Travel Compositor lançou a TC Academy, versão educacional da sua plataforma de reservas, destinada a universidades, escolas de turismo e outras instituições acadêmicas, permitindo que alunos criem e administrem uma agência de turismo fictícia. A plataforma reproduz a mesma tecnologia utilizada por mais de 600 empresas de turismo em 63 países. Os estudantes constroem o site da empresa, cadastram fornecedores, desenvolvem produtos, geram cotações, realizam vendas, gerenciam reservas e acompanham resultados, simulando as atividades cotidianas do setor.

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Na TC Academy, o aluno trabalha com 12 motores de reserva – hospedagem, transporte, transporte?+?hospedagem, pacotes, roteiros multidestino, atividades, traslados, seguros, aluguel de carros, routing e eventos esportivos – e combina cinco meios de transporte (avião, trem, ônibus, ferry e carro com motorista), praticando venda cruzada antes, durante e após a reserva.

O ambiente também cobre áreas internas da operação:

Produto e fornecedores: cadastro de contratos, montagem de pacotes dinâmicos e definição de prioridades ou bloqueios de fornecedores por destino.

cadastro de contratos, montagem de pacotes dinâmicos e definição de prioridades ou bloqueios de fornecedores por destino. Comercial: geração de cotações enviáveis por e?mail ou redes sociais, catálogos digitais, cadastro de agências com crédito, definição de mark?ups e comissões.

geração de cotações enviáveis por e?mail ou redes sociais, catálogos digitais, cadastro de agências com crédito, definição de mark?ups e comissões. Reservas: alterações, cancelamentos, rooming lists, repricing, rebooking e correção de erros; o recurso User Replicator permite fazer reservas em nome de outro usuário.

alterações, cancelamentos, rooming lists, repricing, rebooking e correção de erros; o recurso User Replicator permite fazer reservas em nome de outro usuário. Marketing digital: edição de site no CMS com mais de 12 tipos de banners, landing pages otimizadas para SEO, campanhas de e?mail, promocodes, gift cards e programas de fidelidade.

edição de site no CMS com mais de 12 tipos de banners, landing pages otimizadas para SEO, campanhas de e?mail, promocodes, gift cards e programas de fidelidade. Gestão: faturamento, controle de pagamentos simulados, saldos e business intelligence para analisar desempenho de fornecedores.

Professores criam usuários com papéis diferentes, definem atividades e monitoram o desempenho de cada aluno ou grupo. O manual do sistema conta com apoio de IA para esclarecimento de dúvidas, e a instituição pode incluir opcionalmente o AI Trips com AskIA, motor de reservas por inteligência artificial.

Para as instituições, a TC Academy funciona como um laboratório que se atualiza automaticamente, pois a plataforma evolui em paralelo à versão comercial, mantendo o conteúdo das aulas alinhado ao mercado. Para os alunos, a experiência acrescenta um projeto real ao currículo, permitindo demonstrar a operação de uma empresa de turismo em entrevistas. Para operadoras e agências, a vantagem é contratar profissionais que já conhecem a lógica de reservas, tarifas, comissões e estratégias de marketing digital, reduzindo o tempo de treinamento.

“Nossa tecnologia está em mais de 600 empresas de turismo em 63 países. Levar a mesma plataforma às universidades é contribuição para a geração de profissionais”, afirma Eduardo Batista, Diretor da Travel Compositor no Brasil. Instituições interessadas podem solicitar apresentação pelo e?mail eduardo.batista@travelcompositor.com

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Sobre a Travel Compositor: plataforma de tecnologia para distribuição e venda de viagens, usada por mais de 600 operadoras, agências, OTAs, DMCs e outras empresas em 63 países.