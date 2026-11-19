Se a inteligência artificial acelerou a programação, por que ainda é tão difícil transformar uma necessidade de negócio em software funcionando? A pergunta expõe uma diferença que precisa orientar os investimentos em tecnologia: produzir código e entregar uma solução são trabalhos relacionados, com desafios próprios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre uma demanda e sua entrada em produção, a empresa precisa entender o problema, testar a utilidade da proposta e garantir condições de operação. A redução do tempo de implementação ajuda, mas seu efeito depende de como essas etapas se conectam.

"O uso de IA em todo o ciclo de desenvolvimento reduz essa distância. Iniciar com um Discovery com agentes , levar o contexto construído nessa etapa para a implementação e usar o aprendizado da operação para orientar a evolução do software", aponta Lázaro Pinheiro, Founder e Co-CEO da TrueChange.

O Discovery é a etapa em que o time investiga a necessidade de negócio e valida hipóteses de solução. Esse trabalho exige compreender como as pessoas executam suas atividades, onde surgem os obstáculos e qual mudança tem um efeito relevante sobre a operação.

Uma necessidade do negócio para automatizar aprovações, por exemplo, pode esconder problemas de informação incompleta ou critérios pouco claros. Nesse caso hipotético, desenvolver uma interface sem investigar o processo pode apenas transferir o gargalo para um novo sistema.

A IA pode apoiar a análise de entrevistas e documentos, organizar regras de negócio e transformar hipóteses em protótipos navegáveis. Ao experimentar os fluxos propostos, usuários e gestores conseguem apontar exceções e discutir alternativas sobre algo concreto. Esse trabalho permite criar o protótipo em um dia e avançar para a especificação de desenvolvimento em poucos dias.

A rapidez da prototipação permite testar hipóteses antes de comprometer mais recursos com o desenvolvimento. Ainda assim, uma experiência de navegação aprovada precisa ser acompanhada da avaliação de viabilidade técnica, das integrações necessárias e dos requisitos de segurança.

"O aprendizado dessa etapa deve seguir com o projeto. Regras validadas precisam aparecer na especificação, e os comportamentos esperados devem orientar os critérios de aceitação e os testes. Assim, o desenvolvimento parte das decisões já tomadas e mantém visíveis as dúvidas que ainda precisam ser resolvidas", explica Lázaro.

Agentes de IA ao longo do desenvolvimento

Com o problema definido, agentes de IA podem apoiar diferentes atividades, como detalhar requisitos, produzir código, sugerir cenários de teste e atualizar documentação. Para que essas contribuições sejam coerentes, todos precisam trabalhar com o contexto aprovado para a solução.

Isso inclui regras de negócio, decisões de arquitetura e restrições dos sistemas existentes. Também exige fontes de informação atualizadas e limites claros para as ações dos agentes. Uma mudança em um requisito precisa chegar a quem implementa e a quem verifica o comportamento da aplicação.

Essa continuidade ajuda a evitar que cada etapa interprete a demanda de maneira diferente. Um critério de aceitação definido no Discovery, por exemplo, pode orientar tanto a implementação quanto a avaliação do resultado. Os profissionais responsáveis precisam revisar essas conexões e resolver eventuais divergências.

A passagem para produção exige validar integrações, controles de acesso e comportamento sob as condições esperadas de uso. A equipe também precisa preparar o monitoramento e a resposta a falhas. A IA pode apoiar essas atividades, enquanto a responsabilidade pelas decisões permanece com os profissionais e a organização.

O relatório State of AI-assisted Software Development 2025, do programa DORA, aponta que a IA amplifica as forças e as fragilidades existentes nas organizações. Segundo a pesquisa, os maiores retornos dependem da atenção ao sistema interno que sustenta o trabalho, além das ferramentas adotadas.

O valor da entrega aparece na operação

A avaliação da produtividade precisa acompanhar esse percurso. O volume de código gerado oferece uma visão limitada do progresso. Para entender a entrega, a empresa deve observar o tempo entre a identificação da necessidade, a validação da proposta e a disponibilização da solução para uso.

Na engenharia, indicadores como tempo entre uma alteração e sua implantação, frequência de entregas e taxa de falhas ajudam a acompanhar o processo. Esses dados precisam ser relacionados ao resultado esperado pelo negócio, definido desde o Discovery.

No exemplo das aprovações, faria sentido verificar se o tempo de resposta diminuiu, se houve redução de retrabalho e se as pessoas passaram a utilizar o novo fluxo. Comparar esses resultados com a situação anterior permite avaliar se a solução resolveu o problema que justificou seu desenvolvimento.

O acompanhamento continua depois da entrada em produção. Agentes de IA podem auxiliar na análise de registros de funcionamento e na organização de relatos dos usuários para apoiar a identificação de problemas e oportunidades de melhoria. A equipe avalia essas evidências e decide o que corrigir ou desenvolver em seguida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Entregar rápido o software certo exige manter essa conexão ao longo do projeto. Quando a empresa valida o problema, preserva o contexto das decisões e acompanha os resultados em produção, cria condições para converter os ganhos de velocidade da IA em melhorias concretas na operação", conclui o executivo da TrueChange.