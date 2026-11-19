A Força Meninas reforça a atuação dos Clubes Criativos STEAM, programa de educação voltado a meninas de 10 a 17 anos em escolas públicas, com foco em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM, na sigla em inglês). A iniciativa propõe espaços em que as participantes exploram cultura e tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual para desenvolver soluções a desafios reais, conectando experimentação criativa e formação para carreiras do futuro.

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O programa responde a um cenário de baixa representatividade feminina nas áreas técnicas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), as mulheres representam 35% dos estudantes de carreiras STEM no mundo e cerca de um terço dos pesquisadores. No Brasil, a participação feminina em cursos superiores da área é de aproximadamente 30%, segundo dados reunidos pela própria UNESCO e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A desigualdade de gênero na ciência levou a Assembleia Geral das Nações Unidas a instituir, em 2015, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado em 11 de fevereiro. Entre os fatores que afastam meninas dessas áreas estão a falta de referências, o acesso limitado a oportunidades e estereótipos de gênero presentes na escola e no ambiente familiar.

Cada clube funciona com encontros quinzenais ao longo de seis meses e conta com educadores formados e remunerados pelo projeto, que recebem trilha formativa, material pedagógico e kit tecnológico com equipamentos como computador, câmera, tablet e óculos de realidade virtual. As participantes escolhem um desafio real — como acesso à água, resíduos ou inclusão digital — e desenvolvem uma resposta criativa em formatos como vídeo, mural, game ou experiência em realidade aumentada.

Segundo a organização, mais de 77 mil meninas já foram impactadas por suas iniciativas, que reúnem 2.592 professoras em rede, 640 escolas e presença em 24 estados. A Força Meninas declara atuar em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), com foco em educação de qualidade e igualdade de gênero.

Sobre o Movimento

Oferecer espaço seguro para meninas explorarem cultura e novas tecnologias é a base do Clube Criativo STEAM, fomentado pelo Força Meninas. Protagonismo feminino, tecnologia, cultura brasileira e futuro sustentável estão entre os pilares do Movimento. Escolas públicas ou privadas e empresas e organizações podem incentivar meninas a montarem clubes para participarem.

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Para mais informações, basta acessar: https://clubescriativos.frmeninas.com.br/