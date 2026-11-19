O peso das redes sociais e dos influenciadores na comunicação digital muda de um país para outro na América Latina. É o que mostra o estudo "Redes sociais e marketing de influência na América Latina 2026", publicado em 12 de novembro pela The New Standard (TNS), agência de relações públicas e comunicação estratégica com sede em São Paulo. O levantamento reúne dados de fontes públicas sobre Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá e Peru.

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Nas amostras online do Digital News Report 2025, do Reuters Institute, o WhatsApp ou o Facebook aparece como a rede mais usada toda semana em cada um dos seis mercados pesquisados, e o X, como a menos usada. Abaixo do topo, o mapa muda: no México, o Facebook lidera, com 76%; no Brasil, YouTube (64%) e Instagram (61%) vêm logo depois do WhatsApp; no Peru, o TikTok alcança 57% da amostra.

Os criadores também ganham espaço como fonte de informação. No Digital News Report 2026, o Instagram é a rede mais citada para se informar no Brasil, por 49% da amostra, alta de 12 pontos, enquanto o Facebook ocupa essa posição nos outros cinco mercados. No Peru, 45% citam o TikTok para se informar. Na Colômbia, 35% dizem receber toda semana notícias de criadores ou influenciadores, índice que sobe para 40% entre pessoas de 18 a 24 anos.

O feed também funciona como vitrine. No Brasil, 65% dos usuários de internet entrevistados pela Opinion Box e pela Influency.me já compraram algo depois da recomendação de um influenciador. No Chile, 33% dos adultos já compraram um produto ou serviço promovido por um influenciador, número que sobe para 46% entre quem segue influenciadores, segundo a Cadem.

A identificação do conteúdo pago também segue referências próprias em cada país. No Brasil, o guia do Conar lista "#publi" e "#publicidade" e recomenda cautela com hashtags estrangeiras como "#ad". Já os guias oficiais do México e do Peru desaconselham tanto "#Ad" quanto "#Publi" e recomendam identificações como "#Publicidad".

"Não existe uma América Latina única nas redes. Cada país tem a sua combinação de plataformas e hábitos, e as próprias pesquisas usam métodos diferentes. Por isso, a leitura precisa ser feita mercado a mercado, e não em um ranking regional", afirma Christopher Suttenfield, diretor de Desenvolvimento de Negócios da TNS e autor do estudo.

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"O influenciador ocupa hoje o lugar de vitrine, de recomendação e, em alguns mercados, de fonte de notícia. Para a marca, isso significa adaptar plataforma, formato e até a hashtag de identificação a cada país, e deixar tudo isso definido no briefing antes de o conteúdo ir ao ar", diz Thiago Carneiro, diretor de Contas e Atendimento ao Cliente da TNS.