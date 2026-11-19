Com a chegada do fim de ano e, consequentemente, da alta temporada, a rede hoteleira se prepara para receber um maior fluxo de turistas. Nesse cenário, as avaliações deixadas pelos hóspedes em plataformas digitais como Google, Booking.com e TripAdvisor podem se tornar aliadas da gestão, reunindo informações importantes para identificar oportunidades e aprimorar serviços.

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Segundo um levantamento da TripAdvisor, 72% dos entrevistados afirmaram que procuram, sempre ou com frequência, avaliações online antes de escolher uma hospedagem. Para o Adm. Marcelo Boeger, coordenador do Grupo de Excelência em Administração Hoteleira (GEAH), do Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP), esse comportamento reflete uma mudança nos critérios de escolha dos turistas, que não consideram apenas o preço, mas também os benefícios oferecidos pelos estabelecimentos, como localização, infraestrutura e qualidade do atendimento.

“Existe uma absoluta credibilidade pelo cliente nas percepções e experiências compartilhadas por outros consumidores e, hoje, sem dúvida, isso se tornou um fator decisivo de conversão”, explica Boeger. O especialista também aponta a importância de hotéis e pousadas estimularem os hóspedes a avaliar e comentar nos perfis do negócio no Google ou nas agências de viagens online. “Quanto mais avaliações, melhor acaba sendo a reputação para os mecanismos de busca, uma vez que os algoritmos recomendam publicações mais recentes”, diz.

Avaliações online como ferramenta de gestão

Os gestores hoteleiros podem utilizar o histórico de avaliações para entender o que funciona bem e quais aspectos precisam de melhorias. Pensando na alta temporada, Boeger destaca que a identificação de padrões entre os elogios e reclamações pode auxiliar na eficiência operacional, eliminar gargalos, corrigir falhas estruturais, além de reforçar os pontos fortes da gestão diante do aumento da demanda.

“Após verificar o histórico de avaliações, o estabelecimento deve priorizar as respostas aos comentários. No gerenciamento de hotéis e meios de hospedagem, os viajantes que avaliaram a experiência com notas de 0 a 6, no Net Promoter Score (NPS), representam riscos para a reputação da marca, mas também são oportunidades valiosas de melhoria”, comenta.

O Net Promoter Score (NPS), mencionado por Boeger, é uma métrica de satisfação e lealdade do cliente que mede a probabilidade de um consumidor recomendar uma empresa, produto ou serviço a um conhecido. Diante disso, o coordenador do GEAH ressalta que a ausência de respostas do estabelecimento às avaliações pode gerar desconfiança aos futuros hóspedes.

“O ideal é retornar em até 48 horas. Deve detalhar, sempre que possível, os pontos específicos citados para mostrar compreensão às solicitações e finalizar incentivando o retorno ao estabelecimento”, sugere.

O cuidado com a interação digital

Boeger observa, ainda, que a demora no envio de devolutivas é considerada um problema, pois transmite a impressão de negligência diante de algum problema enfrentado pelo hóspede durante sua estadia. “Por outro lado, alguns gestores, por não saberem como agir ou o que escrever, deixam as avaliações ruins sem respostas, e isso é um grande erro”, justifica o especialista.

Além da ausência de réplicas, ele chama atenção para a forma como alguns estabelecimentos lidam com as avaliações dos hóspedes. Entre os erros mais comuns estão os feedbacks em tons agressivos, irônicos ou que tentam descredibilizar o cliente. “Devemos sempre lembrar que a percepção do hóspede é a realidade dele, mesmo que não seja a verdade absoluta”, acrescenta.

Já o uso de respostas padronizadas pode demonstrar a sensação de que as queixas dos usuários não são tratadas com a devida atenção pela gerência. “As avaliações digitais devem ser analisadas de forma profissional, com metas e gestão de qualidade”, diz o coordenador do GEAH.

O papel do administrador

Os administradores que atuam na gestão hoteleira possuem um papel fundamental no acompanhamento das avaliações feitas nas agências de viagens online, bem como na utilização dessas métricas para aperfeiçoar os serviços.

Conforme avalia Boeger, o conhecimento técnico do administrador contribui tanto no âmbito estratégico quanto no operacional, atuando na revisão e na melhoria de processos, no desenvolvimento das equipes e na personalização do atendimento. “Antecipar necessidades e reverter reclamações deve estar no radar desses gestores”, complementa.

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O coordenador do GEAH finaliza destacando que os administradores conhecem diversas ferramentas que podem facilitar o monitoramento e o gerenciamento de elogios e reclamações publicados em plataformas digitais. Entre elas, está a inteligência artificial. “Quando o volume de manifestações é grande, por exemplo, o uso dessa tecnologia não é apenas recomendado, mas torna-se essencial para garantir a eficácia operacional e o alcance de metas”, conclui Boeger.