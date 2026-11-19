O setor automotivo brasileiro respondeu por quase 2,1 mil instalações de robôs industriais em 2025, de acordo com informações da IFR divulgadas em setembro de 2026. O relatório indica crescimento de aproximadamente 212% sobre o ano anterior nesse segmento.

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O resultado é relevante para entender a composição da demanda por automação no país. Ainda assim, o avanço de um setor não deve ser interpretado como comportamento uniforme de toda a indústria brasileira. Um cálculo a partir dos totais divulgados indica que os demais setores somaram cerca de 2,2 mil instalações em 2025, abaixo do registrado no ano anterior. O crescimento nacional, portanto, foi puxado principalmente pelas montadoras e sua cadeia.

Em linhas automotivas, as aplicações mais frequentes incluem solda a ponto e a arco em carrocerias, manipulação de chapas entre prensas, aplicação de selantes e adesivos e montagem de componentes. O projeto técnico, porém, varia conforme a tarefa, a peça, o ritmo de produção e os critérios de qualidade.

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Ao analisar oportunidades, empresas fornecedoras e integradores precisam separar dados de mercado de especificações de uma aplicação. A estatística nacional não informa quais fabricantes de robôs conquistaram cada projeto. Os números de 2025, publicados em 2026, ajudam a contextualizar a demanda, enquanto a seleção de equipamentos continua dependente de requisitos técnicos e validação da engenharia.