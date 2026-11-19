A procura de alunas por instrutoras mulheres credenciadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para as aulas práticas de direção tem crescido no Brasil, movimento que levou plataformas de conexão entre candidatos e profissionais a incluir o filtro por sexo do instrutor. A mudança ganhou espaço após a Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), aprovada em dezembro de 2025, que admitiu o instrutor autônomo autorizado pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) como alternativa às autoescolas na primeira habilitação.

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O comportamento acompanha um cenário em que o medo de dirigir pesa mais sobre as mulheres. A pesquisa “Mobilidade Através das Gerações”, da Localiza&Co, ouviu 1.600 brasileiros entre abril e junho de 2024 e apontou que 46,8% das mulheres não habilitadas e sem interesse em tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) citam o receio como motivo principal, ante 35,7% dos homens. Entre as que já possuem o documento e não o utilizam no dia a dia, 23,6% indicam o medo como razão, índice que cai para 6,3% no público masculino.

O mesmo estudo mostra que o interesse feminino pela habilitação continua alto: 31,63% das mulheres sem CNH declararam vontade de obter o documento, contra 16,05% dos homens. A presença feminina ao volante também se amplia em outras categorias. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), divulgados pelo Times Brasil, indicam que o número de mulheres habilitadas para conduzir motocicletas chegou a 10 milhões, alta de 65,8% em uma década.

Relação com o instrutor e continuidade das aulas

Para Mateus Castro, fundador e CEO do Seu Instrutor, plataforma brasileira que oferece filtro por instrutora mulher credenciada pelo Detran, permitindo que a aluna escolha o perfil do profissional para suas aulas práticas de direção com rigor do credenciamento oficial, o cenário reflete uma postura mais ativa das alunas. “Elas passaram a querer escolher o perfil do profissional antes de começar as aulas práticas de direção e não aceitar passivamente o instrutor que lhes é designado”, afirma.

Com dez anos de atuação no setor de formação de condutores e experiência como cocriador da Autoescola Popular Espaço Mulher, Castro relaciona a mudança a três fatores: o maior protagonismo feminino nas decisões de consumo, a popularização de plataformas digitais que oferecem filtros de escolha e uma consciência crescente sobre segurança emocional no processo de aprendizado.

Segundo o executivo, o formato da aula prática ajuda a explicar a preferência. “A dinâmica da aula prática de direção envolve espaço reduzido do veículo, duração média de 50 minutos a 1 hora e proximidade física obrigatória, condições que, para muitas alunas, amplificam o desconforto quando não há sintonia com o profissional”, explica. De acordo com ele, essa experiência pode gerar adiamento da primeira habilitação, interrupção do processo depois de poucas aulas ou, ainda, a obtenção da CNH sem desenvolvimento efetivo de autonomia para dirigir.

Perfis de alunas e funcionamento do filtro

O fundador identifica três grupos principais entre as alunas que procuram instrutoras: a candidata à primeira habilitação, geralmente entre 18 e 35 anos, que nunca dirigiu; a mulher que já tem CNH, mas não dirige há anos por insegurança, mudança de rotina ou medo, e busca reciclagem; e a aluna que passou por experiências negativas em aulas anteriores. “As três têm em comum a busca por acolhimento pedagógico sem perder o rigor técnico”, resume.

No Seu Instrutor, a candidata pode aplicar o filtro por instrutora mulher credenciada pelo Detran, pelo site ou pelo aplicativo, e visualizar as profissionais disponíveis na sua região. Antes do agendamento, consulta avaliações de outras alunas, compara perfis e define o horário. “O credenciamento pelo Detran estadual é pré-requisito obrigatório para qualquer profissional atuar na plataforma”, detalha Castro.

Credenciamento como base da escolha

A atuação autônoma depende do cumprimento de critérios definidos pelos órgãos de trânsito. No Paraná, o Detran-PR exige idade mínima de 21 anos, CNH há pelo menos dois anos, ensino médio completo, certificado do curso de formação de instrutor de trânsito e certidões negativas, entre outros requisitos. Conforme noticiado pelo portal Vrum, a norma também reduziu de 20 para duas horas a carga mínima de aulas práticas.

“A Resolução Contran nº 1.020/2025 oficializou o instrutor autônomo credenciado pelo Detran como modalidade de aula prática, criando o espaço legal para que o aluno escolha com quem quer aprender a dirigir”, avalia o CEO. Para ele, o cuidado principal é verificar sempre o credenciamento oficial pelo Detran estadual, “que garante que o profissional cumpriu as exigências de formação, aprovação em curso específico e autorização do órgão de trânsito”.

Órgãos públicos também passaram a tratar a insegurança feminina ao volante como tema de formação. Em 2025, o Detran-PE lançou o curso Superando o Temor de Dirigir, voltado a mulheres já habilitadas, e teve as vagas da primeira edição esgotadas.

Na visão de Castro, ainda são necessárias três mudanças: ampliar a oferta de instrutoras mulheres credenciadas pelo Detran em todas as regiões do país, desenvolver metodologias específicas para alunas com medo de dirigir e expandir a transparência de preço e avaliações nas plataformas digitais.

“Aprendi que acolhimento pedagógico e rigor técnico não são excludentes; pelo contrário, caminham juntos”, conclui. A combinação entre liberdade de escolha e exigência de credenciamento tende a definir a forma como novas condutoras chegam à CNH a partir da regulamentação do instrutor autônomo.

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