG, a questão que orienta essa mudança deixa de ser “quais foram os nossos resultados?” e passa a ser “o que nossos dados já conseguem nos dizer antes que o problema aconteça?”.

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