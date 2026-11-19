A Xsolla (EUA), Inc., empresa global de comércio, disponibiliza aos desenvolvedores de jogos duas novas ferramentas projetadas para alcançar o público e incentivar o engajamento contínuo. O Xsolla Player e o Xsolla Pages já estão disponíveis, permitindo que os desenvolvedores integrem missões, recompensas e ofertas financiadas por parceiros à experiência do jogador.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261119472696/pt/

Graphic: Xsolla

O Xsolla Player é um aplicativo para desktop que o usuário instala uma única vez e acessa com seu Xsolla ID, reunindo sua biblioteca de jogos e inventário em um só lugar, sem a necessidade de realizar cadastros separados para cada título.

O Xsolla Pages cria vitrines na web, otimizadas para mecanismos de busca, para cada título do catálogo de um desenvolvedor, incluindo a opção de finalização de compra (checkout) direta.

Estúdios de jogos para PC se esforçam muito para conquistar o primeiro clique de um jogador e, na sequência, dedicam o mesmo empenho para garantir que ele retorne em sessões futuras. Trazer os jogadores de volta é um desafio que, tradicionalmente, exigia novos investimentos em marketing para alcançá-los novamente. Paralelamente, as vendas diretas pela web tornaram-se um canal de receita fundamental. No entanto, criar e manter uma loja virtual própria ou um aplicativo dedicado para cada título não é algo prático para muitos estúdios, especialmente aqueles que possuem catálogos extensos.

“Um jogo não deveria existir apenas nos locais onde o estúdio paga para alcançar os jogadores”, afirma Chris Hewish, presidente da Xsolla (EUA), Inc. “O Xsolla Player e o Xsolla Pages levam os jogos a duas plataformas adicionais, oferecendo missões, recompensas e promoções que proporcionam aos jogadores mais formas de interagir. Qualquer um pode criar uma página na web; o desafio é saber quais parceiros fazem sentido para um determinado jogo e quais ofertas são adequadas para cada mercado. O Xsolla Player e o Xsolla Pages auxiliam os estúdios justamente nisso.”

Com o Xsolla Player, os jogadores podem explorar jogos para PC, web e nuvem, iniciá-los com um único clique e visualizar missões em tempo real que sugerem o que jogar em seguida. É possível obter recompensas por atividades como fazer login, concluir o processo de integração (onboarding), iniciar um jogo pela primeira vez ou completar missões. Além disso, os estúdios podem criar suas próprias missões e oferecer recompensas para incentivar o retorno ao jogo. Os itens obtidos são armazenados no Backpack do jogador e permanecem disponíveis entre diferentes sessões, enquanto os jogos e suas ofertas continuam visíveis mesmo enquanto o usuário explora outros títulos.

O Xsolla Pages oferece a cada jogo uma vitrine na web, eliminando a necessidade de desenvolver uma plataforma própria do zero. As páginas são criadas a partir do catálogo existente do estúdio; os desenvolvedores definem o que será vendido, o visual da página e os mercados que ela atenderá. Cada página inclui:

Configuração otimizada para busca. Antes do lançamento, são definidas tags de busca e prévias para redes sociais, além de ser realizada uma verificação da velocidade de carregamento da página.

Antes do lançamento, são definidas tags de busca e prévias para redes sociais, além de ser realizada uma verificação da velocidade de carregamento da página. Recompensas no Backpack. Itens e vantagens que os jogadores guardam em seu Backpack — sujeitos aos termos de cada jogo — e que podem ser utilizados dentro do próprio título.

Itens e vantagens que os jogadores guardam em seu Backpack — sujeitos aos termos de cada jogo — e que podem ser utilizados dentro do próprio título. Checkout direto. As compras são processadas por meio da infraestrutura de Merchant of Record (entidade responsável pela venda) da Xsolla, abrangendo mais de 200 regiões, com acesso a mais de 1.000 métodos de pagamento locais e suporte para requisitos fiscais e de pagamento específicos de cada região.

O Xsolla Pages está disponível para desenvolvedores de todos os portes — desde estúdios com apenas um jogo até publishers com milhares de títulos —, tanto para novos lançamentos quanto para jogos já existentes no catálogo. Mais de 1.500 equipes de desenvolvimento de jogos já utilizam as soluções da Xsolla.

Os estúdios podem obter mais informações sobre o Xsolla Player e começar a utilizar o Xsolla Pages.

Os leitores também podem completar uma breve Xsolla Quest (missão da Xsolla) acessando: xsolla.pro/p3-quest

O que é uma Xsolla Quest? É uma dinâmica que permite aos usuários concluir algumas etapas simples em uma página da Xsolla para receber um item.

Sobre a Xsolla

A Xsolla (USA), Inc. é uma empresa global de comércio que desenvolve e fornece tudo o que os desenvolvedores precisam para lançar, expandir e monetizar videogames. Com sede em Los Angeles, Califórnia, a empresa oferece suporte a estúdios de todos os portes — de independentes a AAA — por meio de soluções que abrangem comércio direto ao consumidor (D2C), pagamentos inteligentes, propriedade intelectual (IP) voltada ao entretenimento e produtos para engajamento de jogadores. A Xsolla auxilia desenvolvedores a financiar, distribuir, promover e monetizar seus jogos em grande escala. Com a confiança de mais de 70% dos 100 jogos de maior faturamento, a Xsolla atua como a entidade comercial responsável (merchant of record) em mais de 200 regiões, oferecendo acesso a mais de 1.000 métodos de pagamento locais ao redor do mundo. Fundamentada em uma profunda convicção no futuro dos videogames, a Xsolla está comprometida em criar oportunidades e impulsionar o crescimento para criadores em todos os lugares.

Para mais informações, acesse xsolla.com.

O Xsolla Player e o Xsolla Pages são oferecidos pela Xsolla (USA), Inc. (“Xsolla”). Recompensas, moedas dentro do jogo, emblemas e Xsolla Points não possuem valor monetário e não podem ser trocados por dinheiro ou criptomoedas. As moedas dentro do jogo só podem ser utilizadas conforme permitido pelo jogo que as emite. Ofertas financiadas por parceiros, incluindo quaisquer planos de cashback ou parcelamento, são fornecidas por terceiros e estão sujeitas aos termos desses parceiros. Recompensas e ofertas estão disponíveis apenas em territórios contemplados.

© 2026 Xsolla (USA), Inc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a mídia – Xsolla (EUA)

Derrick Stembridge

Vice-presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

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d.stembridge@xsolla.com