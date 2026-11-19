Conhecer novos e vários destinos durante as férias sem precisar se preocupar com o traslado entre cidades e hospedagem é o sonho de qualquer turista. Ao realizar um cruzeiro, os viajantes não precisam se atentar a esses detalhes. E para a temporada, que se iniciou no final de outubro e se estende até abril de 2027, os brasileiros terão mais opções de roteiros. Segundo dados do Ministério do Turismo e da Cruise Lines International Association (CLIA), a oferta de leitos na costa brasileira aumentou 24% em relação ao ciclo anterior, ultrapassando a capacidade de 800 mil leitos, distribuídos em oito navios dedicados à operação nacional.

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A modalidade de viagem reúne transporte, hospedagem, alimentação e entretenimento em uma mesma experiência, reduzindo assim a necessidade de organizar deslocamentos entre cidades, realizar novos check-ins ou trocar de acomodação a cada parada. Na costa brasileira, os roteiros contemplam destinos de diferentes cidades, como Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Búzios (RJ), Salvador (BA), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC) e Ilhabela (SP), combinando paisagens incríveis, cultura e experiências locais.

A diversidade de atrações a bordo também atende a vários perfis de viajantes. Famílias encontram atividades voltadas a crianças, adolescentes e adultos, enquanto casais podem aproveitar opções de lazer, gastronomia e descanso. Para grupos de amigos, os navios oferecem espaços de convivência, entretenimento e atividades coletivas. Já quem viaja sozinho pode encontrar alternativas de socialização e programação independente.

“O cruzeiro é uma modalidade que reúne diversas possibilidades em uma única viagem. A variedade de atrações e serviços permite que pessoas com interesses distintos compartilhem o mesmo roteiro, sem abrir mão de experiências individuais”, destaca Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Operadora Bancorbrás. “Essa combinação torna esse tipo de viagem uma alternativa interessante para diferentes grupos, desde férias em família até viagens em casal, com amigos ou mesmo individuais”.

De vento em popa

O levantamento do Ministério do Turismo e da Cruise Lines International Association (CLIA) ainda aponta que, com o aumento da oferta de leitos na costa brasileira, a atividade deve movimentar mais de R$ 4,76 bilhões na economia do país e supere os 72 mil postos de trabalho gerados na temporada passada, considerando os impactos diretos e indiretos do setor.

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O crescimento também amplia a movimentação turística para além dos destinos atendidos regularmente pelos navios. De acordo com o Ministério do Turismo, estão programadas 28 embarcações internacionais de longo curso, de 22 companhias, com mais de 200 escalas em 32 portos e pontos de parada brasileiros. Os roteiros ampliam a circulação de visitantes por diferentes regiões do país e também integram destinos internacionais da América do Sul, como Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este.