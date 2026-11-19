A China manteve posição central na expansão mundial da robótica industrial. Segundo a IFR, o país respondeu por cerca de 59% das instalações globais em 2025, com aproximadamente 354 mil robôs industriais instalados, alta de 20% sobre o ano anterior, números divulgados em setembro de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O indicador mostra onde os equipamentos foram instalados, não a nacionalidade de seus fabricantes. Portanto, não pode ser usado como estimativa de participação de mercado de marcas chinesas, japonesas ou de qualquer outra origem.

Para a indústria brasileira, acompanhar a escala chinesa ajuda a compreender o contexto internacional de investimentos e a diversidade crescente de soluções disponíveis. Entretanto, comparações comerciais exigem considerar suporte local, aplicação, integração e condições de operação.

A escolha de uma solução robotizada não se resume ao país de fabricação. Especificações técnicas, documentação, disponibilidade de serviços e aderência ao projeto são fatores que precisam ser examinados de forma objetiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dados internacionais oferecem um panorama útil, mas decisões de aquisição dependem de avaliação técnica e comercial específica, sem conclusões automáticas a partir dos volumes nacionais.