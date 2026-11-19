Em mais uma oportunidade de levar a experiência brasileira ao debate internacional, o ginecologista, cirurgião e pesquisador em endometriose brasileiro, Igor Chiminacio, apresentou no 55º Congresso Global da AAGL sobre Cirurgia Ginecológica Minimamente Invasiva, dois casos complexos de endometriose, envolvendo a remoção extensa da doença e a preservação de estruturas nervosas. O evento ocorreu entre 13 e 16 de novembro, no Hynes Convention Center, em Boston, nos Estados Unidos.

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A primeira apresentação de Chiminacio, realizada no dia 15, exibiu um caso de endometriose retrocervical extensa aderida ao intestino, localizada atrás do colo do útero, com comprometimento dos paramétrios — tecidos localizados ao redor do útero e próximos de estruturas importantes da pelve. Uma paciente que, após todo o tratamento, conseguiu engravidar. Nessa apresentação, foi abordada a retirada em bloco da doença em uma região de anatomia complexa, na qual a remoção das lesões precisa ser conciliada com a preservação funcional.

Além do caso, foram aprofundados conceitos como a Teoria do Polvo, criada pelo especialista e que propõe uma forma visual de compreender o útero e suas estruturas de sustentação, a manobra do PAtO (sigla em inglês para Posterior Approach to Obturatory), técnica cirúrgica minimamente invasiva para liberação de nervos, e a hipótese defendida por ele sobre a endometriose ser uma doença embrionária.

Na segunda apresentação, em uma sessão dedicada à neuropelveologia realizada no dia 16, o ginecologista apresentou o caso de uma paciente de 22 anos com endometriose pélvica e diafragmática. A jovem foi submetida à excisão em bloco dos tecidos acometidos e à liberação de nervos comprometidos pela doença, apresentando boa evolução, sem cólicas ou dores, com útero preservado.

Chiminacio desenvolve uma linha de pesquisa dedicada à avaliação das mudanças na qualidade de vida de pacientes com endometriose após o tratamento por técnicas cirúrgicas de remoção das lesões. O objetivo é investigar os resultados dessas intervenções e sua relação com a dor, os sintomas e a recuperação funcional. “Os resultados individuais levados ao congresso deixaram uma discussão importante sobre a contribuição de cada estrutura para os sintomas e a individualização dos tratamentos”, comenta.

Esse foi o quinto ano consecutivo que o pesquisadorteve trabalhos aceitos no encontro internacional. E, além das apresentações, participou pelo terceiro ano seguido da avaliação científica de trabalhos submetidos ao congresso.

“Retorno ao Brasil estimulado ao ver outros cirurgiões apresentando abordagens de excisão em bloco, com táticas diferentes em cirurgias muito semelhantes e muito completas. E trago ainda aprendizados técnicos valiosos, especialmente em cirurgia robótica e liberação do nervo pudendo”, explica o ginecologista.

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Realizado pela AAGL, o congresso reuniu especialistas de diferentes países para discutir técnicas cirúrgicas, pesquisa, inovação e novas tecnologias em ginecologia minimamente invasiva. Fundada em 1971, a entidade reúne mais de 7.100 médicos e profissionais de saúde e mantém o Journal of Minimally Invasive Gynecology (JMIG), periódico científico dedicado à especialidade. O encontro deste ano teve como tema o fortalecimento da voz das mulheres, com foco em excelência cirúrgica, transformação digital e cuidado orientado por resultados.