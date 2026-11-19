O Hospital Paulistano, da Rede Total Care, inicia, em 21 de novembro, as inscrições para os programas de Fellowship em Transplante de Medula Óssea (TMO) e Onco-Hematologia. Voltado a médicos já especializados em Hematologia, o programa oferece duas vagas para uma imersão de um ano, uma em cada área de alta complexidade assistencial.

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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 8 de janeiro de 2027, às 16h, exclusivamente por formulário online. O Fellowship é uma etapa de formação avançada realizada após a residência médica. Mais do que aprofundar conhecimentos teóricos, o programa proporciona vivência prática ao lado de especialistas e contato direto com casos complexos, permitindo o desenvolvimento de habilidades clínicas em uma área específica da medicina.

No Hospital Paulistano, os participantes serão acompanhados por duas referências da especialidade: Aline Fernanda Ramos, responsável pela área de Onco-Hematologia, e Ricardo Chiattone, autoridade em Transplante de Medula Óssea. Eles coordenam as atividades assistenciais, práticas e teóricas do programa.

“É nesse estágio da formação que o conhecimento adquirido durante a residência se transforma em experiência clínica altamente especializada. Investir na formação de novos especialistas é também investir na qualidade da assistência e no futuro da medicina”, destaca Odair Abdala, diretor do Hospital Paulistano.

Quem pode participar

Para fazer parte dos dois programas de Fellowship, os candidatos devem ter diploma de Medicina, certificado de residência médica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou comprovação de estágio em Hematologia e Hemoterapia com duração mínima de dois anos, reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH). Também é exigido o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Hematologia e Hemoterapia, registrado no Conselho Regional de Medicina.

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Os programas têm caráter exclusivamente educacional e de aperfeiçoamento profissional. Não há bolsa de estudos, nem vínculo empregatício.