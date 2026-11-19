A aplicação da inteligência artificial (IA) na área da saúde está ampliando as possibilidades de modernização de sistemas, otimização de processos e evolução das operações hospitalares. Diante desse cenário, a Framework Digital desenvolve um e-book voltado aos desafios e às oportunidades da tecnologia no setor, com foco em governança, maturidade digital e retorno sobre investimento (ROI) para 2027.

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Intitulado "Modernizar o mercado da Saúde com IA com foco em gerar ROI para 2027", o material reúne estatísticas do mercado e tendências para os próximos anos, abordando questões relacionadas à adoção da inteligência artificial, à gestão de investimentos em tecnologia e à geração de resultados mensuráveis nas instituições de saúde.

Um dos principais desafios do segmento está em avançar na transformação digital sem comprometer a continuidade das operações. A integração de sistemas hospitalares, a modernização de plataformas que sustentam atividades assistenciais e a gestão de dados são fatores que influenciam diretamente a eficiência operacional. Nesse contexto, a engenharia de software e a arquitetura tecnológica assumem um papel estratégico para viabilizar a evolução dos ambientes digitais.

A discussão também envolve a necessidade de estabelecer critérios para a adoção da inteligência artificial. Mais do que incorporar ferramentas aos processos existentes, as instituições precisam avaliar onde a tecnologia pode gerar valor, como acompanhar seus resultados e quais mecanismos de governança devem orientar sua utilização. Aspectos como segurança da informação, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e regulamentações aplicáveis ao setor, incluindo as diretrizes do Conselho Federal de Medicina (CFM), também fazem parte desse cenário.

Outro ponto abordado é o planejamento dos investimentos em tecnologia para 2027. Com a IA ganhando espaço nas discussões orçamentárias, lideranças de tecnologia enfrentam o desafio de demonstrar o valor das iniciativas já implementadas, justificar novos aportes e definir prioridades para os próximos ciclos. A mensuração de resultados e a evolução da maturidade tecnológica tornam-se elementos importantes para orientar essas decisões.

O material também dialoga com profissionais responsáveis pela execução e pela gestão de projetos de tecnologia, como coordenadores, especialistas, desenvolvedores e lideranças de engenharia. Entre os desafios desse público estão a organização de roadmaps, a priorização de demandas, a redução de retrabalho e a incorporação de novas tecnologias às equipes sem comprometer a qualidade e a segurança das entregas.

Com a iniciativa, a Framework Digital amplia a discussão sobre os caminhos para modernizar a tecnologia na saúde, conectando engenharia, inteligência artificial e estratégia de negócio. O objetivo é contribuir para que organizações do segmento compreendam os desafios da transformação digital e identifiquem oportunidades de evolução tecnológica alinhadas às necessidades de suas operações.

Sobre a Framework Digital

Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital que une estratégia e tecnologia para resolver desafios complexos de grandes marcas. Com atuação focada em inteligência artificial, engenharia de software e design de produto, a empresa acelera a inovação corporativa do diagnóstico estratégico à implantação em produção.

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Mais informações sobre as soluções e iniciativas da organização estão disponíveis em https://frameworkdigital.com.br/