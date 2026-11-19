Trânsito, obras e comércio fazem do ruído parte da rotina nos grandes centros. Em São Paulo, foram registradas 43.272 reclamações relacionadas à poluição sonora em 2024, segundo dados da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSub) — o equivalente a 118 queixas por dia. Dentro das residências, o conforto acústico também depende da capacidade da edificação de atenuar sons cotidianos que se propagam entre apartamentos.

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Passos, unhas de animais de estimação no piso, móveis arrastados e queda de objetos são exemplos de ruídos de impacto que podem se propagar pela estrutura da edificação, interferindo no descanso e na concentração dos moradores.

O desempenho acústico é um dos aspectos de habitabilidade contemplados pela ABNT NBR 15575-1, que estabelece requisitos e critérios de desempenho para edificações habitacionais. Por isso, as soluções previstas em projeto e adotadas durante a construção merecem atenção na avaliação de um imóvel.

Na Bracco, construtora com atuação em São Paulo, o tratamento acústico inclui o uso de mantas acústicas sob o contrapiso para atenuar ruídos de impacto entre pavimentos. A solução contribui para reduzir a transmissão de sons como passos, queda de objetos e movimentação de móveis.

“Conforto acústico é um atributo que nem sempre é percebido durante uma visita ao imóvel, mas pode fazer diferença na rotina depois da mudança. Por isso, entendemos que ele deve ser considerado desde as decisões de projeto e construção”, afirma Eduardo Imada Bracco, sócio-diretor da Construtora Bracco.

Para quem pretende comprar um imóvel, vale perguntar sobre as soluções acústicas adotadas e o desempenho previsto para a edificação. Essas informações complementam a análise de localização, metragem e distribuição dos ambientes, ajudando o comprador a entender como as características construtivas podem contribuir para favorecer o silêncio no dia a dia.

Sobre a Bracco

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A Construtora Bracco é uma empresa familiar com mais de cinco décadas de atuação no mercado imobiliário. A marca desenvolve empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, com presença concentrada na cidade de São Paulo e região metropolitana, acompanhando as transformações no comportamento do comprador e nas demandas habitacionais ao longo do tempo.