O explante mamário, retirada das próteses de silicone, ganhou espaço nas discussões sobre cirurgia plástica, saúde e estética. É procurado tanto por mulheres que querem reduzir as mamas quanto por pacientes com complicações nos implantes. Em ambos os casos, a decisão exige avaliação médica, planejamento e clareza sobre as mudanças no formato das mamas.

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Segundo a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), cerca de 342 mil retiradas de implantes mamários foram feitas no mundo em 2024, número que mostra a dimensão do segmento, mas não indica que todas decorreram de mudanças estéticas.

Entre os motivos estão o desejo de diminuir as mamas, mudanças na percepção do próprio corpo, desconforto com as próteses e complicações clínicas. O acesso a informações sobre a durabilidade dos implantes e a necessidade de acompanhamento médico também ampliam o debate.

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos EUA, esclarece que os implantes não são vitalícios e podem exigir novas intervenções com o tempo, o que não significa que todas as pacientes precisem retirá-los após determinado período.

Mudanças estéticas e questões clínicas influenciam a decisão

A retirada nem sempre envolve problemas de saúde. Algumas pacientes passam a preferir mamas menores ou querem mudar o contorno após gestações, oscilações de peso e mudanças naturais do corpo. Outras buscam avaliação por sintomas ou alterações nos implantes.

Entre as complicações possíveis estão a contratura capsular, quando o tecido cicatricial ao redor da prótese se contrai e pode causar endurecimento ou dor, a ruptura, a infecção e alterações persistentes na mama. Segundo a FDA, a indicação depende das condições clínicas, do dispositivo e dos sintomas. O silicone, por si só, não é indicação automática de explante.

A cirurgiã plástica Dra. Maria Júlia Norton, CRM-RJ 5287866-9 e RQE 25762, que atua em cirurgia mamária no Rio de Janeiro, destaca a importância de entender os motivos de cada paciente. “A decisão pelo explante precisa considerar o histórico da paciente, as condições das próteses e o resultado que ela espera após a retirada. Nem sempre existe uma indicação clínica para remover o silicone, por isso a avaliação individual é fundamental”, afirma a médica.

Explante pode exigir técnicas complementares

A retirada modifica o volume e a distribuição dos tecidos mamários, e o resultado depende do tamanho dos implantes, do tecido natural, da elasticidade da pele e da flacidez. Em alguns casos, a remoção isolada atende aos objetivos da paciente. Quando há excesso de pele ou queda das mamas, o cirurgião pode associar a mastopexia, que reposiciona os tecidos e melhora o contorno.

Outra opção é a lipoenxertia, que usa gordura da própria paciente para complementar o volume ou corrigir irregularidades em casos selecionados, conforme a gordura disponível e as condições dos tecidos. O planejamento vai além da retirada do dispositivo: inclui o formato que as mamas poderão ter, as cicatrizes e os limites de cada técnica.

“Depois da retirada dos implantes, a mama pode apresentar flacidez ou redução de volume. Em determinadas situações, associamos técnicas para reorganizar os tecidos, mas a escolha depende da anatomia e das expectativas de cada paciente”, explica a cirurgiã.

Retirada da cápsula exige avaliação específica

Outro ponto é a cápsula de tecido cicatricial que o organismo forma ao redor da prótese. Conforme o caso, o cirurgião pode preservar parte dela ou retirá-la. A remoção completa da cápsula nem sempre é necessária. A decisão considera contratura capsular, ruptura, alterações dos tecidos e suspeita de doenças associadas.

Uma das condições que exigem atenção é o linfoma anaplásico de grandes células associado a implantes mamários (BIA-ALCL), doença rara ligada principalmente a implantes texturizados, com investigação e tratamento específicos. A FDA orienta que pacientes com inchaço persistente, dor ou massas próximas ao implante procurem avaliação, mas não recomenda a retirada preventiva em pacientes sem sintomas apenas pelo receio de BIA-ALCL.

Sintomas sistêmicos também integram o debate

O debate também envolve sintomas que algumas pacientes associam aos implantes, como fadiga persistente, dores articulares, dificuldade de concentração e alterações de memória, reunidos sob o termo Breast Implant Illness (BII), popularmente chamada de doença do silicone.

A relação causal, porém, ainda não está completamente esclarecida. A FDA reconhece os relatos: algumas pacientes melhoram após a retirada, outras seguem com sintomas. Por isso, é preciso investigar outras causas antes de atribuir essas manifestações exclusivamente ao silicone, e o explante não garante a resolução dos sintomas sistêmicos.

Planejamento cirúrgico considera segurança e recuperação

Como outras cirurgias, o explante exige avaliação pré-operatória, análise do histórico e atenção a complicações como sangramento, infecção, alterações de sensibilidade e problemas de cicatrização. A recuperação varia conforme a extensão da cirurgia e as técnicas associadas, e o retorno às atividades depende da evolução clínica e das orientações médicas. A estrutura hospitalar também integra o planejamento, sobretudo quando há procedimentos adicionais na mesma cirurgia.

Para a Dra. Maria Júlia Norton, o acompanhamento deve considerar também a evolução dos tecidos e a adaptação da paciente ao novo contorno mamário. “O explante exige planejamento antes e depois da cirurgia. É importante explicar como as mamas podem ficar, quais técnicas podem ser necessárias e como ocorrerá a recuperação, para que a paciente tome uma decisão consciente”, completa a médica.

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O debate sobre o explante, portanto, vai além da estética e reúne questões clínicas, expectativas individuais e a manutenção dos implantes ao longo dos anos. Nesse cenário, a avaliação com um especialista esclarece riscos, benefícios e limites de cada alternativa. Como na colocação das próteses, a retirada deve seguir critérios médicos, ter planejamento individualizado e respeitar a autonomia da paciente.